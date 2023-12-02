Милан - Фрозиноне. Анонс и прогноз матча Серии А на 02.12.2023

Сегодня "Милан" проведёт свой третий домашний матч подряд. В первом он вымучил победу над "Фиорентиной", во втором - влетел дортмундской "Боруссии" и свел свои шансы пробиться в 1/8 финала Лиги Чемпионов до призрачных. Что будет в третьем против кусачего, но очень наивного "Фрозиноне"?

2 декабря. 21:45. Серия А. 14-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Фрозиноне"

Главный арбитр: Маттео Маркетти

Состояние команд

1 Ювентус 14 10 3 1 33 2 Інтер 13 10 2 1 32 3 Мілан 13 8 2 3 26 4 Наполі 13 7 3 3 24 5 Рома 13 6 3 4 21 6 Болонья 13 5 6 2 21 7 Фіорентина 13 6 2 5 20 8 Аталанта 13 6 2 5 20 9 Монца 14 4 6 4 18 10 Фрозіноне 13 5 3 5 18

Победа над "Фиорентиной" никого не обманула - из кризиса "россонери" явно не вышли. Да и не могли, учитывая, что в первые 22 минуты того матча не пробивали по воротам, последние же 33 проиграли по ударам со счетом 1:16, а по владению мячом - со счетом 28:72. Еле отбились.

Подтверждение их кризиса пришло в среду, когда уступили "Боруссии" дома со счетом 1:3. И вновь, как и против флорентийцев, в первом тайме играли неплохо, но создали недостаточно. Не реализовали пенальти в самом дебюте, почти сразу после этого привезли пенальти. А во втором играли разобранно и пропускали контратаку за контратакой. Сами же создали что-либо лишь в концовке.

Соответственно, тучи вокруг Стефано Пиоли сгустились до чёрноты и обильно поливают его. Даже владелец клуба Герри Кардинале устроил с ним встречу один-на-один. От тренера ожидают немедленно исправить игру команды или хотя бы выдать серию побед. После четырех матчей лиги без них и лишь с двумя очками одной недостаточно.

Сегодняшняя победа особо нужна после победы "Ювентуса" вчера и в преддверии матча "Наполи" - "Интер", в котором кто-то из конкурентов точно потеряет очки.

"Фрозиноне" стоит на пути. Новичок, но крепкий середняк, играющий в смелый атакующий быстрый футбол. В предыдущем туре ему также пришлось тяжело, но в итоге удалось забить "Дженоа" в добавленное время и победить, в позапрошлом он играл на "Сан Сиро" и немало напряг "Интер". Тому для победы понадобились удар с 56-ти метров и пенальти.

В случае победы сегодня подопечные Эусебио Ди Франческо сравнятся по очкам с "Ромой", которая на пятом месте. И добывать её они будут в смелой манере даже на таком стадионе. Ведь "Интер", например, переиграли по владению мячом. Их проблема, как и любого новичка и любой малой команды, в наивности. Они не реализовывают отрезки преимущества и пропускают на ровном месте.

Бросается в глаза также контраст их результатов дома и в гостях. Дома одержана победа над "Аталантой", добыта ничья с "Фиорентиной". Против чемпиона "Наполи" открыли счет рано, хотя и в итоге пропустили три. В гостях нет ни одной победы вообще, а результаты против грандов - "Ромы" и "Интера" - 0:2.

На предматчевой пресс-конференции Пиоли заявил, что потребует от игроков максимальную концентрацию, серьёзность, осторожность и нацеленность. Говоря об энтузиазме и агрессивном прессинге "Фрозиноне" и любви его игроков к дриблингу. Вполноги такого соперника точно не переиграть.

Последние матчи команд

Кадры

Эпидемия травм "Милана" лишь усиливается. Травма Тиава в среду стала уже 25-ой в сезоне для команды, из них 18 - мышечных. В целом игроки команды пропустили из-за травм 89 матчей. Сумасшедшие цифры.

Теперь остался лишь один "взрослый" центральный защитник - Томори. Сегодня должен дебютировать в стартовом составе 18-летний Ян-Карло Шимич из Примаверы. А 15-летний форвард Франческо Камарда, самый молодой игрок в истории Серии А, имеет все шансы сыграть в своем втором матче в карьере.

В атаке, кроме Камарды и также молодого Ромеро, нет альтернативы Чуквуэзе, Йовичу и Пулишичу. Самуэль забил "Боруссии" красивый гол, свой дебютный за "Милан". Лука попадал в каркас ворот.

Разве что в центре поля есть альтернативы. Крунич или Адли, Муса или Рейндерс (Тиджани играет очень много, и ему нужен отдых). Побега также готов. Вопрос, готов ли уже Лофтус-Чик к стартовому составу. Даже после более двухсот дней травмы вернулся Беннасер.

Полный список травмированных - Спортьелло, Калулу, Кьер, Тиав, Пеллегрино, Кальдара, Леау и Окафор. Кроме того, дисквалифицирован Жиру.

В "Фрозиноне" особое внимание на арендованного у "Ювентуса" Суле. Он забил "Дженоа" и вышел уже на шесть голов в сезоне. Арендованные у "Реала" Рейньер и у "Баварии" Арион Ибрагимович только начали забивать и ассистировать, но уже в хорошей форме.

Давно травмирован Харруи, ныне к нему добавились Маркицца и Лирола.

"Милан": Маньян, Калабрия, Шимич, Томори, Эрнандес, Крунич, Муса, Лофтус-Чик, Чуквуэзе, Йович, Пулишич

"Фрозиноне": Турати, Монтеризи, С. Романьоли, Околи, Ойоно, Маццителли, Барренечеа, Суле, Рейньер, Ибрагимович, Чуни

Цифры и факты

"Милан" и "Фрозиноне" встречались всего четыре раза. Две победы у первого (по одной дома и в гостях) и две ничьи (также по одной дома и в гостях)

"Милан" проиграл лишь один из своих последних 33-ех матчей лиги против ее новичков. Одержав 23 победы и сведя девять матчей вничью

В нынешнем сезоне в лиге "Милан" еще не играл дома вничью - четыре победы, два поражения. Вместе с предыдущим сезоном серия составляет девять матчей - семь побед и два поражения

"Милан" выиграл два из восьми своих последних матчей во всех турнирах, "Фрозиноне" - четыре в семи. Хотя один из четырёх - в добавленное время в Кубке

В первых двух своих гостевых матчах в сезоне в лиге "Фрозиноне" сыграл вничью, но затем проиграл четыре подряд

"Милан" не забивал в пяти последних вторых таймах в лиге, пропустив них шесть мячей. С другой стороны, не пропускал в первых за это время, забив в них пять

"Фрозиноне" пропускал в 13-ти из 14-ти своих матчей в сезоне во всех турнирах, в том числе в 11-ти последних

Прогноз: Милан - Фрозиноне 2:1

Нет никаких предпосылок считать, что "Милану" будет легко. Он в явном игровом кризисе, ослабел от травм. Если недостаточно поборется - и вовсе проиграет такому энергичному сопернику. Ему может помочь наивность и слишком авантюрная игра этого самого соперника. Хотя лучше ставить не на результат, а на "обе забьют" (точнее, пропустят), либо на как минимум три гола в целом в матче.