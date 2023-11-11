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Лечче - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.11.2023
На волне энтузиазма после "Пари Сен-Жермен"
Getty Images/Global Images Ukraine
На октябрьский перерыв на матчи сборных "Милан" уходил лидером Серии А. На ноябрьский нет математических шансов уйти даже вторым, более того - можно потерять место в Топ-4. Еще во вторник днем "россонери" пребывали в явном кризисе и чувствовали себя явно неуютно. Победа над "Пари Сен-Жермен" в Лиге Чемпионов помогла оттолкнуться от дна, но нужна и победа в лиге.
11 ноября. 16:00. Серия А. 12-й тур
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Милан"
Главный арбитр: Розарио Абиссо
Состояние команд
|1
|Inter Milan
|11
|+21
|28
|2
|Juventus
|11
|+11
|26
|3
|AC Milan
|11
|+6
|22
|4
|Napoli
|11
|+12
|21
|5
|Atalanta
|11
|+9
|19
|6
|Bologna
|11
|+4
|18
|7
|Roma
|11
|+8
|17
|8
|Fiorentina
|11
|+3
|17
|9
|Monza
|11
|+2
|16
|10
|Lazio
|11
|+0
|16
|11
|Frosinone
|11
|-1
|15
|12
|Torino
|11
|-4
|15
|13
|Genoa
|12
|-3
|14
|14
|Lecce
|11
|-3
|13
|15
|Sassuolo
|12
|-5
|12
|16
|Udinese
|11
|-7
|10
|17
|Cagliari
|11
|-11
|9
|18
|Verona
|12
|-9
|8
|19
|Empoli
|11
|-17
|7
|20
|Salernitana
|12
|-16
|5
В конце октября-начале ноября "Милан" переживал провалы, неудачи разного типа. Удаление на сороковой минуте дома против "Ювентуса" и пропущенный с дальнего удара с рикошетом, 0:3 в Париже, потеря 2:0 после блестящего первого тайма в Неаполе. И 0:1 дома от "Удинезе", не побеждавшего до этого в нынешнем сезоне вообще. Причем именно игра в последнем матче была наиболее ужасной.
Все это сопровождалось ссорой лидеров команды Рафаэля Леау, Оливье Жиру со Стефано Пиоли из-за замен, ссорой капитана Давиде Калабрии с ним из-за слов игрока о недостаточной борьбе, унижичающей критикой в адрес тренера. В том числе за совершенно бесполезный переход на 4-4-2 в матче против удинцев. Хотя дело там было не в тактике. Команда просто не хотела играть и бороться.
На ПСЖ ее уже удалось настроить как на последний бой. Вновь изменив тактическую схему, но уже на более подходящю - 4-2-3-1 чемпионского сезона. И получилась лучшая игра в сезоне и вообще одна из лучших за последние годы. Хотя и соперник создал много и мог забить. Но и сам "Милан" играл как гранд, создавал, выкладывался на все сто. Победил он в итоге заслуженно.
Вопрос, получится ли сохранить такой же уровень интенсивности, желания против команды калибра "Лечче". Она сейчас в плохой форме, набрала лишь два очка в шести последних матчах, вылетела дома из Кубка от команды из Серии Б. Но и "Удинезе" был в точно такой же. А "джаллоросси" кусачие. В предыдущем матче в Риме вели в счете до 91-ой минуты и лишь тогда пропустили от "Ромы" дважды.
Они в целом играют в здоровый футбол. Прежде всего - в скоростной. Причем летят в атаку часто и довольно большими силами, а не просто сидят в обороне. Нередко высоко прессингуют. Против них нужна максимальная концентрация, максимальная организованность. Любая потеря мяча может быть наказана.
Главный тренер Роберто Д"Аверса заявил, что после "Ромы" хотел разрушить все и теперь призывает направить злость от того матча в нужное русло. Выдать 120 процентов возможностей и идеальную игру. Причем играть открыто, как и в Риме. "Мало кто верил, что мы способны играть так. Даже после пропущенного на 91-ой минуте мы играли на победу".
Последние матчи команд
Кадры
В лазарете "Милана" замена одного экс-игрока "Челси" на другого. Лофтус-Чик вернулся еще против ПСЖ, Пулишич вылетел. Именно Рубен занял позицию центрального атакующего полузащитника по алгоритму Франка Кесси с сезона Скудетто и должен остаться на ней. За остальные две позиции борются Рейндерс с Мусой и Крунич с Адли.
В обороне таких вариантов нет. Калулу, Кьер и Пеллегрино по-прежнему травмированы. Но не игравший против "Удинезе" Эрнандес возвращается. В атаке справа вернулся Чуквуэзе, с начала сезона почти всегда травмированный. Возможно, получит шанс. Или же все же придется выпускать Окафора, Ромеро.
Жиру и Леау, забившие Парижу, должны сохранить свои позиции, несмотря на усталость.
"Лечче" потерял автора гола в Риме Алмквиста. Под вопросом другой вингер Банда, также очень хорошо отыгравший там. За центрфорвардом Крстовичем следит и сам "Милан", и другие гранды. Хотя в последних трех турах он не забивал. Мобильный центр поля Рамадани-Рафия-Каба готов. Как и один из лучших вратарей в лиге Фальконе.
На флангах вместо Алмквиста (и, возможно, Банды) могут выйти Сансоне, Стрефецца. Они далеко не такие быстрые, но гораздо опытнее. Корфитцен и Листковски, больше похожие на двух первых, травмированы. Также на левом фланге обороны всегда дилемма между скоростным 19-летним Доргу и более опытным дисциплинированным Галло.
"Лечче": Фальконе, Жендрей, Понграчич, Баширотто, Галло, Рамадани, Рафия, Каба, Стрефецца, Крстович, Банда
"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Крунич, Рейндерс, Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Жиру, Леау
Цифры и факты
- "Лечче" побеждал "Милан" дома в Серии А лишь однажды в истории. Десять раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений. Победа состоялась в 2005-ом году. Правда, в предыдущем сезоне "джаллоросси" были близки к победе, когда повели со счетом 2:0 уже на 23-ей минуте. Но завершился матч со счетом 2:2. А в Милане выиграли хозяева - 2:0
- "Милан" не проигрывал "Лечче" в последних десяти матчах на всех полях, но выиграл лишь 60 процентов из них - шесть при четырех ничьих. Из восьми последних гостевых он выиграл лишь 25 процентов - два из восьми. При пяти ничьих и одном поражении
- "Милан" не побеждал в трех последних матчах лиги - два поражения дома и ничья в гостях. А прямо перед этим победил "Дженоа" в гостях лишь благодаря голу на 87-ой минуте. "Лечче" не побеждал в последних шести - два поражения дома, два в гостях и по ничье дома и в гостях. Прямо перед этим он также победил "Дженоа" со счетом 1:0, правда, дома. Забив на 83-ей минуте
- Показатели "Милана" в шести последних гостевых матчах во всех турнирах - две победы, две ничьи и два поражения. Показатели "Лечче" в шести последних домашних - две победы, ничья и три поражения. Правда, показатели последнего в последних четырех таких - ничья и три поражения
- "Лечче" - лидер лиги по полученным желтым карточкам - 34. "Милан" в этом рейтинге третий - 29
- Рафаэль Леау может стать вторым игроком "Милана" за последние 20 лет с участием в 20-ти голах в Серии А в двух календарных годах подряд. Такого за этот период добивался лишь Златан Ибрагимович в 2011-ом и 2012-ом годах
Прогноз: Лечче - Милан 1:1
"Лечче" не умеет добывать и удерживать результат, но очень кусачий. Это было заметно и против "Ромы", и против "Ювентуса", когда уступили лишь со счетом 0:1. А начал он сезон победой над "Лацио" дома, когда проигрывал на 84-ой минуте. В предыдущем сезоне дома против "Милана" он должен был повести со счетом 4:0, а не лишь 2:0.
На волне энтузиазма после победы над ПСЖ "Милан" - явный фаворит. Но он может уже в который раз заснуть.
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