Интер - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 19.03.2023

Сухой взгляд на турнирную таблицу Серии А показывает, что нынешнее Дерби Италии не слишком острое. Но это не так. Если приплюсовать снятые очки, "Ювентус", а не "Интер", сейчас на втором месте. Массимилиано Аллегри постоянно заявляет, что его команде нужно защищать это место и ждать 19-го апреля, когда будет рассматриваться апелляция. А Симоне Индзаги говорит, что второе место сейчас его по праву. Столкновение!

19 марта. 21:45. Серия А. 27-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

2 Интер 26 16 2 8 50 3 Лацио 26 14 7 5 49 4 Милан 27 14 6 7 48 5 Рома 26 14 5 7 47 6 Аталанта 27 13 6 8 45 7 Ювентус 26 16 5 5 38 8 Торино 26 10 7 9 37

"Юве" в последнее время по результатам идёт отлично. Девять побед, ничья и поражение в 11-ти последних матчах во всех турнирах. Правда, эти цифры несколько обманчивы. Поскольку последний гостевой матч лиги он проиграл. "Роме", при том, что попал трижды в каркас ворот. Затем позволил дома "Сампдории" отыграться с 0:2 за 72 секунды, в целом отыграв сумбурно. За две недели до того также пропустил два мяча дома от "Торино".

В Лиге Европы он прошёл "Фрайбург" довольно спокойно, с 1:0 дома и 2:0 в гостях, но Аллегри после второго матча в четверг реагировал весьма раздражённо. В который раз повторял, что команда должна лучше владеть мячом, лучше контролировать игру, когда ведёт в счёте. Особенно - когда в численном большинстве. Критиковал подопечных за снижение интенсивности, концентрации и точности передач.

"Интер" сейчас об игре не думает. А только о результатах. Его также критикуют за неумение держать инициативу в руках, доминировать. Это особенно проявляется в гостях, где победил лишь в одном из последних шести матчей - почти вылетевшего "Кремонезе". За пределами "Сан Сиро" он выглядит просто беспомощно. Хотя во вторник свое дело сделал. Выдержал 0:0 в Порту и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов впервые за 12 лет.

Дома по результатам и по игре в обороне ситуация совершенно иная. 13 побед в 14-ти последних матчах во всех турнирах при лишь четырёх пропущенных. В том числе 1:0 против "Порту". Уровень игры на "Меацца" также оставляет желать лучшего, но все же разница очевидна. Дома они лучше доминируют, стройнее держат ряды. На это "нерадзурри" и будут опираться в Дерби Италии.

Давление большее на "Интер". Он играет дома, то есть от него требуют больше. Тем более, что при таких провалах в гостях дома нельзя проваливаться. Он яростно борется за место в Топ-4 и недалек от его потери, а "Ювентус" больше зависит от судов. Несмотря на четвертьфинал Лиги Чемпионов, кресло под Симоне Индзаги качается. Он постарается доминировать, а Аллегри будет ловить на контратаках. Что выглядит в пользу последнего.

Индзаги много говорит об усталости команды и от битвы в Порту и в целом от очень тяжёлого интенсивного периода. О Дерби Италии как о последнем матче такого периода. Призывает, несмотря на усталость и травмы, сосредоточиться на нем. Между строк можно прочитать, что его команда не в лучшем физическом и ментальном состоянии. Аллегри же много говорил об игровых проблемах, из чего также нужно сделать соответствующие выводы.

Последние матчи команд

Кадры

Разговоры о травмах не случайны. Бастони вылетел и даже не поедет в сборную. Травмирован Гозенс. Шкриньяр вроде бы вернулся, вышел на замену в Порту, но, похоже, все ещё не готов. Так что Ачерби придётся передвинуть левее, запасного Де Фрая выпускать с первых минут, а правым латералем останется ненадежный Думфриз.

В центре поля ведущая тройка должна остаться, вновь отправив Брозовича в запас. А в атаке рядом с Лаутаро Мартинесом за место борются Джеко и Лукаку. Хотя обоих немало критикуют. Эдин без голов во всех турнирах два месяца. Ромелу с тремя в шести последних матчах, но двумя из них - с пенальти. Оба борются за право остаться в команде в следующем сезоне.

В "Ювентусе" также проблемы в обороне. Бонуччи и Сандро под большим вопросом. Придётся выпускать Ругани или молодого Гатти? В центре поля молодые Фаджоли и Миретти борются за место рядом с Локателли и отлично играющим Рабио. Не менее отлично играет и Ди Мария. Хотя его берегли в Фрайбурге и неизвестно, готов ли Анхель к стартовому составу. Кто его заменит? Опорник Миретти или форвард Кен? Кьеза к стартовому составу не готов.

Следует отметить, что в последнее время забивали за "Юве" и центральные защитники Бремер (дважды) и Данило. А центрфорвард Влахович пенальти в Фрайбурге прервал серию из шести матчей без голов.

"Интер": Онана, Дармиан, Де Фрай, Ачерби, Думфриз, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Бонуччи, Куадрадо, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Миретти, Влахович

Статистика

"Ювентус" выиграл девять из 11-ти последних матчей во всех турнирах, еще один сведя вничью и ещё один проиграв

В последних 14-ти домашних матчах "Интер" выиграл 13 раз и проиграл лишь "Эмполи", когда играл с сороковой минуты вдесятером (0:1). В этих матчах он пропустил четыре мяча

В семи матчах лиги против её Топ-7 в нынешнем сезоне "Ювентус" набрал восемь очков. Три из них состоялись в гостях и все были проиграны - 0:2 "Милану", 1:5 "Наполи" и 0:1 "Роме". "Интер" выиграл три последних таких матча, после того, как проиграл четыре подряд с начала сезона. Дома он начал с 1:2 от "Ромы", но продолжил 1:0 над "Наполи" и "'Миланом"

Восемь поражений к 26-ому туру лиги "нерадзурри" потерпели лишь во второй раз за последние 23 года.

После серии "Ювентуса" из семи очных матчей в лиге подряд без поражений (пять побед, две ничьи) он выиграл у "Интера" два из пяти, проиграв также два и один сведя вничью. В Милане в лиге результаты шести последних матчей - по две победы у каждого и две ничьи. В нынешнем чемпионате в Турине "Ювентус" победил со счетом 2:0

Прогноз: Интер - Ювентус 1:1

"Интер" добывает отличные результаты дома, после провалов начала сезона разобрался и в Топ-матчах выглядит очень прилично. Индзаги вообще умеет играть важные матчи, в том числе кубковые. И хочет взять реванш за поражение в Турине в матче, в котором, вообще-то, доминировал. С другой стороны, "Ювентус" сейчас кажется в лучшей форме, более собран и более спокоен. Обе могут встретиться на перекрёстке ничьей.