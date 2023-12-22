Фрозиноне - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.12.2023

В своём предыдущем матче "Ювентус" сыграл лишь вничью на выезде с новичком Серии А. Завтра он поедет в гости к такому же. "Фрозиноне" в своём предыдущем матче разгромил гранда. Завтра сыграет против такого же. Сохранятся ли тенденции?

23 декабря. 13:30. Серия А. 17-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Ювентус"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Состояние команд

1 Интер 16 13 2 1 41 2 Ювентус 16 11 4 1 37 3 Милан 16 10 2 4 32 4 Болонья 16 7 7 2 28 5 Фиорентина 16 8 3 5 27 6 Наполи 16 8 3 5 27 7 Аталанта 16 8 2 6 26 8 Рома 16 7 4 5 25 9 Торино 16 6 5 5 23 10 Монца 16 5 6 5 21 11 Лацио 16 6 3 7 21 12 Лечче 16 4 8 4 20 13 Фрозиноне 16 5 4 7 19 14 Дженоа 16 4 4 8 16

"Фрозиноне" в эйфории после 4:0 в гостях над "Наполи" в Кубке Италии во вторник. Впервые в истории он играл в 1/8 финала турнира, теперь впервые в 1/4, ещё и в таком стиле. Причем забивать гранду и громить его начал в середине второго тайма, после того, как уже вышли на замену Осимхен, Кварацхелия, Ди Лоренцо, Лоботка.

Правда, теперь нужно опускаться на землю. В лигу, где выигран лишь один из пяти последних матчей при ничьей и трех поражениях. Там команда Эусебио Ди Франческо также играет быстро, смело, агрессивно. В семи очках над зоной вылета, что для новичка очень прилично. Но пропускает наивные голы, из-за чего не удержалась в Топ-10.

"Ювентус" неделю тому в лиге также пропустил наивный гол. В начале второго тайма в Генуе. До этого создал очень мало и забил лишь с пенальти. После этого создал очень мало, по игре даже уступал "Дженоа". А на 89-ой минуте упустил стопроцентный шанс забить победный мяч.

Играют "бьянконери" невзрачно еще с сентября. С 17-го числа того месяца побеждали лишь однажды с разницей более одного мяча. Зато с 24-го не проигрывали и пропустили лишь четыре мяча. Они вернули свою циничность и безжалостность времен девяти Скудетто подряд - минимум в атаке, но нужный гол и железная оборона.

Многие критикуют их за игру, за острый недостаток качества, удивляются их второму месту и ожидают, что "Интер" будет лишь увеличивать гандикап. После предыдущего тура увеличил. Теперь "Юве" нужно отвечать, держать удар.

"Фрозиноне" связан с "Ювентусом". Сейчас в аренде у первого из второго играют Суле, Барренечеа и Жорже. Причем владелец скромного клуба Маурицио Стирпе не видит в этом ничего плохого, противоречивого и даже не боится, не сердится и не стыдится, когда его клуб называют "Фрозивентусом".

Цифры и факты

"Фрозиноне" и "Ювентус" встречались в Серии А четырежды. В первом матче в Турине была зафиксирована ничья 1:1. В двух следующих в Фрозиноне "Ювентус" дважды побеждал со счетом 2:0, но начинал забивать в первом матче с 73-ей минуты, во втором - с 81-ой. И лишь в последнем дома победил легко - 2:0 на 17-ой минуте, 3:0 в итоге

"Ювентус" не проигрывал в последних 11-ти матчах на всех полях - восемь побед и три ничьи. Правда, семь из этих восьми состоялись с разницей лишь в один мяч, две ничьи - в четырех последних матчах, а одна из побед в четырех - благодаря голу на 94-ой минуте. В гостях он не проигрывал в последних пяти, но выиграл лишь половину из последних шести (три победы, две ничьи и поражение)

"Фрозиноне" побеждал лишь в одном из пяти последних матчей лиги на всех полях, также однажды сыграв вничью и потерпев три поражения. Зато он не проигрывал в последних семи в Серии А дома - пять побед и две ничьи

Результаты "Фрозиноне" в матчах лиги против Топ-8 предыдущего сезона - дома 2:1 над "Аталантой", 1:1 с "Фиорентиной" и 1:3 с "Наполи", в гостях - 0:2 от "Ромы" и "Интера", 1:3 от "Милана". В Кубке он выбил "Наполи" во вторник 4:0 в гостях

"Фрозиноне" пропускал в 14-ти матчах лиги из 16-ти в нынешнем сезоне, а забивал в 12-ти. "Ювентус" забивал в 15-ти таких, а пропускал в семи. "Бьянконери" пропустили лишь четыре мяча в последних 11-ти матчах, но пропускали в четырех из пяти последних

Последние матчи команд

Кадры

У "Фрозиноне" по-прежнему отсутствуют опорник Маццителли и атакер Рейньер, но они обычно запасные. Более серьёзные потери - защитников Маркиццы, Ойоно и Околи. Слева в обороне придётся ставить игрока с другой позиции - вингера или опорника. Зато отдохнули в Кубке первый вратарь Турати (весь матч) и лучший бомбардир Суле (72 минуты).

У "Юве" должен вернуться Рабио, не игравший в Генуе. Без него центр поля гораздо слабее. В обороне замен не ожидается. Центральный защитник Гатти, перешедший летом 2022-го года из "Фрозиноне", будет играть.

В атаке вынужденная замена. Кьеза был единственным, кто создавал в Генуе, заработал и реализовал пенальти. Но он вновь травмирован. Кена нет уже несколько недель. Значит, третий "старт" в сезоне для Милика. Хотя поляк по крайней мере эффективнее Влаховича - два гола за 374 игровые минуты против одного серба за последние 537.

"Фрозиноне": Турати, Лирола, Монтеризи, С. Романьоли, Брешианини, Барренечеа, Гелли, Харруи, Суле, Ибрагимович, Жорже

"Ювентус": Щенсны, Данило, Гатти, Бремер, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза

Прогноз: Фрозиноне - Ювентус 1:1

Стадион будет заполнен, болельщики будут праздновать победу над "Наполи", "Фрозиноне" будет играть как всегда смело и агрессивно. Дома в нынешнем сезоне у него получается очень хорошо. Более того, Стирпе обещает, что никакого похмелья после грандиозной победы в Кубке не будет, а будет решимость и мотивация.

Правда, циничный "Ювентус" как никто умеет ловить такие наивные авантюрные команды. Кроме того, "Фрозиноне" должен устать после Кубка, несмотря на ротацию. Но все же "Юве" ныне немного сдал, чаще пропускает, чаще теряет победы. Как и "Фрозиноне", которому "сухих" матчей и побед в лиге в последнее время не хватает.