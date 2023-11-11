Лечче - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 11.11.2023

На октябрьский перерыв на матчи сборных "Милан" уходил лидером Серии А. На ноябрьский нет математических шансов уйти даже вторым, более того - можно потерять место в Топ-4. Еще во вторник днем "россонери" пребывали в явном кризисе и чувствовали себя явно неуютно. Победа над "Пари Сен-Жермен" в Лиге Чемпионов помогла оттолкнуться от дна, но нужна и победа в лиге.

11 ноября. 16:00. Серия А. 12-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Милан"

Главный арбитр: Розарио Абиссо

Состояние команд

1 Inter Milan 11 +21 28 2 Juventus 11 +11 26 3 AC Milan 11 +6 22 4 Napoli 11 +12 21 5 Atalanta 11 +9 19 6 Bologna 11 +4 18 7 Roma 11 +8 17 8 Fiorentina 11 +3 17 9 Monza 11 +2 16 10 Lazio 11 +0 16 11 Frosinone 11 -1 15 12 Torino 11 -4 15 13 Genoa 12 -3 14 14 Lecce 11 -3 13 15 Sassuolo 12 -5 12 16 Udinese 11 -7 10 17 Cagliari 11 -11 9 18 Verona 12 -9 8 19 Empoli 11 -17 7 20 Salernitana 12 -16 5

В конце октября-начале ноября "Милан" переживал провалы, неудачи разного типа. Удаление на сороковой минуте дома против "Ювентуса" и пропущенный с дальнего удара с рикошетом, 0:3 в Париже, потеря 2:0 после блестящего первого тайма в Неаполе. И 0:1 дома от "Удинезе", не побеждавшего до этого в нынешнем сезоне вообще. Причем именно игра в последнем матче была наиболее ужасной.

Все это сопровождалось ссорой лидеров команды Рафаэля Леау, Оливье Жиру со Стефано Пиоли из-за замен, ссорой капитана Давиде Калабрии с ним из-за слов игрока о недостаточной борьбе, унижичающей критикой в адрес тренера. В том числе за совершенно бесполезный переход на 4-4-2 в матче против удинцев. Хотя дело там было не в тактике. Команда просто не хотела играть и бороться.

На ПСЖ ее уже удалось настроить как на последний бой. Вновь изменив тактическую схему, но уже на более подходящю - 4-2-3-1 чемпионского сезона. И получилась лучшая игра в сезоне и вообще одна из лучших за последние годы. Хотя и соперник создал много и мог забить. Но и сам "Милан" играл как гранд, создавал, выкладывался на все сто. Победил он в итоге заслуженно.

Вопрос, получится ли сохранить такой же уровень интенсивности, желания против команды калибра "Лечче". Она сейчас в плохой форме, набрала лишь два очка в шести последних матчах, вылетела дома из Кубка от команды из Серии Б. Но и "Удинезе" был в точно такой же. А "джаллоросси" кусачие. В предыдущем матче в Риме вели в счете до 91-ой минуты и лишь тогда пропустили от "Ромы" дважды.

Они в целом играют в здоровый футбол. Прежде всего - в скоростной. Причем летят в атаку часто и довольно большими силами, а не просто сидят в обороне. Нередко высоко прессингуют. Против них нужна максимальная концентрация, максимальная организованность. Любая потеря мяча может быть наказана.

Главный тренер Роберто Д"Аверса заявил, что после "Ромы" хотел разрушить все и теперь призывает направить злость от того матча в нужное русло. Выдать 120 процентов возможностей и идеальную игру. Причем играть открыто, как и в Риме. "Мало кто верил, что мы способны играть так. Даже после пропущенного на 91-ой минуте мы играли на победу".

Последние матчи команд

Кадры

В лазарете "Милана" замена одного экс-игрока "Челси" на другого. Лофтус-Чик вернулся еще против ПСЖ, Пулишич вылетел. Именно Рубен занял позицию центрального атакующего полузащитника по алгоритму Франка Кесси с сезона Скудетто и должен остаться на ней. За остальные две позиции борются Рейндерс с Мусой и Крунич с Адли.

В обороне таких вариантов нет. Калулу, Кьер и Пеллегрино по-прежнему травмированы. Но не игравший против "Удинезе" Эрнандес возвращается. В атаке справа вернулся Чуквуэзе, с начала сезона почти всегда травмированный. Возможно, получит шанс. Или же все же придется выпускать Окафора, Ромеро.

Жиру и Леау, забившие Парижу, должны сохранить свои позиции, несмотря на усталость.

"Лечче" потерял автора гола в Риме Алмквиста. Под вопросом другой вингер Банда, также очень хорошо отыгравший там. За центрфорвардом Крстовичем следит и сам "Милан", и другие гранды. Хотя в последних трех турах он не забивал. Мобильный центр поля Рамадани-Рафия-Каба готов. Как и один из лучших вратарей в лиге Фальконе.

На флангах вместо Алмквиста (и, возможно, Банды) могут выйти Сансоне, Стрефецца. Они далеко не такие быстрые, но гораздо опытнее. Корфитцен и Листковски, больше похожие на двух первых, травмированы. Также на левом фланге обороны всегда дилемма между скоростным 19-летним Доргу и более опытным дисциплинированным Галло.

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Понграчич, Баширотто, Галло, Рамадани, Рафия, Каба, Стрефецца, Крстович, Банда

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Крунич, Рейндерс, Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Жиру, Леау

Цифры и факты

"Лечче" побеждал "Милан" дома в Серии А лишь однажды в истории. Десять раз сыграв вничью и потерпев восемь поражений. Победа состоялась в 2005-ом году. Правда, в предыдущем сезоне "джаллоросси" были близки к победе, когда повели со счетом 2:0 уже на 23-ей минуте. Но завершился матч со счетом 2:2. А в Милане выиграли хозяева - 2:0

"Милан" не проигрывал "Лечче" в последних десяти матчах на всех полях, но выиграл лишь 60 процентов из них - шесть при четырех ничьих. Из восьми последних гостевых он выиграл лишь 25 процентов - два из восьми. При пяти ничьих и одном поражении

"Милан" не побеждал в трех последних матчах лиги - два поражения дома и ничья в гостях. А прямо перед этим победил "Дженоа" в гостях лишь благодаря голу на 87-ой минуте. "Лечче" не побеждал в последних шести - два поражения дома, два в гостях и по ничье дома и в гостях. Прямо перед этим он также победил "Дженоа" со счетом 1:0, правда, дома. Забив на 83-ей минуте

Показатели "Милана" в шести последних гостевых матчах во всех турнирах - две победы, две ничьи и два поражения. Показатели "Лечче" в шести последних домашних - две победы, ничья и три поражения. Правда, показатели последнего в последних четырех таких - ничья и три поражения

"Лечче" - лидер лиги по полученным желтым карточкам - 34. "Милан" в этом рейтинге третий - 29

Рафаэль Леау может стать вторым игроком "Милана" за последние 20 лет с участием в 20-ти голах в Серии А в двух календарных годах подряд. Такого за этот период добивался лишь Златан Ибрагимович в 2011-ом и 2012-ом годах

Прогноз: Лечче - Милан 1:1

"Лечче" не умеет добывать и удерживать результат, но очень кусачий. Это было заметно и против "Ромы", и против "Ювентуса", когда уступили лишь со счетом 0:1. А начал он сезон победой над "Лацио" дома, когда проигрывал на 84-ой минуте. В предыдущем сезоне дома против "Милана" он должен был повести со счетом 4:0, а не лишь 2:0.

На волне энтузиазма после победы над ПСЖ "Милан" - явный фаворит. Но он может уже в который раз заснуть.