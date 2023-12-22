Болонья - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.12.2023

Вопросы на тему "Болонья" - новая "Аталанта" тренерам обеих команд задают всю последнюю неделю. Оба отвечают уклончиво, не хотят сравнений. По калибру, как и по агрессивной игре команда Тьяго Мотты-2023 и команда Джан Пьеро Гасперини-2016-2021 очень похожи. Завтра у первой в очном матче будет шанс подтвердить, что способна пройти путь второй.

23 декабря. 16:00. Серия А. 17-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Аталанта"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

2 Ювентус 16 11 4 1 37 3 "Мілан" 16 10 2 4 32 4 "Болонья" 16 7 7 2 28 5 "Фіорентина" 16 8 3 5 27 6 "Наполі" 16 8 3 5 27 7 "Аталанта" 16 8 2 6 26 8 Рома 16 7 4 5 25

"Болонья" уже немало доказала в нынешнем сезоне. Особенно - в матчах против грандов. Два её единственных поражения в 16-ти турах состоялись против них. 0:2 дома от "Милана" в августе и 1:2 от "Фиорентины" в ноябре. Но, вместе с этим, она добыла ничьи в гостях против "Ювентуса" и "Интера", дома против "Наполи", победы дома над "Ромой" и "Лацио".

За последнюю неделю она не просто заслуженно победила "Рому", выглядя просто более качественной, более организованной, более быстрой командой, но и выбила "Интер" из Кубка в гостях. В Милане как раз сидела в обороне и очень редко угрожала воротам, пропустила первой в начале овертайма. Но сумела забить два мяча двумя первыми ударами в створ ворот и победить.

Первое поражение "Интера" с Симоне Индзаги в кубковом турнире. После двух выигранных Кубков и двух выигранных Суперкубков. Так что "Болонья" уже останется в истории. И её энтузиазм, как и вера в себя, сейчас на Эвересте. Вместе с тем, в лиге, несмотря на четвертое место, проблемы заметны. Победы даются трудно, и лишь две в последних двух матчах сравняли общее число с ничьими.

"Аталанте" также победы в лиге даются трудно. Таких восемь и столько же матчей без них. Даже шесть поражений. Она также лишь сейчас двумя победами подряд в Серии А выправила положение. Даже прервала ужасную серию из ничьей и трех поражений в четырех матчах. Также победила гранда ("Милан"), хотя и пришлось ждать победного гола на 95-ой минуте. Также победила "Салернитану".

Против последней команды лиги дома в понедельник она пропустила первой, не всегда играла мощно, забила дважды, но и чуть не пропустила дважды в середине второго тайма. Лишь в концовке она довела матч до 4:1. Джан Пьеро Гасперини признал тяжёлый первый тайм.

"Болонья" играет в агрессивный интенсивный футбол, прежде всего в очень высоком темпе. Но плохо реализует моменты, а по ударам по воротам и вовсе 13-ая в лиге. Она еще и должна устать после 120-ти минут в Кубке в среду. В свои лучшие отрезки "Аталанта" играет так же интенсивно. Но у неё случаются и довольно частые перепады в игре, когда темп падает и креатива нет.

Последние матчи команд

Кадры

Паломино, Толой и Туре давно отсутствуют у "Аталанты", Скамакка вернулся после четырех туров отсутствия, но вряд ли готов к стартовому составу. Так что проблемы в центре обороны и центре атаки. Если Колашинац не готов, Де Роону вновь придётся отойти в защиту, и без него центр поля гораздо менее силен физически и гораздо менее стабилен.

С другой стороны, игроки атаки Лукман и Де Кетеларе в хорошей форме, Пашалич забивает, Муриэль вышел из небытия и забил в трех последних матчах во всех турнирах.

На правом фланге возвращается Дзаппакоста, хотя Хатебур может выйти вновь. В воротах Муссо должен заменить Карнезекки.

У "Болоньи" все ещё отсутствуют центральный защитник Сумаро и вингер Карлссон. Вингер Орсолини вернулся, но вряд ли готов к стартовому составу. И все же выбор есть. В пару автору гола против "Интера" Беукеме в центр обороны должен вернуться Калафиори, Пош - на правый фланг обороны, Кристиансен - на левый.

В центре поля Фройлер и Фергюсон вернутся, как и Ндой справа в атаке и Зиркзее в ее центре. Все они также не играли с первых минут в Милане, но Ндой в итоге забил, а Зиркзее дважды ассистировал.

В воротах против "Ромы" и "Интера" играл Равалья, и в СМИ сообщают, что он начал нравиться Тьяго Мотте больше Скорупски благодаря своей игре ногами. Хотя ведь и руками в тех двух матчах спасал немало. Но и поляк проводит хороший сезон.

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Калафиори, Кристиансен, Фройлер, Моро, Фергюсон, Ндой, Зиркзее, Салемакерс

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Эдерсон, Руджери, Лукман, Де Кетеларе

Цифры и факты

В последних восьми очных матчах "Аталанта" побеждала четырежды, дважды сыграла вничью и дважды проиграла. В последних пяти - трижды победила, однажды сыграла вничью и однажды проиграла

В последних двух очных матчах в Болонье побеждала "Аталанта". Правда, однажды - благодаря камбеку, а однажды - голу на 82-ой минуте. А прямо перед этими матчами в двух подряд в Болонье бергамцы не побеждали - поражение и ничья

Результаты "Болоньи" в последних восьми домашних матчах во всех турнирах - семь побед и ничья при всего двух пропущенных. В том числе 0:0 с "Наполи", 1:0 над "Лацио" и 2:0 над "Ромой". Ее результаты в последних восьми матчах на всех полях во всех турнирах - шесть побед (одна - в дополнительное время), ничья и поражение при пяти пропущенных

Результаты "Аталанты" в последних десяти гостевых матчах во всех турнирах - четыре победы, две ничьи и четыре поражения, в последних шести - две победы, две ничьи и два поражения. Результаты команды в последних семи гостевых в лиге - две победы, ничья и четыре поражения

"Болонья" побеждала в двух последних матчах лиги. Такую серию она выдала впервые с апреля. Трех побед подряд в Серии А у нее не было с ноября 2022-го года. "Аталанта" также побеждала в двух последних. Такая серия у нее впервые с октября. Трех побед подряд в Серии А у нее не было с мая

28 очков "Болоньи" - клубный рекорд после 16-ти туров с 1994-го года

"Аталанта" - вторая команда лиги по голам во втором тайме. 19 голов из её 28-ми были забиты после перерыва. "Болонья" забила по десять в первом и втором

Прогноз: Болонья - Аталанта 1:1

"Болонья" гораздо лучше играет дома, чем "Аталанта" - в гостях. Первая в целом выглядит лучше второй по организованности, стабильности, скорости, характеру. Но плохо реализует, победы вымучивает (лишь в двух из девяти последних туров лиги побеждала с разницей более одного мяча). А главное - очень устала после 120-ти минут против "Интера" в среду.

"Обе забьют и ничья" - звучит логично.