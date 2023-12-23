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Рома - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 23.12.2023
Хмурое Солнечное дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Критическим матч "Рома" - "Наполи" все же вряд ли следует называть. Отставание от четвертого места обеих невелико, да ещё и третье - "Милан" - потерял очки вчера. Впрочем, оба участника Солнечного дерби сейчас в таком хмуром, туманном состоянии, что поражение сегодня может закрутить их в очень неприятную спираль.
23 декабря. 21:45. Серия А. 17-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Наполи"
Главный арбитр: Андреа Коломбо
Состояние команд
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"Рома" проигрывает редко. Между поражениями от "Интера" и "Болоньи" в лиге прошли почти 50 дней. Но победы вымучивает на последних минутах, камбеками против десятерых соперников, часто играет вничью. А поражение в Болонье обнажило все её проблемы. Беспомощность без Ромелу Лукаку и Пауло Дибалы, что признал Жозе Моуриньо. Да и в целом недостаточную организованность и просто невысокий класс.
"Наполи" как раз проигрывает очень часто. Четыре поражения за последние четыре недели. Причем с ветерком. 0:3 от "Интера", 0:4 от "Фрозиноне". Последнему во вторник в Кубке ещё и начал влетать после выхода на поле в середине второго тайма всех лидеров, чему Вальтер Мадзарри сильно удивился. Победа в последнем матче лиги дома над другим новичком "Кальяри" получилась крайне сложной (2:1).
Мадзарри заявил после "Кальяри", что боялся крайне неприятной атмосферы в команде в случае невыигрыша и продолжения неудачных серий лидеров Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена. После разгрома от "Фрозиноне" эта атмосфера настигла. Хотя, правду говоря, вокруг клуба тише, чем ожидалось. Тише и вокруг "Ромы". Возможно, клубы и их болельщики повзрослели. А возможно, просто отчаялись.
Как бы то ни было, сегодня на поле "Олимпико" выйдут крайне нервные не уверенные в себе команды. Пусть и мотивированные.
Правда, обе могут черпать оптимизм как раз в стадионе. Дома "Рома" гораздо сильнее, чем в гостях, не проиграла ни в одном турнире со второго сентября и потеряла с тех пор лишь два очка в девяти матчах. А "Наполи" в гостях гораздо сильнее, чем дома. Проиграл два последних матча на выезде, но прилично боролся с мадридским "Реалом" и "Ювентусом", а до этого добыл семь побед и три ничьи в десяти.
"Наполи" лидирует в лиге и по владению мячом, и по ударам по воротам, "Рома" по ударам даже не в Топ-10, по владению не в Топ-6. Так что ясно, кто будет доминировать. При этом по забитым мячам команды равны (по 28) и уступают лишь "Интеру" и "Милану". Они умеют забивать. Хотя и слишком много пропускают. По 19, что больше, чем у семи команд лиги.
Последние матчи команд
Кадры
У "Наполи" вылетели Линдстрем, Оливера, Элмас на пути в "Лейпциг". Впрочем, все они - не игроки стартового состава. Более серьезная проблема с опорником Ангиссой, и, возможно, придется выходить новичку Каюсту, который выглядит плохо с самого начала. В центре обороны ситуация лучше и даже есть выбор - Жезус, Эстигор или Натан.
Осимхен неделю тому забил свой первый гол в лиге с восьмого октября, Кварацхелия - второй с 21-го. В Кубке они вышли на замену и провалились, но в Серии А желают начать серию.
У "Ромы" пропускали тренировки стержни команды в обороне и центре поля - Манчини и Кристанте. Оба, скорее всего, сыграют, но не в лучшей форме. Не в лучшей и Спинаццола, и, скорее всего, слева сыграет Залевски. Как и капитан Пеллегрини, которого должен заменить Бове. Ауар травмирован.
Дибала вылетел еще до Болоньи, Лукаку там не играл, но сейчас возвращается. С ним и без Пауло в стартовом составе "Рома" проигрывала "Интеру" в гостях, но побеждала "Монцу", "Славию" и "Шериф" дома. "Наполи" гораздо ближе по уровню к первому, но сейчас матч в Риме. А кто выйдет в паре с Ромелу? Эль-Шаарави больше подходит на роль под нападающим, но есть и "чистые" форварды Азмун и Белотти.
"Рома": Патрисиу, Манчини, Льоренте, Ндика, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес, Бове, Залевски, Лукаку, Эль-Шаарави
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински, Политано, Осимхен, Кварацхелия
Цифры и факты
- В предыдущем десятилетии результаты очных матчей были практически равны, но с 2020-го года "Наполи" выиграл пять матчей, два свел вничью и не проиграл ни одного. Выиграл оба в предыдущем сезоне - 1:0 и 2:1. Правда, благодаря голам на 80-ой и 86-ой минутах
- Жозе Моуриньо встречался с "Наполи" восемь раз. Его результаты - две победы, три ничьи и три поражения. Результаты Вальтера Мадзарри против "Ромы" - семь побед, пять ничьих и 15 поражений. Показатели встреч тренеров - 5:2 по победам в пользу Моуриньо и две ничьи
- Перед поражением от "Болоньи" "Рома" проиграла лишь один матч лиги из девяти, выиграв шесть и сведя вничью два. Перед победой над "Кальяри" "Наполи" выиграл один матч лиги из четырех, проиграв три
- Вальтер Мадзарри сегодня должен провести свой 500-ый матч в качестве главного тренера в Серии А
- "Наполи" пропускал в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах и не забивал в четырех из девяти, "Рома" пропускала в восьми из девяти и не забивала в четырех из десяти
- Дома "Рома" потеряла лишь два очка в девяти последних матчах во всех турнирах, добыв восемь побед. "Наполи" добыл семь побед и три ничьи в десяти в гостях, после чего проиграл два гостевых матча подряд
Прогноз: Рома - Наполи 1:1
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис называет Солнечное дерби "одним из лучших спектаклей в итальянском футболе" и ожидает красивую игру и сегодня. Впрочем, в последние годы красоты в нем было мало. А сегодня, учитывая состояние команд, скорее мы увидим нервозность, стычки и скандалы, чем красивую игру.
"Рома" сильна дома и способна прервать серию без побед в этом дерби, но "Наполи" силен в гостях, и мы все же ставим на ничью.
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