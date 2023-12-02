Малиновский против Коваленко. Дженоа - Эмполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2023

Первое украинское дерби сезона в Серии А. "Дженоа" принимает "Эмполи". Причем Руслан Малиновский и Виктор Коваленко подходят к нему после забитых мячей. На счету последнего даже два в последних двух турах, пусть и второй официально отобран и записан как автогол. Хочется надеяться, что оба продолжат в том же духе.

2 декабря. 16:00. Серия А. 14-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Эмполи"

Главный арбитр: Джанлука Аурельяно

Состояние команд

14 Сассуоло 13 4 3 6 15 15 Дженоа 13 4 2 7 14 16 Удінезе 13 1 8 4 11 17 Кальярі 13 2 4 7 10 18 Емполі 13 3 1 9 10 19 Еллас Верона 13 2 3 8 9 20 Салернітана 13 1 5 7 8

Разумеется, обе команды больше интересуют глобальные проблемы, чем состояние одного игрока. "Эмполи" в зоне вылета. Хотя лишь по дополнительным показателям, так что отчетливо видит путь к выходу из нее. "Дженоа" же опережает его лишь на четыре очка, хотя чувствует, что достойна большего. Дома она видит возможность отдалиться.

В предыдущем туре обе играли весьма прилично, тренеры остались довольны, хвалили подопечных, говорили, что не заслужили проиграть. Но в итоге обе пропустили в добавленное время и уступили. "Эмполи" еще и открыл счет в своем матче и даже сравнял как раз голом Коваленко/автоголом на 86-ой минуте, но не удержал.

Генуэзцы в целом отвратительно играют в последние минуты. Уже пропускали голы в этом сезоне на 83-ей, 84-ой, 87-ой, 91-ой, 93-ей и дважды на 94-ой. Тосканцы не настолько мучили своих болельщиков, вообще-то, в последних трех матчах забивали после 85-ой. Но это принесло лишь три очка. Громкую победу в Неаполе над "Наполи" не удалось подтвердить против "Сассуоло".

Также следует отметить, что "Дженоа" опирается на дом, где выиграла два последних матча со счетом 1:0. Причем у команд из зоны вылета - "Салернитаны" и "Вероны". "Грифоны" не играли особо блестяще в этих матчах, но очень солидно. А "Эмполи" как раз успешнее в гостях. В трех последних гостевых матчах побеждал "Наполи" и "Фиорентину", еще и не пропустив от них. Дома у него лишь одна победа.

Малиновский в позапрошлом туре начал на скамье запасных и вернулся в стартовый состав скорее благодаря травме лидера атаки "Дженоа" Гудмундссона. Такое впечатление, что исландец мешал ему, ведь без него украинец выдал свою лучшую игру за новую команду. Кроме блестящего удара издали, также попал штрафным ударом в крестовину и дирижировал игрой команды в центре поля, яростно боролся в обороне.

Коваленко же оба голевых удара наносил, выйдя на замену. В Неаполе забил красивым ударом из правой части штрафной, против "Сассуоло" добил после удара Гьяси в перекладину, и тогда защитник коснулся мяча и дезориентировал своего вратаря. В обоих матчах украинец играл агрессивно, быстро, вертикально, кроме голевого удара, пробивал по воротам или отдавал пас под удар.

"Дженоа" и "Эмполи" в целом среди худших в лиге по владению мячом и ударам по воротам, но любят играть быстро, вертикально. Много создают и много пропускают. Особенно в концовке. Их матчи стоит смотреть до последних секунд.

Последние матчи команд

Кадры

У "Дженоа" наконец-то возвращается главный форвард Ретеги. Хотя неясно, готов ли он к стартовому составу. Гудмундссон не в заявке, как и ведущий опорник Строотман и капитан защитник Бани. Говорят о выходе двух форвардов, скорее всего Ретеги и долго травмированного Мессиаса, а Малиновского - за ними.

В предыдущих двух матчах, в которых Малиновский играл с первых минут, перед ним играл лишь один атакер - Пушкаш или Гудмундссон. Но как раз их генуэзцы проиграли. А вот в последнем, в котором Руслан играл позади двух атакеров - выиграли.

Внимание на вратаря Мартинеса. Первый гол в Фрозиноне был пропущен по его вине, но в целом в сезоне он часто спасает и играет хорошо.

Наставник "Эмполи" Аурелио Андреаццоли очень консервативен, в том числе и со стартовым составом. Так что не стоит слишком удивляться, если Коваленко вновь начнет матч в запасе. Хотя местные СМИ сообщают, что на последних тренировках Андреаццоли долго разговаривал с украинцем. В целом шесть опорников борются за три позиции - Раноккия, Грасси, Фаццини, Мале, Марин и Коваленко.

Атакующий полузащитник Бальданци по-прежнему травмирован. Как и левый защитник Джузеппе Пеццелла.

"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Драгушин, Васкес, Сабелли, Бадель, Френдруп, Малиновский, Хапс, Ретеги, Мессиас

"Эмполи": Бериша, Берешински, Луперто, Исмаили, Качаче, Ф. Раноккия, Фаццини, Мале, Канчелльери, Капуто, Камбиаги

Прогноз: Дженоа - Эмполи 2:2

"Дженоа" очень хорошо играет дома при поддержке 30-ти тысяч болельщиков. Эту поддержку отметили оба тренера. Но "Эмполи" очень хорошо играет в гостях. Обеим результат очень нужен и по этим причинам, и банально из-за пребывания среди аутсайдеров. Ожидаем весёлый нервный матч, в котором возможно любое развитие событий.

Отличатся ли вновь украинцы? Скорее Малиновский, чем Коваленко.