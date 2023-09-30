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Милан - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 30.09.2023
Сразу после кризиса
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Уже в начале сезона "Милан" и "Лацио" чувствовали дыхание кризиса. Первый получил 1:5 в дерби, второй оформил свое худшее начало сезона с 1994-го года. Обе начали выходить, подниматься. "Россонери" - двумя победами над скромными командами, "бьянкочелести" - победой над середняком. Вышли ли они на самом деле из кризиса? Увидим сегодня.
30 сентября. 19:00. Серия А. Седьмой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Лацио"
Главный арбитр: Давиде Масса
Состояние команд
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Всего лишь одно поражение, но такое тяжелое, вызвало ощущение кризиса, тревоги в "Милане". Первый матч Лиги Чемпионов с множеством шансов забить, но итоговым 0:0 дома против "Ньюкасла" это ощущение не уничтожил. Как и крайне бледная победа над "Вероной" благодаря голу Рафаэля Леау на восьмой минуте. И победа над новичком "Кальяри" после пропущенного.
Все же последние три матча следует считать положительными. Всего один пропущенный, вернувшийся порядок. В Кальяри даже был успешно протестирован второй состав в атаке. Второй форвард Ноа Окафор забил, Кристиан Пулишич был перемещен на левый фланг Леау, но и оттуда сделал два гола. Запасной последний опорник Адли потерял мяч при голе соперника, но затем понравился.
"Милан" уже отыграл два матча против грандов в нынешнем сезоне. Против "Интера" получилось плохо, но против римской команды - "Ромы" - получилась победа. Еще и в гостях и после более 30-ти минут вдесятером. "Россонери" тогда выглядели спокойно и при полном контроле. Стефано Пиоли считает, что эти два Топ-матча, каждый по-своему, многому научили команду.
"Лацио" вышел из антирекордного начала сезона на данный момент лишь одной победой. Но над "Торино", остановившим "Рому" за несколько дней до этого. Еще и не пропустил впервые в сезоне. Перед матчем Маурицио Сарри отменил день отдыха и пресс-конференцию, сообщали, что поссорился с президентом Клаудио Лотито. Но после был очень доволен порядком в команде.
Он очень доволен солидностью и физической мощью в том матче, считает, что с такого выступления может начаться выход из кризиса. Также заявляет, что невозможно всегда играть на атаку и очень важен баланс. Его "лациале" будут искать и сегодня.
"Милан" попробует доминировать, владеть мячом. Но против такого стиля "Лацио" как раз чувствует себя наиболее удобно. Он уже переиграл в гостях "Наполи", час игры спокойно защищаясь и красиво выходя в контратаки. При этом по ударам по воротам уступил со счетом 6:22, а по владению мячом - 39:61. В другом Топ-матче владел мячом 64 процента, но получил 1:3 от "Ювентуса".
Последние матчи команд
Цифры и факты
- "Милан" победил "Лацио" в шести из восьми последних матчей во всех турнирах. Но два поражения получились болезненными - 0:3 и 0:4. Причем последнее состоялось в 2023-ем году, в январе. Впрочем, оба состоялись в Риме, а в Милане хозяева проиграли "лациале" лишь один домашний матч лиги с 1989-го года. В 2019-ом году. В том же году проиграли им дома и в Кубке
- Команды не играли вничью в 11-ти последних очных матчах во всех турнирах и в девяти последних в лиге
- В пяти из шести последних очных матчей во всех турнирах забивала лишь одна команда
- "Милан" не побеждал "Лацио" в лиге без пропущенных в двух матчах подряд с 2004-го года. Сегодня это может произойти
- "Милан" победил в восьми из последних девяти матчей в Серии А, забивая в среднем 2.44 гола за матч. В Также победил в пяти последних домашних и не проигрывал дома в 11-ти последних
- Из семи матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне "Лацио" не пропустил в одном - в последнем против "Торино"
Кадры
Окафор, Чуквуэзе, Флоренци вернутся в запас. Даже второй вратарь Спортьелло. Маньяну позволили выздороветь полностью, и теперь он готов. Пулишич вернется направо, Леау забивал в трех последних матчах лиги, в которых выходил в стартовом составе, а сразу перед этим ассистировал. Оливье Жиру предоставили полный отдых в Кальяри. Важно, поскольку сегодня ему исполняется 37.
Главный вопрос - кто выйдет на позиции последнего опорника вместо не впервые травмированного Крунича? Адли? Или же все же попробуют Мусу, которого наигрывали там в последние полчаса против "Кальяри"? Последний сильнее в отборе, первый - в розыгрыше. Возможно, даже выйдет "питбуль" Побега.
Защитник Томори в Кальяри забил свой первый гол за 354 дня, а опорник Лофтус-Чик - первый за новый клуб.
В "Лацио" пропускали тренировки Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи и Адам Марушич. Но их просто берегли. Они должны выйти в стартовом составе. Наибольшая дилемма и здесь в центре поля. Против "Торино" впервые в стартовом составе в лиге в новом сезоне выходили Ровелла и Весино. Последний забил, и его мощь может понадобиться за счет более атакующих Камады и Гендузи.
Иммобиле лишь с двумя голами в семи матчах во всех турнирах за клуб в нынешнем сезоне. Один из них - с пенальти. Ему пора просыпаться. Возможно, проснется против соперника, которому забил в лиге в карьере восемь мячей в 16-ти матчах, добавив четыре ассиста. С 2014-го года никто не забивал этому сопернику в Серии А больше.
Бывший капитан "Милана", а теперь лидер обороны "Лацио" Алессио Романьоли сломал нос, но готов играть с маской.
"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Муса, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру, Леау
"Лацио": Проведель, Марушич, Патрик, А. Романьоли, Хюсай, Катальди, Весино, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи
Прогноз: Милан - Лацио 1:1
Пиоли не скрывает, что его команда не в лучшей форме. То же о своей команде не скрывает Сарри. Первый заявляет, что желает доминировать, но на этом его команду в последние год с небольшим часто ловили. Как раз "Лацио" любит ловить на таком. Наставник "Милана" отмечает прессинг соперника и его умение перекрывать в обороне. Равный матч по силе и способностям команд.
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