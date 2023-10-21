Торино - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 21.10.2023

"Интер" Симоне Индзаги теряет слишком много очков в лиге посреди дороги, на ровном месте. В предыдущем туре добился раннего 2:0 дома над "Болоньей", но в итоге сыграл 2:2. Потому Индзаги до сих пор без Скудетто и сейчас, несмотря на 5:1 над "Миланом" в очном матче, уступает ему первое место. Сегодня же играть в гостях у команды, которая всеми считается собирателем очков у грандов.

21 октября. 19:00. Серия А. Девятый тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Интер"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Состояние команд

После той громкой победы в дерби "нерадзурри" также успели проиграть дома "Сассуоло". И тогда, как и против "Болоньи", ведя в счете. По всеобщему мнению, их обновленный состав остается сильнейшим в лиге. Но последние два Скудетто проиграны, и неприятные тенденции тех двух лет заметны и сейчас. От "Болоньи" пропустили с пенальти почти сразу же после второго забитого, а затем - с длинного паса.

Главным образом проблемы наблюдаются в обороне и против контратак в центре поля. Индзаги рассказал, что команда сейчас тяжело работает над организацией обороны и требует от всех помогать там. Заявил, что оба гола против "Болоньи" можно было избежать. В атаке же требует больше голов от игроков центра поля, латералей и центральных защитников. Ярлык Лаутарозависимости висит постоянно.

"Торино" также делает меньше, чем ожидается от него. Ныне он во второй половине турнирной таблицы. В последних четырех матчах не побеждал. В последнем из них в привычной манере проиграл дерби. От голов со "стандартов", в том числе центрального защитника. Иван Юрич после того поражения чуть не плакал и заявлял, что не сумел построить команду, которую хотел.

Вообще-то, даже против грандов "Торо" делает меньше, чем в предыдущие сезоны. Особенно в гостях, где проиграл "Милану", "Лацио" и "Юве" с общим счетом 1:8. Хотя как раз дома есть надежда, учитывая ничью с "Ромой" почти месяц назад и вообще отсутствие поражений от кого-либо с третьего июня. С матча лиги против "Интера"...

"Торино", как всегда, будет играть в силовой футбол, навязывать единоборства. Он играет почти по той же схеме, что и "Интер" - 3-4-2-1 против 3-5-2 - потому противостояние будет очень интересным. Индзаги говорит о важности флангов. Но и ожидает очень плотную и интенсивную борьбу в центре поля. Его команде нельзя засыпать на целые 30-45 минут, как уже делала в этом сезоне.

Кадры

"Торино" потерял главного форварда Дувана Сапату, спасшего ничью с "Ромой" на 87-ой минуте. А его главный дублер Тони Санабрия в депрессии из-за потери места в стартовом составе. Юрич даже критиковал его за отношение. Хотя вот за сборную Парагвая он забил победный гол три дня назад. Но, разумеется, долго возвращался из Южной Америки.

Неужели в атаке выйдет полузащитник? Карамо, Влашич, Сек? Или же все же форвард Пеллегри, всегда травмированный, но сейчас чудом здоровый?

Критикует Юрич и лучшего бомбардира команды Радоньича, на счету которого три гола. Даже заявил, что такой матч как дерби не для него. Для него ли матч против "Интера"?

В обороне по-прежнему нет ее лучших игроков - Буонджорно и Джиджи. Против "Ювентуса" в центре играл опорник Тамез и отыграл слабо. Теперь ожидается второй выход в стартовом составе грузинского новичка Сазонова. Справа по-прежнему отсутствует Соппи. Но там как раз сильнее Белланова, пришедший летом из "Интера".

У "Интера" есть ресурсы для ротации. Но отказываться от Лаутаро Мартинеса Индзаги не может себе позволить. На счету аргентинца десять голов в восьми турах (рекорд клуба последних 64-ех лет), и Генеральный директор Джузеппе Маротта называет его "нашим Месси". Хотя против "Болоньи" он почти сразу же после своего гола привез пенальти.

Также нет особой альтернативы Тюраму, ведь Арнаутович травмирован, а Санчес не в форме, да и из Южной Америки.

Заменить может Де Фрай Ачерби в центре обороны, Дармиан Думфриза на правом фланге и Фраттези Бареллу в центре поля. Последнее, вообще-то, вероятно, поскольку Николо получил повреждение в сборной.

"Торино": В. Милинкович-Савич, Сазонов, Схуурс, Родригес, Белланова, Тамез, Риччи, Войвода, Влашич, Карамо, Пеллегри

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Фраттези, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Последние матчи команд

Торино (все - лига)

Салернитана - Торино 0:3

Торино - Рома 1:1

Лацио - Торино 2:0

Торино - Эллас Верона 0:0

Ювентус - Торино 2:0

Интер

Эмполи - Интер 0:1 (лига)

Интер - Сассуоло 1:2 (лига)

Салернитана - Интер 0:4 (лига)

Интер - Бенфика 1:0 (Лига Чемпионов)

Интер - Болонья 2:2 (лига)

Цифры и факты

"Интер" не проигрывал "Торино" в восьми последних матчах лиги - семь побед и ничья. В том числе в последних четырех в гостях - три победы и ничья. Правда, если считать последние семь очных матчей в Турине, из них "нерадзурри" выиграли лишь три, два матча сведя вничью и два проиграв. Одну из своих побед и одну из ничьих за это время добыв благодаря голам после 84-ой минуты

В предыдущем сезоне оба очных матча "Интер" выиграл со счетом 1:0. В обоих забил Марцело Брозович, который уже не в команде, причем дома - на 89-ой минуте. В сезоне до этого "нерадзурри" дома победили с тем же счетом, а в гостях спаслись от поражения (1:1) на 93-ей минуте

В десяти последних очных матчах лиги в Турине "Интер" лишь однажды побеждал с разницей более одного мяча

В матче против "Болоньи" "Интер" впервые с февраля 2019-го года потерял преимущество в два мяча и не победил

"Интер" побеждал в четырех последних гостевых матчах лиги, не пропуская в них. Первым из них была победа над "Торино" со счетом 1:0

"Торино" не забивал в последних трех матчах, набрав в них одно очко. В последних четырех он не побеждал и забил в целом один мяч

В 11-ти последних домашних матчах в Серии А "Торино" одержал лишь одну победу

Прогноз: Торино - Интер 0:1

Матчи между этими соперниками, особенно в Турине, всегда вязкие, часто их судьба решается в самой концовке. Но в последние годы почти всегда "Интер" все же в итоге побеждает. Против него усталость сборников, особенно из Южной Америки, и уже очевидные проблемы против крепких середняков, за него - кадровые потери и неспокойная ситуация в "Торино". Вряд ли будет много голов.