Салернитана - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.12.2023

"Начался ли новый сезон для "Милана" с победой в Ньюкасле?", - спросили Стефано Пиоли. "Увидим против "Салернитаны", - ответил он. "Мы пытаемся найти правильное продолжение". Длинные серии у "россонери" в нынешнем сезоне не получаются. А в гостях в лиге и вовсе длится серия неудачная. Прервется ли она против главного аутсайдера, который должен бороться за себя и своего тренера?

22 декабря. 21:45. Серия А. 17-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Милан"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Состояние команд

1 Інтер 16 13 2 1 41 2 Ювентус 16 11 4 1 37 3 Мілан 16 10 2 4 32 4 Болонья 16 7 7 2 28 5 Фіорентина 16 8 3 5 27 6 Наполі 16 8 3 5 27 7 Аталанта 16 8 2 6 26 8 Рома 16 7 4 5 25 9 Торіно 16 6 5 5 23 10 Монца 16 5 6 5 21 11 Лаціо 16 6 3 7 21 12 Лечче 16 4 8 4 20 13 Фрозіноне 16 5 4 7 19 14 Дженоа 16 4 4 8 16 15 Сассуоло 16 4 4 8 16 16 Кальярі 16 3 4 9 13 17 Удінезе 16 1 10 5 13 18 Емполі 16 3 3 10 12 19 Еллас Верона 16 2 5 9 11 20 Салернітана 16 1 5 10 8

В Ньюкасле в шестом туре группового турнира Лиги Чемпионов "Милан" провалил первый тайм, да и начало второго, и лишь затем устроил камбек. После этого разгромил "Монцу", но там помог гол на третьей минуте, а статистическое преимущество по ходу матча было у соперника. До Ньюкасла же подопечные Пиоли крайне слабо отыграли второй тайм в Бергамо и уступили "Аталанте" из-за гола на 95-ой минуте.

Дома в лиге они выдали серию из трех побед подряд. Но в гостях в том турнире не побеждали в трех матчах подряд, еще и пропустив в них семь мячей. Кстати, шесть из них - во втором тайме. Так что запас прочности команды на выезде очень мал, особенно в решающих таймах, в решающие моменты. Выезд к последней команде лиги - лучший шанс укрепить запас. Но ничего не гарантировано.

"Салернитана" дома набрала шесть очков из своих восьми, проиграла лишь половину из восьми матчей, одержала единственную победу. Над участником 1/8 финала Лиги Чемпионов "Лацио" в позапрошлом домашнем матче. А в прошлом проиграла "Болонье" из Топ-4 с разницей в один мяч. Сразу перед "Лацио" прилично отыграла дома против "Наполи", хотя в итоге и проиграла (0:2).

Разумеется, не стоит вводить в заблуждение. Команда из Салерно - реально худшая в лиге. Но, как сказал Джан Пьеро Гасперини, если она худшая, значит, лига на весьма высоком уровне. В Бергамо она открыла счет, в районе 70-ой минуты вратарь и стойка спасли "Аталанту" от 2:2, и лишь после 80-ой стало 1:4. Филиппо Индзаги видел немало позитива в игре своей команды и желает продолжить такую.

Перед тем выездом президент клуба Данило Йерволино очень жестко критиковал игроков, обвиняя их в безразличии к клубу и обещая кадровую революцию в январе, после него в клуб вернулся многоопытный директор Вальтер Сабатини. Индзаги, работающий лишь с десятого октября, под прямой угрозой отставки. Соединение отчаяния, депрессии и желания бороться как в последнем бою.

Пиоли, кстати, спросили о "последнем бое" соперника. Он ответил, что и его команда должна отнестись к матчу как к "последнему бою" для себя.

Последние матчи команд

Кадры

Капитан правый защитник Калабрия возвращается после дисквалификации. Флоренци уйдёт в запас, то есть у "Милана" после эпидемии травм наконец-то появится глубина в обороне. Еще и с центральным защитником 18-летним Яном-Карло Шимичем, дебютировавшим против "Монцы" и сразу забившим. Тогда он начал в запасе, начнёт и сейчас, поскольку Пиоли отойдёт от схемы с тремя центральными защитниками.

В центре поля прочны позиции Рейндерса и Лофтуса-Чика. А вот прикроет их Беннасер, не появлявшийся в стартовом составе "Милана" семь месяцев из-за травмы. Пиоли подтвердил это. Адли и Крунич будут ждать в запасе. Побега и Муса травмированы.

В атаке травмирован Окафор. Зато главная тройка Пулишич-Жиру-Леау во втором матче подряд выйдет с первых минут. Чуквуэзе и Йович будут готовы усилить выходом на замену.

"Салернитана" отошла от игры с тремя центральными как раз в Бергамо. Теперь продолжит с 4-3-2-1. Кандрева принял прямое участие в трех последних голах команды, Диа лишь мажет (удар в стойку в Бергамо), но игрок высокого класса. Они попробуют удивить фаворита. Опытный Фасио возвращается после дисквалификации.

Первый вратарь Очоа всё ещё травмирован, потому вновь выйдет Костиль. Опорник Маджоре дисквалифицирован.

"Гранатовые" играли в понедельник, то есть отдыхали не так много. Индзаги заявил, что физическая форма игроков будет важным фактором в выборе стартового состава на отчетный матч.

"Салернитана": Костиль, Мадзокки, Пирола, Фасио, Брадарич, Л. Кулибали, Мартеджани, Леговски, Кандрева, Кастанос, Диа

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Лофтус-Чик, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау

Цифры и факты

"Милан" выиграл пять из восьми очных матчей против "Салернитаны". Два завершились вничью и один - поражением. Поражение состоялось в 1948-ом году. В трех последних матчах состоялись две ничьи (1:1, 2:2) и одна победа "россонери" (2:1). В позапрошлом сезоне в Салерно "Милану" пришлось отыгрываться с 1:2

В четырех официальных очных матчах в Салерно были забиты 17 мячей

"Милан" не побеждал в трех последних гостевых матчах лиги (две ничьи и поражение). В четырех подряд в каденции Стефано Пиоли он не обходился без побед никогда. В последний раз такое произошло в 2019-ом году

3:0 "Милана" над "Монцей" - его второй разгром в сезоне на всех полях во всех турнирах и первый с августа

"Милан" пропускал в шести из семи последних гостевых матчей лиги. В последних трех таких он пропустил семь мячей. "Салернитана" пропускала во всех 16-ти в лиге на всех полях в нынешнем сезоне

В качестве главного тренера Филиппо Индзаги противостоял "Милану" трижды. Результаты - ничья 0:0 с "Болоньей" в сезоне 2018/19 и два поражения с "Беневенто" в сезоне 2020/21 (дважды 0:2)

Прогноз: Салернитана - Милан 1:2

"Милану" тяжело против этого соперника. Даже в предыдущем победном матче в Салерно он долго отбивался. Тяжело в гостях ему ныне против всех. На "Стадио Ареки" должны прийти около 25-ти тысяч болельщиков, и их команда должна яростно бороться. Если "Милан" зазевается - он не выиграет этот матч. Учитывая плохую оборону в гостях, должен пропустить. Но, скорее всего, забьет больше.