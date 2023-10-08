Наполи - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 08.10.2023

В 2018-ом и 2022-ом годах "Фиорентина" жестоко срывала планы "Наполи" по завоеванию Скудетто. Также в 2022-ом выбила его из Кубка 5:2 в Неаполе. Так что злость неаполитанцев по отношению к флорентийцам очевидна. Пусть и свое Скудетто в итоге взяли. В любом случае, матчи между этими командами теперь всегда напряжённые, интересные. Тем более, что "фиалки" продолжают плотно бороться с этим соперником.

8 октября. 21:45. Серия А. Восьмой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Состояние команд

1 Мілан 8 7 0 1 21 2 Інтер 8 6 1 1 19 3 Ювентус 8 5 2 1 17 4 Наполі 7 4 2 1 14 5 Фіорентина 7 4 2 1 14 6 Аталанта 7 4 1 2 13

Предыдущий матч лиги для обеих сложился легко. Кое-какие проблемы были, но "Наполи" в итоге победил совсем не слабый "Лечче" в гостях со счетом 4:0, а "Фиорентина" дома - последнюю команду лиги "Кальяри" со счетом 3:0. Для чемпиона разгром стал продолжением выхода из кризиса, ведь за несколько дней до того он добыл и 4:1 над "Удинезе". Для финалиста Кубка - компенсацией за 1:1 в абсолютно выигрышном матче в Фрозиноне.

В середине недели наступило некое отрезвление. "Наполи" уступил дома "Реалу" в Лиге Чемпионов (2:3) во многом из-за наивных ошибок. "Фиорентина" на 93-ей минуте выцарапала ничью дома же в Лиге Конференций против "Ференцвароша" (2:2). Проигрывая по ходу матча со счетом 0:2 и шокируя Винченцо Итальяно, не понимавшего, как вообще можно так играть.

И все же Руди Гарсия считает, что игра на равных с мадридским грандом - однозначно положительный признак состояния команды. Считает, что во вторник его команда играла агрессивно, пыталась атаковать и заслужила ничью. А Итальяно больше говорил о камбеке во втором тайме, о характере и ярости, об успехе замен. Голы забили как раз вышедшие на замену Барак и Иконе, ассист отдал также не начавший матч на поле Паризи.

"Наполи" играет сегодня дома, первый в лиге по владению мячом и ударам по воротам. Ещё и отдыхал на два дня больше. Но "Фиорентина", в отличие от него, могла проводить ротацию в Еврокубках и должна была сберечь некоторые силы. Кроме того, она вторая в лиге по владению. Да и традиции против "Наполи" не захочет нарушать. Итальяно заявляет, что никакого алиби не ищет, что его команда выйдет и будет бороться на максимуме.

Последние матчи команд

Кадры

В "Наполи" вновь ожидается сильнейший состав из тех, кто может играть. Распадори вряд ли сдвинет Политано. Ррахмани близок к возвращению, но ещё не там. Жезус совсем не там. Поэтому в центре обороны вновь выйдут Натан и Эстигор. Дилемма, как всегда, одна - Руи или Оливера на левом фланге обороны.

Виктор Осимхен, похоже, оставил позади все свои скандалы последних недель. Хотя бы временно. Он забил "Удинезе" и "Лечче" и заработал пенальти против "Реала".

"Фиорентина" вернет в стартовый состав опорников Артура и Данкана, выходом на замену изменивших игру в четверг. Иконе и Барак также кандидаты. Хотя вряд ли они ещё готовы на "старт". Слева в атаке без Иконе одинаково плохо играли Соттил, Куаме и Брекало. Одинаково плохи в атаке форварды Нзола и Бельтран.

Правый фланг Нико Гонсалеса с четырьмя голами в лиге наоборот, очень силен. Там в обороне юный Кайоде очень хорошо подменяет тяжело травмированого Додо. А опорник/атакующий полузащитник Джакомо Бонавентура переживает уже третью молодость. Его даже вернули в сборную.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера, Ангисса, Лоботка, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Фиорентина": Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Раньери, Бираги, Артур, Данкан, Бонавентура, Н. Гонсалес, Нзола, Брекало

Цифры и факты

"Фиорентина" проиграла один из последних девяти матчей во всех турнирах - "Интеру" в лиге в гостях со счетом 0:4

В последних трех матчах с участием "Наполи" во всех турнирах забивалось более трех мячей

И "Фиорентина", и "Наполи" не пропускали в двух из четырёх своих последних матчей во всех турнирах

"Фиорентина" ныне первая в Серии А по голам ударами головой - шесть

Винченцо Итальяно во главе "Фиорентины" встречался с "Наполи" во всех турнирах пять раз. Результаты - поражения со счетом 0:1 и 1:2, победа в гостях в лиге со счетом 3:2 и в Кубке в Неаполе же со счетом 5:2 после дополнительного времени (2:2 после основного). Еще один матч завершился вничью 0:0

В предыдущем сезоне в Неаполе "Наполи" победил "Фиорентину" со счетом 1:0 благодаря голу Осимхена с пенальти, а во Флоренции сыграл вничью 0:0

В последних пяти очных матчах в лиге в Неаполе "Наполи" победил трижды, дважды проиграл и однажды сыграл вничью

Прогноз: Наполи - Фиорентина 2:1

"Фиорентина" пропускала от "Интера" в середине первого тайма первой и развалилась (0:4), пропускала тогда же от "Аталанты" первой и в итоге победила. "Наполи" забивал первым в первые 20 минут в последних трех матчах, но в итоге в двух разгромил более слабых соперников, а в третьем проиграл более сильному. Так что здесь и ранний гол может сыграть в обе стороны.

В целом сегодня в Неаполе может состояться все, что угодно. Тем более, что команды равны по очкам, набранным в лиге, то есть близки по силе. Можно надеяться, что забьют больше, чем в очных матчах в предыдущем сезоне. Они точно стоят намного больше голов, чем забили тогда.