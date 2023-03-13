Милан - Салернитана: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.03.2023

"Интер", "Рома" и "Аталанта" проиграли, "Лацио" не победил. Открывается путь к идеальному туру для "Милана". Идеальным, разумеется, он станет, если сам чемпион выиграет свой матч и сравняется по очкам со своим прошлогодним вице-чемпионом на втором месте. Достаточно ли у "россонери" для этого сил, физических и ментальных, после прохода "Тоттенхэма" и выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов?

13 марта. 21:45. Серия А. 26-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Салернитана"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Первый выход в 1/4 финала ЛЧ за 11 лет несомненно стал знаковым событием. Завершился долгий период, за время которого болельщики "Милана" часто чувствовали себя униженными. Их легендарный клуб вновь среди лучших в Европе. Вместе с тем, Стефано Пиоли заявил, что об этом достижении нужно сразу же забыть, поскольку оно в прошлом, а думать о будущем. Также он сказал, что попадание в Топ-4 Серии А всегда было главным приоритетом.

Начала 26-й тур команда Пиоли за пределами Топ-4. Из-за провального выступления во Флоренции, когда выглядела просто не готовой к серьёзной борьбе. До этого в лиге как раз разнесла "Аталанту" и добыла 1:0 над "Монцей" и "Торино". Но в целом играет неровно, вынуждена напрягать все силы для достижения результата. Что происходит, когда расслабляется - было заметно во Флоренции. А кошмарный январь ещё никто не забыл.

"Салернитана", разумеется, на другой планете. Она в шести очках и двух местах над зоной вылета. В 2023-ем году уже получала 2:8 от "Аталанты" и 0:3 дома от "Ювентуса". В туре, в котором и 17-ая, и 18-ая команда лиги не проиграли, должна отвечать. Правда, прогресс заметен. После четырёх очков в девяти последних матчах Давиде Николы на посту главного тренера Паулу Соуза набрал те же четыре в трех. В том числе разгром "Монцы".

Ничья, пусть и в гостях, против последней команды лиги вряд ли в плюс. Но это также означает, что в двух матчах подряд команда не пропускала. Тренер высокой квалификации вскоре должен привести её в порядок. Вопрос в том, успеет ли уже сегодня. Во всяком случае, пытается ставить интенсивный смелый футбол с той же тактической схемой, что и у "Милана" - 3-4-2-1.

В первом круге четвертого января "Милан" довольно быстро повел со счетом 2:0. Но затем пропустил, занервничал, мог пропустить еще и вряд ли помнит о матче в Салерно в положительном ключе. Кроме, разумеется, трех очков. А осенью "Салернитана" в гостях сыграла вничью 2:2 с "Ювентусом" и победила "Лацио" со счетом 3:1 благодаря серии стремительных контратак. Она способна удивить недостаточно внимательного соперника.

Последние матчи команд

Статистика

"Милан" забил 37 из своих 42-ух голов в лиге с игры. Эти 88 процентов - наивысший показатель в Серии А. "Салернитана" пропустила с игры больше всех в лиге - 34

"Салернитана" не забивала в пяти из своих последних семи матчей. "Милан" не пропускал в пяти из последних шести

"Милан" - первый чемпион Италии с сезона 2010/11, в следующем сезоне после победы в чемпионате не набравший 50 очков в первых 25-ти турах. У него 47

"Милан" и "Салернитана" встречались семь раз. Счет по победам - 5:1 при одной ничьей. Во всех этих матчах "россонери" забивали как минимум два мяча. В предыдущем сезоне дома они победили со счетом 2:0, в гостях сыграли вничью 2:2. В нынешнем играли в Салерно и победили со счетом 2:1

"Салернитана" не пропускала в двух матчах лиги подряд. В трех подряд в Серии А она не пропускала в последний раз в 1999-ом году

Лишь в двух из последних десяти матчей во всех турнирах "Милан" забил более одного мяча. "Салернитана" за это время забила более одного в трех матчах

Кадры

Поначалу в "Милане" ожидалась ротация после "Тоттенхэма". Но затем участились сообщения об ином решении Стефано Пиоли. То есть, Симон Кьер вряд ли получит шанс. Исмаэль Беннасер получит ещё несколько дней для полного восстановления. В центре атаки выйдет Жиру, а не Ибрагимович, Ориги или Ребич. Под ним правее - Диас, а не Де Кетеларе. Точно сменится лишь правый латераль. Из-за травмы Мессиаса. Салемакерс или Калабрия?

Рафаэль Леау отбыл дисквалификацию во Флоренции и теперь возвращается. Он не забивал в шести последних матчах лиги, в матчах против "Тоттенхэма" также выглядел очень далеким от голов и своей привычной игры. Хотя против "Аталанты" сделал ассист. А в Салерно четвертого января забивал.

В "Салернитане" давно травмирован защитник Троост-Эконг. Латераль сборной Италии Мадзокки возвращается после травмы колена и уже отыграл тайм в Генуе. Он или Самбия справа? Вильена или Кастанос могут найти место в центре поля или под нападающим. Хотя все же позади экс-игрока "Милана" Пьонтека, не забивавшего нигде с пятого ноября, скорее расположатся скоростной Диа и ветеран Кандрева.

"Милан": Маньян, Калулу, Тиав, Томори, Салемакерс, Тонали, Крунич, Эрнандес, Диас, Леау, Жиру

"Салернитана": Очоа, Данилюк, Дьомбер, Пирола, Мадзокки, Кулибали, Чрнигой, Брадарич, Кандрева, Диа, Пьонтек

Прогноз: Милан - Салернитана 2:1

Пиоли предостерегает от "Салернитаны", указывая, что та играет похоже на "Тоттенхэм", хорошо обороняется и очень быстро контратакует. Требует от своих максимальную собранность, нацеленность, активность и интенсивность. Без них такой соперник может больно укусить. Скорее всего, разок укусит. Но ставим на пробуждение Леау.