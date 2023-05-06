Аталанта - Ювентус: Анонс и прогноз матча Серии А на 07.05.2023

"Милан" - "Лацио", "Рома" - "Интер", "Аталанта" - "Ювентус". Такова программа 34-го тура Серии А. Можно сказать, что в Бергамо встречаются главный фаворит в борьбе за второе-четвертое места и главный аутсайдер. "Зебрам" предсказывали даже борьбу за Скудетто, не говоря уж о попадании в зону Лиги Чемпионов, от "Богини" ожидали примерно такого же сезона, как предыдущий, когда не пробилась в Еврокубки вообще. Впрочем, реальность иная.

7 мая. 13:30. Серия А. 34-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

2 Лаціо 33 19 7 7 64 3 Ювентус 33 19 6 8 63 4 Інтер 33 19 3 11 60 5 Аталанта 33 17 7 9 58 6 Мілан 33 16 10 7 58 7 Рома 33 17 7 9 58

Реальность "Ювентуса" - страдания и беспокойство. Возвращение 15-ти очков даже помешало. В первом матче мая он победил, но этим прервал серию из пяти без побед, в которых ещё и забил лишь два мяча. Да и победа над "Лечче" получилась сложной. Забитый с прямого штрафного удара, довольно быстро пропущенный после этого, второй тайм, в котором большей частью отбивался.

Массимилиано Аллегри говорил о слабой реализации, о голах, которые его команда пропускает "с несуществующих ситуаций", "ниоткуда". О том, что "мы не побеждали уже месяц и забыли, как праздновать победу".

Плохой период "Аталанты" состоялся в феврале и первой половине марта. Тогда она выглядела растерянной, прекратившей думать о Топ-4. Но затем набрала 16 очков в семи матчах - лучший показатель в лиге. Не впечатляла по игре. "Роме" забила трижды на ровном месте, в том числе благодаря грубейшей ошибке вратаря соперников, у "Торино" вырвала победу на 89-ой минуте, против "Специи" пришлось совершать камбек. Тем не менее, темп отличный.

В матче в среду она пропустила первой, забила с почти случайного удара Мартена Де Роона слета издали, затем провела мощный дебют второго тайма, как в лучшие годы, забила дважды. Но затем пропустила и спаслась от ничьей благодаря каркасу ее ворот.

Джан Пьеро Гасперини считает, что команда сейчас и не может лучше играть. Ожидал неровный тяжёлый матч, который ошибки его команды сделали ещё более тяжёлым. В который раз заявил, что нынешняя "Аталанта" не очень талантлива в техническом плане и что в целом по уровню уступает всем другим командам Топ-7.

В последних матчах "Аталанту" тащит старая гвардия. Победу над "Торино" принес первый гол Дувана Сапаты за пять месяцев, победу над "Специей" - первый гол Луиса Муриэля за почти шесть. В среду также забил еще один ветеран команды Де Роон и 30-летний Дзаппакоста. Однако по игре старой "Аталанты" не видно. Она играет очень осторожно, почти не прессингует, испытывает проблемы с мячом. Ну а "Ювентус" всегда играет точно так же.

Последние матчи команд

Кадры

У "Ювентуса" отсутствуют Де Шильо, Кен, дисквалифицированный автор гола со штрафного против "Лечче" Паредес. Под вопросом участие Рабио. Под вопросом также тактическая схема. 3-5-2? 3-4-3? 4-3-3? Миретти может выйти в центре поля, Гатти и Данило борются за место в центре обороны. Кьеза с Костичем - на левом фланге атаки. В ее центре Влахович забил в лиге впервые с седьмого февраля, но не факт, что это позволит сербу опередить Милика.

У "Аталанты" не сыграют Хатебур, Руджери, лучший бомбардир Лукман, главный форвард Хойлунд. Расмус выпал из стартового состава на предматчевой разминке в среду. Так что шанс вновь получит старая гвардия. Сапата, Муриэль, Пашалич. Впрочем, не факт, что все трое. Одного из них может заменить атакующий полузащитник Бога либо опорник Эдерсон. Зависит от степени боязни соперника у Гасперини. В воротах дилемма между Муссо и Спортьелло.

Здесь три защитника точно останутся и будут прикрывать латералей. Левый, Дзаппакоста, очень активен, забивал в двух последних матчах. Правый, Меле, забивал "Фиорентине" 17-го апреля.

"Аталанта": Муссо, Толой, Джимсити, Скальвини, Меле, Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Эдерсон, Пашалич, Сапата

"Ювентус": Щенсны, Куадрадо, Гатти, Бремер, Сандро, Локателли, Фаджоли, Миретти, Ди Мария, Милик, Костич

Статистика

В последних шести очных матчах в лиге "Аталанта" не проигрывала - две победы и четыре ничьи. В последних девяти проиграла лишь однажды при шести ничьих и двух победах. В шести последних матчах в Бергамо в лиге зафиксированы по одной победе каждой из команд и четыре ничьи

"Аталанта" забивала в девяти последних очных матчах в лиге. "Ювентус" забил в семи из них, два других проиграв со счетом 0:1

В таблице последних семи матчей Серии А "Аталанта" первая с 16-ю очками. После семи матчей, в которых набрала всего семь

"Аталанта" пропускала в восьми последних матчах лиги. Забивала в шести из них

В среду в матче против "Лечче" "Ювентус" забил два мяча. После десяти матчей подряд во всех турнирах, в которых не забивал более одного

В десяти из 12-ти последних матчей с участием "Ювентуса" во всех турнирах забивалось менее трех мячей, в трех последних с участием "Аталанты" - в целом 12

Прогноз: Аталанта - Ювентус 1:1

На игру обеих команд полагаться нельзя. При этом "Аталанта" в последнее время умеет добывать результат, а для "Ювентуса" добывание результата - главный скилл уже более сотни лет. Ожидается нервный матч, качели. Может произойти все, что угодно. Например, ничья.