Лацио - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.11.2023

"Римское дерби всегда выходит за пределы футбола. Спектакль на трибунах, болельщики, звуки, цвета. Весь город останавливается, люди начинают говорить об этом матче за недели до него". Так говорит Чиро Иммобиле. На этот раз ещё и обостряет турнирное положение, весьма проблематичное для обеих. И атмосфера уже настолько раскалена, что оба тренера отменили предматчевые пресс-конференции.

12 ноября. 19:00. Серия А. 12-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома"

Главный арбитр: Давиде Масса

Состояние команд

3 Мілан 12 7 2 3 23 4 Наполі 11 6 3 2 21 5 Аталанта 11 6 1 4 19 6 Болонья 11 4 6 1 18 7 Рома 11 5 2 4 17 8 Фіорентина 11 5 2 4 17 9 Монца 12 4 5 3 17 10 Лаціо 11 5 1 5 16

Обе Римские команды подходили к сезону с твердыми амбициями попадания в Топ-4 Серии А. "Лацио" был там в предыдущем сезоне, и даже завершил вторым, "Рома" после двух Еврокубковых финалов подряд хотела наконец-то оставить свой след и в лиге. Но начали его отвратительно. Первый - пятью очками в пяти турах, вторая - пятью в шести. И с тех пор отчаянно пытаются выбраться.

"Рома" выиграла в лиге четыре из пяти последних матчей. Проиграв лишь в концовке лидеру "Интеру" (0:1). Хотя победы даются очень тяжело. Две последние - благодаря трем голам дома после 89-ой минуты. Неделю тому на 90-ой против "Лечче" счет еще был 0:1. Она не способна доминировать даже на "Олимпико" против середняков, вынуждена много бегать за ними. Всегда вынуждена напрягаться.

Моуриньо очень хвалил организованного и "супербыстрого" "Лечче", который "мог легко выиграть", даже говорил, что жалеет его за такое поражение, говорил о "сумасшедшей игре" и о "положительном хаосе", который создал заменами. Замены сделали первый гол - пас Залевски, удар Азмуна.

"Лацио" выиграл четыре из последних шести. Проиграв в гостях "Милану" и "Болонье" из-за голов в начале второго тайма. Ему также пришлось дожимать дома "Аталанту" на 86-ой минуте, а "Фиорентину" на 95-ой. А неделю тому он не создал в Болонье почти ничего (один удар в створ и случайное попадание в стойку в первом тайме) и пропустил с одного из немногих моментов, созданных соперником.

Маурицио Сарри считает, что в первом тайме в Болонье его команда абсолютно заслужила вести в счете. Во втором признал, что пропустила "мягкий" гол и затем ничего не создала в атаке. Хотя и он не видел, чтобы "Болонья" создавала. Признал, что не хватало резкости и запала в атаке. "Ясно, что нам тяжело превращать наш хороший футбол и владение мячом в голы".

В середине недели обе играли в Еврокубках. "Лацио" в очень тяжелом и важном матче победил дома "Фейеноорд" (1:0) в Лиге Чемпионов. Большую часть матча ему приходилось обороняться, счет второго тайма по ударам по воротам - 1:8. "Рома" же могла немного расслабиться в Праге в Лиге Европы после девяти очков в трех турах, но расслабилась слишком, отыграв плохо против "Славии" - 0:2.

Эти матчи и стали причиной ссоры тренеров. Моуриньо заявил, что его соперник вновь получил преимущество, играя на два дня раньше. Сарри ответил, что "Лацио" играл как на войне, а "Рома" - практически товарищеский матч. Жозе на это ответил, что в футболе нет товарищеских матчей и в таком мышлении разница между тренером, выигравшим в карьере 26 трофеев и не выигравшим почти ничего.

Кстати, Моуриньо был очень разозлен выступлением в Праге. Он запретил всем разговаривать с прессой, заявил, что его команда играла ужасно, и никто, кроме одного игрока (21-летнего Бове), не боролся. "Наши защитники выглядели, будто они игроки атаки соперника". Обвинил подопечных в непрофессионализме и сообщил, что вёл с ними жёсткий разговор сразу после матча, чего обычно не делает.

"Даже если мы выиграем дерби, я не забуду этого поражения".

Сарри же остался очень доволен борьбой своей команды против "Фейеноорда". "Мы знали, что должны страдать против этой машины голов и не позволили ей забить". Учитывая, что забила во всех 20-ти предыдущих гостевых матчах во всех турнирах в 2023-ем году, и вправду достижение. "Мы осознанно отдали ей центр поля, поскольку знали её качество дриблинга и владения мячом".

"Нас часто обвиняют в недостаточном характере, но мы работаем очень тяжело".

Обе команды не любят владеть мячом, не любят позиционные атаки. По владению "Рома" пятая, но обычно забивает не с длинных перепасовок. "Лацио" девятый. По ударам по воротам "волки" седьмые, "орлы" - 13-ые. Зато обе любят играть быстро, выбегать в контратаки. Ожидаем довольно долгие периоды затишья и бодания в центре поля с мгновенными переключениями передачи сразу до максимальной.

Последние матчи команд

Кадры

Сарри беспокоится об усталости своих игроков после матча против "Фейеноорда". Дзакканьи уже вылетел и даже лидер команды Луис Альберто под вопросом. Количественно замена последнему есть, но по стилю, характеру и уровню - ничего близкого. Первому же есть замена - Педро рожден для больших матчей и уже забил победный гол в Лиге Чемпионов в сентябре на 95-ой минуте.

В обороне не вернётся Казале, а возвращение Марушича - под большим вопросом. Зато очень вовремя вернулся в атаке Чиро Иммобиле. Он выглядел в откровенно плохой форме, но наконец-то забил свой первый гол с игры с августа, принеся победу против "Фейеноорда" своим 200-ым голом за клуб. Он ещё и очень зол из-за невызова в сборную Италии. Кастельянос поможет выходом на замену.

В "Роме" травмированных всегда много, но, вообще-то, сейчас гораздо меньше, чем обычно. Смоллинг и Абрахам уже давно не в строю, зато Дибала вернулся, отыграл против "Лечче" полный матч и отдал ассист на 94-ой минуте. Азмун также был постоянно травмирован и забил "Лечче". Ренату Саншеш вернулся и даже претендент на стартовый состав за счёт Ауара, игрой которого в отборе недовольны.

Возвращается даже капитан Лоренцо Пеллегрини после 36-ти дней отсутствия. Хотя для стартового состава он не готов. Сильный джокер. Сильные и Азмун с Эль-Шаарави. Последний принес победу над "Монцей" на 90-ой минуте, первый сравнял с "Лечче". А ещё есть те же Ауар и Бове, Белотти. Скамейка запасных "Ромы" в этом матче будет гораздо более сильной, чем у соседей.

Проблемы разве что на левом фланге. Залевски не совсем здоров, Спинаццола травмирован. В Праге там играл Эль-Шаарави.

Наибольшее внимание - на Ромелу Лукаку. Два из трех последних матчей - против "Интера" и "Славии" - он полностью провалил. Матч против "Лечче" почти провалил, не реализовав пенальти (его первый такой из 15-ти в Италии), но в итоге забил победный гол на 94-ой минуте.

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Хюсай, Ровелла, Гендузи, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Педро

"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ндика, Карсдорп, Кристанте, Паредес, Ренату Саншеш, Залевски, Дибала, Лукаку

Цифры и факты

Жозе Моуриньо во главе "Ромы" и Маурицио Сарри во главе "Лацио" встречались четырежды. Три победы у второго, одна - у первого. Оба матча в предыдущем сезоне завершились победой команды Сарри со счетом 1:0. Эти победы дали "Лацио" явное преимущество в очных матчах, если считать последние девять в лиге - пять побед, две ничьи, два поражения

В шести последних Римских дерби ничьих не было. Сразу же перед этим состоялись две подряд

"Лацио" не проигрывал "Роме" в шести последних домашних матчах лиги - четыре победы и две ничьи, а также в семи последних домашних во всех турнирах - пять побед и две ничьи. В пяти из этих семи он также не пропускал

"Лацио" не играл вничью в девяти последних матчах во всех турнирах - шесть побед и три поражения. У "Ромы" точно такие же показатели

"Лацио" выиграл четыре своих последних домашних матча во всех турнирах, пропустив лишь в одном из них. Правда, прямо перед этим не выиграл ни одного из трех - поражение и две ничьи

Три из пяти последних побед "Лацио" во всех турнирах состоялись благодаря голам после 85-ой минуты. Конкретно - на 86-ой и дважды на 95-ой. Еще одна - благодаря голу на первой добавленной минуте первого тайма

"Рома" выиграла лишь четыре из 21-го последнего гостевого матча во всех турнирах, в том числе один из последних пяти при ничьей и трех поражениях

Результаты матчей команд против грандов, то есть участников Еврокубков от Италии в нынешнем сезоне плюс "Ювентуса" - "Лацио" победил "Наполи", "Фиорентину" и "Аталанту", проиграл "Ювентусу" и "Милану", "Рома" проиграла "Интеру" и "Милану"

Прогноз: Лацио - Рома 1:1

Сарри в целом переигрывает Моуриньо, "Лацио" очень силен дома, "Рома" очень слаба в гостях. Да, вы скажете, что обе дома сегодня, но взгляните на статистику последних домашних для "Лацио" дерби в рубрике "Цифры и факты". Значит, это все же имеет значение. Кто больше устал - неясно, скамья запасных сильнее у "Ромы", "Лацио" лучше играет Топ-матчи.

В Римском дерби, да и вообще в матчах обеих команд против кого-либо, слишком давно не было ничьей.