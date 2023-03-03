Наполи - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.03.2023

Маурицио Сарри в Неаполе. Всегда повод вспомнить о временах, когда его "Наполи" очаровывал всех. В том числе и Лучано Спаллетти, называющего его лидером революции. Лучано также заявляет, что продолжает его традиции и что они как тренеры очень похожи. Ведь оба хотят техничный, атакующий командный футбол. Теперь "Наполи" очаровывает всю Европу и на пути к трофею, который Сарри не покорился. Впрочем, у последнего сейчас свои цели.

3 марта. 21:45. Серия А. 25-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лацио"

Главный арбитр: Лука Пайретто

1 Наполі 24 21 2 1 65 2 Інтер 24 15 2 7 47 3 Мілан 24 14 5 5 47 4 Лаціо 24 13 6 5 45 5 Рома 24 13 5 6 44 6 Аталанта 24 12 5 7 41

Январь и февраль "Наполи" несколько отличались. В первом месяце года он добыл блестящую победу над "Ювентусом" (5:1), но и проиграл "Интеру", вылетел из Кубка от "Кремонезе", переиграл "Рому" лишь в концовке. А вот во втором уже легко выносил всех. 3:0, 3:0, 2:0, 2:0, 2:0. Абсолютно доминирующие выступления в гостях против "Айнтрахта", "Сассуоло", "Эмполи". А ведь последние двое совсем недавно сами побеждали в гостях "Милан" и "Интер".

В Эмполи получилось чуть менее ярко. Создали неаполитанцы сравнительно мало, преимущественно со стандартных положений. Так и забили. Играли с 67-ой минуты вдесятером. Но даже в таких условиях их мощь и уверенность в себе поражали.

Для "Лацио" проблемы продолжались до середины февраля. 4:0 над "Миланом" осталась чуть ли не случайностью. Две победы в семи матчах лиги, вылет из Кубка. Причем неспособность доминировать даже против аутсайдеров. Сарри жаловался на все те же ментальные проблемы команды, на неумение сохранить стабильность, на выключения из игры. Матч против "Аталанты" дома, последний "Топ" перед сегодняшним, был и вовсе провальным. С 0:2 его пожалели.

Удалось найти стабильность лишь в последние недели. 1:0 и 0:0 в Лиге Конференций против "Клужа", 2:0 и 1:0 в лиге. Правда, ничего яркого там не было. "Сампдорию" из зоны вылета дома переиграли лишь благодаря дальнему удару Луиса Альберто на 80-ой минуте. До этого же играя медленно и транжиря убойные моменты. Но хотя бы результаты есть. Место в Топ-4. И оборона. Третье место в лигах Топ-5 по "сухим" матчам после "Ювентуса" и "Барселоны".

Матчи между "Наполи" и "Лацио" всегда яркие и интересные. Тем более ожидаешь такой от Спаллетти и Сарри. Правда, сейчас команды немного устали, готовятся к Еврокубкам. А в первом круге в очном матче устроили скорее жёсткую битву, чем спектакль. То же можно сказать и о их втором матче в предыдущем сезоне. Он также проходил в Риме. А первый в том сезоне в Неаполе завершился 4:0 в пользу хозяев. Уже с яркостью, но без интриги.

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Последние матчи команд

"Наполи":

05.02.2023. Серия А. "Специя" - "Наполи" 0:3

12.02.2023. Серия А. "Наполи" - "Кремонезе" 3:0

17.02.2023. Серия А. "Сассуоло" - "Наполи" 0:2

21.02.2023. Лига Чемпионов. "Айнтрахт" - "Наполи" 0:2

25.02.2023. Серия А. "Эмполи" - "Наполи" 0:2

"Лацио":

11.02.2023. Серия А. "Лацио" - "Аталанта" 0:2

16.02.2023. Лига Конференций. "Лацио" - "Клуж" 1:0

19.02.2023. Серия А. "Салернитана" - "Лацио" 0:2

23.02.2023. Лига Конференций. "Клуж" - "Лацио" 0:0

27.02.2023. Серия А. "Лацио" - "Сампдория" 1:0

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Статистика

Из последних семи очных матчей "Наполи" выиграл шесть (при одном поражении). В том числе с результатами 5:2 и 4:0. Правда, два последних матча завершились со счетом 2:1. Хотя оба проходили в Риме. В одном из них - в нынешнем сезоне - пришлось устраивать камбек, в другом - вырывать победу голом на 94-ой минуте после пропущенного на 88-ой

Лишь в одном из 19-ти последних очных матчей была зафиксирована ничья. 1:1 в ноябре 2016-го года. Она состоялась как раз в Неаполе. Но после неё дома "Наполи" выиграл у "Лацио" шесть раз подряд

Маурицио Сарри после ухода из "Наполи" выиграл у него один матч и затем проиграл пять подряд. Причём в выигрышном он даже не находился на скамье запасных из-за болезни

"Лацио" - третий в лигах Топ-5 по матчам без пропущенных в нынешнем сезоне - 13. "Наполи" отстает от него лишь на один. Неаполитанцы не пропускали в пяти последних матчах во всех турнирах, римляне - в четырех

В последних 14-ти домашних матчах лиги "Наполи" добыл 12 побед и две ничьи. Отбирал очки у него на "Стадио Марадона" в нынешнем сезоне в Серии А лишь "Лечче" - 1:1. С другой стороны, у "Лацио" в нынешнем сезоне хорошие показатели в гостях - шесть побед, три ничьи и два поражения

Если "Наполи" до окончания сезона сохранит этот же темп набора очков - установит рекорд лиг Топ-5 всех времен с 103-мя

Виктор Осимхен забивал в восьми последних турах лиги. До рекорда Габриэля Батистуты, Фабио Квальяреллы и Криштиану Роналду осталось три

Кадры

Разумеется, в "Наполи" наибольшее внимание - на дуэт Осимхен-Кварацхелия. Он не получит отдых и сегодня. Хвича практически сделал два гола в Эмполи своими действиями на линии штрафной во время угловых, Виктор вновь забил. Справа поддержит Лосано или Политано. В центре поля Элмас может подменить Зелински. Оливера точно подменит Руи на левом фланге обороны из-за красной карточки Мариу в Эмполи.

На скамье запасных также всегда ждут Жезус, Ндомбеле, Симеоне, Демме, Эстигор, Берешински, Дзербин. Лишь Распадори травмирован.

"Лацио" в гораздо более проблематичном кадровом состоянии. Все в сборе, кроме дисквалифицированного Казале. Но Милинкович-Савич и Дзакканьи после болезни, Романьоли пропустил четыре матча из-за травмы и только сейчас возвращается, Педро в заявке, несмотря на переломанные нос и палец на руке. Марушич пропускал тренировки, у Патрика была температура. В центре обороны первый "старт" в карьере в Серии А, возможно, придётся давать Хиле.

Лаццари может стать атакующим вариантом на правом фланге обороны. Луис Альберто принес победу над "Сампдорией" и становится все более и более важным игроком. А вот Чиро Иммобиле забил три мяча в двух матчах, но затем не забил в Клуже и безбожно мазал против "Сампдории". Компенсирует против команды из своего родного региона, за которую болеет? В 2018-21 годах он забивал ей в шести матчах подряд, но затем в трех подряд не забил.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера, Лоботка, Ангисса, Элмас, Лосано, Осимхен, Кварацхелия

"Лацио": Проведель, Марушич, Патрик, А. Романьоли, Хюсай, Катальди, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Котировки букмекеров

Прогноз: Наполи - Лацио 2:1

Спаллетти призывает не думать о 18-очковом преимуществе в лиге, о комплиментах. Особую ценность своей команды и видит в том, что она играет каждый матч с максимальной серьёзностью, с демонстрацией силы. С другой стороны, Сарри заявил игрокам, что не собирается быть жертвой на заклание и приехал атаковать, не отказываясь от своей философии. Еще и при такой философии у обеих команд отличная оборона.

Скорее всего, матч будет полон борьбы, но и яркие моменты, и голы мы увидим. Ещё один 2:1 в пользу "Наполи"?