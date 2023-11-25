Милан - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.11.2023

Между октябрьским и ноябрьским перерывами на матчи сборных "Милан" умудрился скатиться с первого места в Серии А на третье. Сразу после ноябрьского он даже рискует вылететь из Топ-4. Стефано Пиоли не считает матч против "Фиорентины" решающим, как и любой другой, поскольку до окончания сезона ещё 26 туров. Но упускать "Интер" и "Ювентус" ещё дальше и пропускать других он не имеет право.

25 ноября. 21:45. Серия А. 13-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Состояние команд

1 Інтер 12 10 1 1 31 2 Ювентус 12 9 2 1 29 3 Мілан 12 7 2 3 23 4 Наполі 12 6 3 3 21 5 Фіорентина 12 6 2 4 20 6 Аталанта 12 6 2 4 20

В сущности, нынешний тур - шанс для любого из грандов улучшить позиции. Поскольку шестеро играют друг против друга. "Аталанта" против "Наполи", "Интер" против "Ювентуса". Последних двоих "Милан" упустил слишком далеко, и ныне есть шанс приблизиться как минимум к одному. Правда, на вопрос, борется ли его команда все еще за Скудетто, Пиоли ответил, что нужно думать лишь о "Фиорентине".

В принципе, такой ответ логичен, учитывая лишь два очка в предыдущих четырёх турах. Причем дома в совершенно унылых матчах против "Ювентуса" и "Удинезе" все решили в середине второго тайма рикошет при дальнем ударе и пенальти. После которых "Милан" даже толком не пытался отыграться. А в гостях в Неаполе и Лечче вёл после первого тайма со счетом 2:0, но в итоге выходило 2:2.

В итоге в этих четырёх матчах вышло уныло в атаке, провально в обороне, разобранно в центре поля и совершенно бесхарактерно. Еще и с двумя удалениями.

"Фиорентина" также не в лучшей форме. Проиграла три матча в лиге подряд, не забив в них. Причем дома против "Эмполи" и "Ювентуса" огромное статистическое преимущество почти не превращалось в опасные моменты. В равном матче против "Лацио" креатива также не хватало. За все это удалось реабилитироваться тяжелой победой дома над "Болоньей", но там была куча фолов с обеих сторон и очень мало футбола.

Между этими матчами команды играли также в Еврокубках. Но вряд ли полный провал "Милана" в Париже и затем очень солидную домашнюю победу над тем же ПСЖ можно как-то классифицировать в плане оценки формы команды. Как и 6:0 дома и 1:0 в гостях "Фиорентины" над явным аутсайдером своей группы Лиги Конференций "Чукаричками".

В целом наставник флорентийцев Винченцо Итальяно доволен положением команды в обоих турнирах и её работой во время перерыва. Можно сказать, что он спокоен. А вот Пиоли под большим давлением и обязан добыть победы немедленно. Его даже спрашивают о будущем в клубе, и Стефано отвечает, что в этом мире ничье будущее не прочно. Он знает, что еще несколько неудач - и его могут уволить.

Сегодня на "Сан Сиро" встречаются вторая и третья команды лиги по владению мячом, но лишь восьмая и 11-ая - по ударам по воротам. В обоих компонентах "Фиорентина" чуть выше и она любит доминировать больше, чем "Милан", но последний играет дома. Ясно, что мы увидим переход инициативы из рук в руки, немало быстрых интересных атак. А вот удастся ли доводить их до ума? С этим у обеих проблемы.

Итальяно опасается огненной враждебной атмосферы, а также выхода "Милана" из кризиса. Говорит о тесте на взрослость. Пиоли признает тяжёлый период и тяжёлого атакующего соперника, но надеется поймать его на дырах в обороне. Желает доказать, что команда конкурентноспособна. Удивляется провалам во втором тайме и выключениям после первого пропущенного и требует поправить это.

Последние матчи команд

Кадры

Тревожится Пиоли и из-за эпидемии травм и дисквалификаций. Сегодня не сыграют Жиру и Леау, также дублер обоих Окафор. Нет Кьера, Калулу, Пеллегрино. Лофтус-Чик не готов к стартовому составу, Калабрия и Пулишич только-только вернулись. Крунич вернулся из сборной не в лучшей форме и может уступить очень важное место последнего опорника Побеге либо Адли.

В целом в заявке лишь два центральных защитника из взрослой команды и пять игроков на три позиции в атаке. Причем один из атакеров - 15-летний Франческо Камарда, для заявки которого пришлось получать специальное разрешение у футбольных властей региона. В "старте" выйдет Лука Йович, отпущенный летом свободным агентом из "Фиорентины". Он и в "Милане" пока что играет ужасно, но выбора у Пиоли нет.

У "Фиорентины" все не так драматично. Но и там к атаке вопросы. На счету форвардов Бельтрана и Нзола лишь один гол в лиге с начала сезона. Зато вингер Нико Гонсалес и бывший игрок "Милана" Джакомо Бонавентура забили 11 на двоих. Также вингер Иконе вернулся еще до перерыва и набирает форму. Есть на флангах и Брекало, Соттил, Куаме. А в центре поля - Мандрагора, Данкан, Артур, Лопес, Барак.

Проблемы в обороне. Правые защитники Додо и Кайоде давно травмированы, левый Паризи на их позиции действует неудачно. Раньери, которого могли бы попробовать там, сегодна дисквалифицирован. Настало время юного Комуццо? Или пожертвуют центральными Квартой либо Миленковичем, выпустив вместо в дебюте в "старте" за клуб Йерри Мину?

В матче против "Болоньи" Итальяно выпустил на замену трех защитников, тасуя расстановку.

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Побега, Рейндерс, Муса, Чуквуэзе, Пулишич, Йович

"Фиорентина": Терраччьяно, Паризи, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур, Данкан, Бонавентура, Н. Гонсалес, Бельтран, Иконе

Цифры и факты

"Милан" проиграл два предыдущих домашних матча лиги. Серии из трех таких подряд не было с 2006-го года. Серии из трех таких без забитых не было с 1930-го

В последних четырёх матчах лиги "Милан" выиграл первые таймы с общим счётом 4:0, но проиграл вторые с общим счётом 0:6

"Фиорентина" лидирует в лиге в нынешнем сезоне вместе с "Ромой" по голам, забитым головой - шесть. "Милан" такие голы еще не пропускал

В 2023-ем году "Фиорентина" уже забила 97 голов во всех турнирах. Больше, чем любая другая команда Серии А. До её клубного годового рекорда осталось четыре

За последние три сезона "Милан" отыграл 20 матчей лиги без Оливье Жиру или Рафаэля Леау. Процент побед в этих матчах - 45. Процент побед в остальных - 65. Без обоих за это время он играл лишь дважды. Результаты - победа над "Дженоа" со счетом 3:0 и 1:1 с "Удинезе". Оба состоялись в 2021-ом году

Серии "Милана" из 12-ти домашних матчей лиги без поражений и шести побед прервались 0:1 от "Ювентуса" и "Удинезе"

В последних десяти очных матчах пять раз побеждал "Милан", четыре - "Фиорентина", один матч завершился вничью. В предыдущем сезоне команды обменялись победами со счетом 2:1, причём в обоих матчах "Милан" забивал на последних минутах

В последних 12-ти очных матчах в Милане хозяева побеждали шесть раз и проиграли пять, один матч завершился вничью. Последние три "россонери" выиграли

Во восьми последних очных матчах в Милане и в шести последних на всех полях не было ничьих. В 11-ти последних на всех полях и в 15-ти последних в Милане состоялась одна ничья

Прогноз: Милан - Фиорентина 1:1

Соперники традиционно весьма сложны друг для друга, что видно и по статистике. Даже в Милане у "россонери" нет преимущества. Ожидается очень интересная, быстрая игра. Хотя не факт, что командам хватит качества и точности. В последнее время уж слишком не хватает. В штрафных площадках они действуют неудачно.

Ничьи между ними редки, но, возможно, пришло время.