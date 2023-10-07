Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.10.2023

Туринское дерби - одно из наиболее предсказуемых в мире. "Торино" всегда бегает как бешеный, отдаёт все силы, пыжится. Но всегда пропускает со стандартных положений, на последних минутах либо ещё каким-нибудь раздражающим образом и проигрывает "Ювентусу" либо теряет победу против него. Изменится ли что-либо в эту субботу?

7 октября. 19:00. Серия А. Восьмой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

3 Наполи 7 4 2 1 14 4 Ювентус 7 4 2 1 14 5 Фиорентина 7 4 2 1 14 6 Аталанта 7 4 1 2 13 7 Лечче 8 3 3 2 12 8 Болонья 7 2 4 1 10 9 Сассуоло 8 3 1 4 10 10 Фрозиноне 7 2 3 2 9 11 Торино 7 2 3 2 9 12 Монца 7 2 3 2 9

Возможно, изменится из-за неспокойной недели "Юве". Массимилиано Аллегри положительно оценил матч в гостях против "Аталанты" (0:0), в котором его команда и не пыталась атаковать. Также в который раз повторил, что цель команды - Топ-4, и не более. Болельщики не терпят слышать такое и вновь начали призывать к отставке тренера. Свистели в адрес команды в последнем домашнем матче.

Неспокойной неделя была и из-за подтверждения положительной проверки Поля Погба на допинг, и из-за очередных мышечных травм игроков. Аллегри спросили об этом на предматчевой пресс-конференции, и получили длинный раздражительный ответ, отрицающий эпидемию травм. Спросили и об амбициях команды и также получили в ответ нервную тираду.

В целом "Ювентус" нервничает после резонансного поражения от "Сассуоло" (4:2). Отказался от более открытой агрессивной игры, которую довольно успешно пробовал в начале сезона, вернулся к типичному футболу Аллегри - крайне скучному, закрытому, с отличной обороной, но минимумом скорости и креатива в атаке. В таком стиле победил дома "Лечче" со счетом 1:0 при свисте болельщиков и выстоял в Бергамо.

Неспокойной была и пресс-конференция наставника "Торино" Ивана Юрича. Он признал, что команда в целом в нынешнем сезоне не в том состоянии и настроении, в которых он хотел бы ее видеть, что он чувствует недостаточный фанатизм, недостаточное желание игроков работать. Даже говорил об отдельных игроках, указывая имена (Илича, Санабрии). Заявлял, что ему нужно многое переосмыслить.

Переосмыслить нужно в первую очередь игру против середняков аутсайдеров, особенно дома. Крайне унылый 0:0 против "Вероны" неделю назад, 0:0 против "Кальяри" в начале сезона. Но и от грандов он получал 1:4 (от "Милана" в гостях, когда Юрич говорил о потере команды), 0:2 (от "Лацио" в гостях две недели тому). Хотя с "Ромой" сыграл вничью, пусть и дома, а с "лациале" боролся на равных больше тайма.

Оба тренера говорят об исключительной агрессии и физической мощи соперника, о стандартных положениях как одном из его главных козырей. Говорят, что встретят злого из-за критики и неровной игры соперника. Требуют от своих не проиграть в единоборствах и быть очень внимательными. Юрич также требует от своих двигаться и принимать решения быстро.

Последние матчи команд

Кадры

Душан Влахович и Федерико Кьеза забили восемь из 12-ти голов "Ювентуса" с начала сезона. Сегодня они травмированы. Милик и Кен были травмированы совсем недавно. Аллегри заявляет, что оба готовы играть. Но, возможно, дебютирует в стартовом составе юный Йылдыз. Или чуть более опытный, но по-настоящему вингер Айлинг-Джуниор.

Аллегри также раздраженно заявил, что в команде есть кому забивать. Фаджоли и Миретти, по его словам, "скоро начнут". Рабио уже забивает. А также "защитники хорошо атакуют на "стандартах". В последнем он прав. 4:2 в последнем очном матче на "Алльянц" принесли голы Данило, Бремера и Куадрадо и ассисты Бремера и Костича.

Справа на фланге схемы 3-5-2 МакКенни сильнее Веа и Камбиазо, слева Камбиазо и Костич борются на равных.

У "Торино" потери как раз в обороне. Ее лидер Буонджорно, важный центральный защитник Джиджи, запасной Зима. Также латерали Соппи и Войвода. Юрич уже сообщил, что придется отодвинуть в центр обороны новичка Тамеза. Он опорник, но за последние годы в "Вероне" успел поиграть и в центре обороны, и в центре атаки.

Лучший бомбардир команды - Радоньич с тремя голами, но Юрич прямо заявил, что "такой матч не для него". Он явно имеет в виду эгоистичную игру серба и его лень в обороне. Место одного из двух атакующих полузащитников в схеме 3-4-2-1 займет опорник Сек. Вторым должен стать настоящий атакер - Влашич или Карамо. А в атаке выйдет Сапата, от которого ожидают гораздо больше, чем один гол в сезоне.

Цифры и факты

"Ювентус" не проиграл "Торино" в 16-ти последних дерби в лиге. 12 побед и четыре ничьи. Разница мячей в этих матчах - 33:12. Массимилиано Аллегри проиграл этому сопернику один из 21-го последнего (15 побед, пять ничьих)

Показатели Аллегри в противостоянии с Юричем - пять побед, три ничьи и поражение. С Юричем во главе "Торино" - победы со счетом 1:0 (дважды), 4:2 и 1:1. Ничья состоялась на "Алльянц". В предыдудщем сезоне "Ювентус" победил дома со счетом 4:2, а в гостях - 1:0

"Торино" забивал в пяти последних дерби на "Алльянц" в лиге и в восьми из девяти последних. При этом два из этих пяти он не проиграл, сыграв вничью. "Ювентус" забивал дома в 13-ти последних дерби в лиге

В пяти из семи матчей лиги с участием "Торино" в нынешнем сезоне забивалось менее трех мячей. Результат двух из них - 0:0, еще одного - 1:0. Менее трех мячей забивалось в четырех из семи с участием "Ювентуса", в том числе один в целом в последних двух (1:0 и 0:0)

"Ювентус" и "Торино" забили на двоих в нынешнем сезоне 17 мячей, не считая автоголов. Авторы девяти из них пропустят очный матч из-за травмы, автор еще трех, согласно сообщение, начнет матч на скамье запасных

Прогноз: Ювентус - Торино 1:0

Два последних пункта в рубрике "цифры и факты", как и история противостояний в целом, обещают нам минимум голов. Тем более, что Аллегри решил вернуться к своим любимым первоначальным настройкам. А результат? Юрич очень доволен игрой в дерби его "Торино", заявляет, что проигрывал их лишь из-за "стандартов" и ожидает положительного прорыва в этом вопросе. Но вряд ли он состоится.