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Милан - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Серии А на 25.11.2023
Воспользуются потерями других или сами потеряют?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Между октябрьским и ноябрьским перерывами на матчи сборных "Милан" умудрился скатиться с первого места в Серии А на третье. Сразу после ноябрьского он даже рискует вылететь из Топ-4. Стефано Пиоли не считает матч против "Фиорентины" решающим, как и любой другой, поскольку до окончания сезона ещё 26 туров. Но упускать "Интер" и "Ювентус" ещё дальше и пропускать других он не имеет право.
25 ноября. 21:45. Серия А. 13-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Фиорентина"
Главный арбитр: Марко Ди Белло
Состояние команд
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|2
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|12
|6
|2
|4
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В сущности, нынешний тур - шанс для любого из грандов улучшить позиции. Поскольку шестеро играют друг против друга. "Аталанта" против "Наполи", "Интер" против "Ювентуса". Последних двоих "Милан" упустил слишком далеко, и ныне есть шанс приблизиться как минимум к одному. Правда, на вопрос, борется ли его команда все еще за Скудетто, Пиоли ответил, что нужно думать лишь о "Фиорентине".
В принципе, такой ответ логичен, учитывая лишь два очка в предыдущих четырёх турах. Причем дома в совершенно унылых матчах против "Ювентуса" и "Удинезе" все решили в середине второго тайма рикошет при дальнем ударе и пенальти. После которых "Милан" даже толком не пытался отыграться. А в гостях в Неаполе и Лечче вёл после первого тайма со счетом 2:0, но в итоге выходило 2:2.
В итоге в этих четырёх матчах вышло уныло в атаке, провально в обороне, разобранно в центре поля и совершенно бесхарактерно. Еще и с двумя удалениями.
"Фиорентина" также не в лучшей форме. Проиграла три матча в лиге подряд, не забив в них. Причем дома против "Эмполи" и "Ювентуса" огромное статистическое преимущество почти не превращалось в опасные моменты. В равном матче против "Лацио" креатива также не хватало. За все это удалось реабилитироваться тяжелой победой дома над "Болоньей", но там была куча фолов с обеих сторон и очень мало футбола.
Между этими матчами команды играли также в Еврокубках. Но вряд ли полный провал "Милана" в Париже и затем очень солидную домашнюю победу над тем же ПСЖ можно как-то классифицировать в плане оценки формы команды. Как и 6:0 дома и 1:0 в гостях "Фиорентины" над явным аутсайдером своей группы Лиги Конференций "Чукаричками".
В целом наставник флорентийцев Винченцо Итальяно доволен положением команды в обоих турнирах и её работой во время перерыва. Можно сказать, что он спокоен. А вот Пиоли под большим давлением и обязан добыть победы немедленно. Его даже спрашивают о будущем в клубе, и Стефано отвечает, что в этом мире ничье будущее не прочно. Он знает, что еще несколько неудач - и его могут уволить.
Сегодня на "Сан Сиро" встречаются вторая и третья команды лиги по владению мячом, но лишь восьмая и 11-ая - по ударам по воротам. В обоих компонентах "Фиорентина" чуть выше и она любит доминировать больше, чем "Милан", но последний играет дома. Ясно, что мы увидим переход инициативы из рук в руки, немало быстрых интересных атак. А вот удастся ли доводить их до ума? С этим у обеих проблемы.
Итальяно опасается огненной враждебной атмосферы, а также выхода "Милана" из кризиса. Говорит о тесте на взрослость. Пиоли признает тяжёлый период и тяжёлого атакующего соперника, но надеется поймать его на дырах в обороне. Желает доказать, что команда конкурентноспособна. Удивляется провалам во втором тайме и выключениям после первого пропущенного и требует поправить это.
Последние матчи команд
Кадры
Тревожится Пиоли и из-за эпидемии травм и дисквалификаций. Сегодня не сыграют Жиру и Леау, также дублер обоих Окафор. Нет Кьера, Калулу, Пеллегрино. Лофтус-Чик не готов к стартовому составу, Калабрия и Пулишич только-только вернулись. Крунич вернулся из сборной не в лучшей форме и может уступить очень важное место последнего опорника Побеге либо Адли.
В целом в заявке лишь два центральных защитника из взрослой команды и пять игроков на три позиции в атаке. Причем один из атакеров - 15-летний Франческо Камарда, для заявки которого пришлось получать специальное разрешение у футбольных властей региона. В "старте" выйдет Лука Йович, отпущенный летом свободным агентом из "Фиорентины". Он и в "Милане" пока что играет ужасно, но выбора у Пиоли нет.
У "Фиорентины" все не так драматично. Но и там к атаке вопросы. На счету форвардов Бельтрана и Нзола лишь один гол в лиге с начала сезона. Зато вингер Нико Гонсалес и бывший игрок "Милана" Джакомо Бонавентура забили 11 на двоих. Также вингер Иконе вернулся еще до перерыва и набирает форму. Есть на флангах и Брекало, Соттил, Куаме. А в центре поля - Мандрагора, Данкан, Артур, Лопес, Барак.
Проблемы в обороне. Правые защитники Додо и Кайоде давно травмированы, левый Паризи на их позиции действует неудачно. Раньери, которого могли бы попробовать там, сегодна дисквалифицирован. Настало время юного Комуццо? Или пожертвуют центральными Квартой либо Миленковичем, выпустив вместо в дебюте в "старте" за клуб Йерри Мину?
В матче против "Болоньи" Итальяно выпустил на замену трех защитников, тасуя расстановку.
"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Побега, Рейндерс, Муса, Чуквуэзе, Пулишич, Йович
"Фиорентина": Терраччьяно, Паризи, Миленкович, Кварта, Бираги, Артур, Данкан, Бонавентура, Н. Гонсалес, Бельтран, Иконе
Цифры и факты
- "Милан" проиграл два предыдущих домашних матча лиги. Серии из трех таких подряд не было с 2006-го года. Серии из трех таких без забитых не было с 1930-го
- В последних четырёх матчах лиги "Милан" выиграл первые таймы с общим счётом 4:0, но проиграл вторые с общим счётом 0:6
- "Фиорентина" лидирует в лиге в нынешнем сезоне вместе с "Ромой" по голам, забитым головой - шесть. "Милан" такие голы еще не пропускал
- В 2023-ем году "Фиорентина" уже забила 97 голов во всех турнирах. Больше, чем любая другая команда Серии А. До её клубного годового рекорда осталось четыре
- За последние три сезона "Милан" отыграл 20 матчей лиги без Оливье Жиру или Рафаэля Леау. Процент побед в этих матчах - 45. Процент побед в остальных - 65. Без обоих за это время он играл лишь дважды. Результаты - победа над "Дженоа" со счетом 3:0 и 1:1 с "Удинезе". Оба состоялись в 2021-ом году
- Серии "Милана" из 12-ти домашних матчей лиги без поражений и шести побед прервались 0:1 от "Ювентуса" и "Удинезе"
- В последних десяти очных матчах пять раз побеждал "Милан", четыре - "Фиорентина", один матч завершился вничью. В предыдущем сезоне команды обменялись победами со счетом 2:1, причём в обоих матчах "Милан" забивал на последних минутах
- В последних 12-ти очных матчах в Милане хозяева побеждали шесть раз и проиграли пять, один матч завершился вничью. Последние три "россонери" выиграли
- Во восьми последних очных матчах в Милане и в шести последних на всех полях не было ничьих. В 11-ти последних на всех полях и в 15-ти последних в Милане состоялась одна ничья
Прогноз: Милан - Фиорентина 1:1
Соперники традиционно весьма сложны друг для друга, что видно и по статистике. Даже в Милане у "россонери" нет преимущества. Ожидается очень интересная, быстрая игра. Хотя не факт, что командам хватит качества и точности. В последнее время уж слишком не хватает. В штрафных площадках они действуют неудачно.
Ничьи между ними редки, но, возможно, пришло время.
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