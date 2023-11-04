Аталанта - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 04.11.2023

"Интер" продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. Правда, в четырех следующих турах его ожидают "Аталанта", "Ювентус" и "Наполи", причем все эти гранды - в гостях. Да еще и два матча Лиги Чемпионов между ними, также гостевых. Тяжелейший календарь. Конкретно визит к "черно-синим" тезкам, которые находятся на высоком четвертом месте, уже может начать неприятную серию.

4 ноября. 19:00. Серия А. 11-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Состояние команд

1 Інтер 10 8 1 1 25 2 Ювентус 10 7 2 1 23 3 Мілан 10 7 1 2 22 4 Аталанта 10 6 1 3 19 5 Наполі 10 5 3 2 18 6 Фіорентина 10 5 2 3 17

В Топ-матчах бергамаски в нынешнем сезоне еще не побеждали. Пропускали необязательные голы и уступили "Лацио" и "Фиорентине" со счетом 2:3. Не победили дома "Ювентус" (0:0). Правда, два поражения состоялись в гостях, а "Юве" в Бергамо возили весь второй тайм и непонятно, как не забили. Но Джан Пьеро Гасперини согласен, что его команде есть что доказывать в Топ-матчах.

В целом контраст между выступлениями дома и в гостях велик. "Гевисс Стадиум" выглядит крепостью. Хотя в последнем матче подопечные Гасперини поправили дела и в гостях. Легко победив не самый простой "Эмполи". 3:0 явно принес им уверенность в себе. Вдобавок к домашней уверенности, где еще ни разу в сезоне не пропустили.

У "Интера" все наоборот. Все пять потерянных очков в лиге с начала сезона состоялись дома. В гостях же он играет идеально. Ни разу не пропустил. Правда, играл в гостях лишь против "Кальяри", "Эмполи", "Салернитаны", "Торино". Да и в трех последних матчах - неровно, засыпая на целые таймы. Испытания грандом за пределами "Сан Сиро" еще не было.

При этом в Топ-матчах на вроде бы ослабляющем "Сан Сиро" он выглядел впечатляюще. 5:1 над "Миланом", 4:0 над "Фиорентиной". В предыдущем туре загнал "Рому" в оборону и возил ее весь матч. Много не создав, но достаточно для заслуженного гола на 81-ой минуте. Симоне Индзаги остался очень доволен прежде всего обороной и сконцентрированностью своей команды.

Таким образом, матч между блестящей гостевой и блестящей домашней командами. "Аталанта" желает доминировать дома, "Интер" - везде. Ожидаются бешеные качели (обе команды отдыхали в середине недели) с переходом инициативы из рук в руки. Как в предыдущем сезоне в лиге. Тогда "Интер" выиграл дважды со счетом 3:2, и другие результаты по ходу матчей казались более чем реальными.

Гасперини считает те оба матча равными. Да и зимний кубковый матч, также проигранный с разницей в один мяч.

Последние матчи команд

Кадры

Под вопросом центральный защитник "Аталанты" Скальвини, которого очень хочет заполучить "Интер". Дзаппакоста возвращается после болезни. Паломино и Туре травмированы давно. В принципе, стартовый состав Гасперини почти всегда ясен. Дилемма разве что на позиции одного из атакующих полузащитников в схеме 3-4-2-1. Там Де Кетеларе, скорее всего, уступит Лукману.

"Интер" также очень хотел заполучить Джанлуку Скамакку. Но тот летом избрал "Аталанту". Несмотря на травмы и перепады формы, на его счету уже четыре гола и ассист во всех турнирах. В последнем матче в Эмполи он сделал дубль, в том числе гол пяткой с острого угла, добавил ассист, а также дважды попадал в каркас ворот.

Индзаги вряд ли прибегнет к ротации и должен выставить почти тот же самый состав, который побеждал "Рому". Хотя Дармиан, Де Фрай и Аугусто в обороне остаются сильными конкурентами Павару, Ачерби и Димарко. Возможна смена 34-летнего Мхитаряна на Фраттези в центре поля.

Лаутаро Мартинес с 11-ю голами в сезоне в лиге и одним - в Лиге Чемпионов. В двух последних матчах во всех турнирах он не забивал, и такой перерыв для аргентинца слишком долог. "Рому" за него победил Маркус Тюрам четвертым голом в сезоне в лиге. Индзаги заявляет, что француз может играть еще лучше и забивать больше.

"Аталанта": Муссо, Толой, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Лукман, Коопмейнерс, Скамакка

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" не проигрывал "Аталанте" в девяти последних матчах лиги - четыре победы и пять ничьих. Из них четыре состоялись в Бергамо - две победы и две ничьи. Правда, прямо перед этим две победы и две ничьи в очных матчах в Бергамо добыла "Аталанта"

В предыдущем сезоне команды встречались дважды в лиге и однажды в Кубке в Милане. Все три матча выиграл "Интер" - дважды 3:2 в лиге и 1:0 в Кубке. Причем дома в лиге он вел со счетом 2:0 уже на третьей минуте, а в гостях пропустил первым. В позапрошлом сезоне команды встречались лишь в лиге и дважды сыграли вничью - 0:0 в Бергамо, 2:2 в Милане

"Интер" победил в пяти из шести своих последних матчей во всех турнирах (также ничья), "Аталанта" - лишь в трех из шести (две ничьи и поражение)

"Аталанта" не пропускала в пяти из шести своих последних матчей Серии А, "Интер" - в трех из четырех последних

Дома "Аталанта" не пропускала в нынешнем сезоне ни в одном матче ни в одном турнире - четырех в лиге и одном в Лиге Европы. Общий их счет - 9:0. В гостях "Интер" пропустил в единственном матче Лиги Чемпионов от "Реал Сосьедад", но ни в одном из четырех в лиге. Общий их счет - 11:1. В лиге в гостях миланцы не пропускали в пяти последних и в восьми из девяти последних матчей

Прогноз: Аталанта - Интер 1:1

Гасперини считает, что обе команды в хорошем состоянии и ожидает тяжёлый матч. Индзаги ожидает нередкие страдания своей команды, говорит о силе обороны и физической мощи соперника. Тяжело и вправду будем обеим. "Аталанта" ещё не доказала себя в нынешнем сезоне против грандов, но играет дома, "Интер" очень хорош в гостях, но против грандов ещё за пределами Милана не играл.

Скорее всего, дерби "нерадзурри" завершится ничьей. И обе мало пропускают, так что вряд ли особо результативной.