Лацио - Рома. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 10.01.2024

Римское дерби - всегда сезон в сезоне, отдельный сезон, отдельный турнир. Тем более - когда "Лацио" и "Рома" не блистают в Серии А. На данный момент в лиге они не в Топ-6 (седьмое и восьмое места), потому важность дерби в Кубке и возможности взять трофей увеличивается.

10 января. 19:00. Кубок Италии. Четвертьфинал

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Состояние команд

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри заявил, что ему не нравится формат Кубка, и проход далее в этом турнире его не интересовал бы, если бы не дерби. В дерби, как он говорит, команда всегда обязана болельщикам. Насчет незаинтересованности в Кубке он, конечно, преувеличивает. Но в словах насчет дерби - нет.

На одной из последних тренировок клуб открыл ворота для болельщиков, и около тысячи фанов устроили перфоманс с флагами, файерами и песнями на тему "мы обязаны победить в дерби" и "мы хотим видеть 11 львов на поле". Несомненно, точно такого же хотят и болельщики "Ромы".

Команда Сарри подходит к матчу после трех побед подряд, вернувших ее в борьбу за Топ-4 Серии А. Правда, победы состоялись над командами из нижней половины турнирной таблицы и не были впечатляющими. Несколько дней назад в Удине удалось победить в хмурой вязкой игре. А до этого "Фрозиноне" дома - камбеком с 70-ой минуты.

Сам тренер не уверен, вышла ли команда из кризиса, прекратились ли ее качели, вспоминает о недавних провалах в плане игры и особенно характера. Хотя прямо сейчас характер ему нравится.

"Рома" играет с переменным успехом. Между домом и гостями. В гостях провально, дома - очень хорошо. Правда, последний домашний матч был сыгран в воскресенье вничью с "Аталантой". А в прошлую среду в 1/8 финала Кубка пришлось совершать камбек опять же дома против "Кремонезе" из Серии Б с помощью двух голов после 76-ой минуты и арбитра.

Все представители "Ромы" после матча против "Аталанты" отказались разговаривать с прессой, злясь на судейство. Но скорее злиться должны на себя. Играла команда хорошо, интенсивно, яростно, создала достаточно, а главное - больше, чем соперник. Давила в концовке. Вполне могла выиграть этот очень сложный и сверхинтенсивный матч.

Команды уже встречались в лиге. В ноябре. Тогда "Лацио" также был хозяином поля. Завершилось тогда со счетом 0:0, и футбола практически не было. В СМИ назвали матч "Олимпиадой по нытью". Игроки и тренеры занимались лишь стычками, жалобами и спорами друг с другом и арбитром. Вряд ли сегодня будет что-то кардинально иное.

Последние матчи команд

Кадры

В "Лацио" вингеры Исаксен и Дзакканьи, главные в последнее время, травмированы. Фелипе Андерсон (автор ассиста в Удине) и Педро вместо них. Чиро Иммобиле и Луис Альберто вряд ли вернутся (испанец может быть в запасе), так что должны остаться Кастельянос и Камада. Заменяют они слабо - один гол на двоих с девятого октября.

Весино забил победный гол в Удине и может вернуться в стартовый состав за счет Ровеллы. Катальди также претендует. Возможно, Гендузи получит отдых. А возможно, как раз Камаду подвинут.

В обороне автор гола в Удине Лука Пеллегрини может остаться на левом фланге. Либо же выйдет кто-то из более надежных в обороне - Марушич или Хюсай. Первый также может остаться на правом фланге, опередив Лаццари. В центре уже вернулся Романьоли и может подвинуть Хилу. Но не факт, что Алессио уже готов к такому типу матчей.

Первый вратарь Проведель с температурой и может уступить место Сепе или Мандасу. Оба пришли этим летом и еще не играли за команду ни в одном турнире.

У "Ромы" Ндика на Кубке Африки, Льоренте под вопросом из-за травмы. В центре обороны вместе с Манчини в итоге могут оказаться кто-то из правых защитников (Кристенсен, Челик) и опорник Кристанте. А возможно - январский новичок 18-летний Хюйсен, отыгравший тайм против "Аталанты" на высоком уровне.

Справа есть также Карсдорп, слева - Спинаццола и Залевски.

Капитан Лоренцо Пеллегрини также под вопросом. Потому и в центре поля может возникнуть дыра. Бове и Паредесу нужен еще один партнер. В атаке же игроков хватает, но Дибалу и Лукаку, авторов голов в 1/8 финала, никто не подвинет. Эль-Шаарави, Белотти и Азмун в запасе.

Возможно, кубковый вратарь Свилар останется и не уступит место Патрисиу.

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич, Ровелла, Весино, Гендузи, Фелипе Андерсон, Кастельянос, Педро

"Рома": Патрисиу, Р. Кристенсен, Манчини, Хюйсен, Карсдорп, Кристанте, Паредес, Бове, Залевски, Дибала, Лукаку

Цифры и факты

"Лацио" не проигрывал в трех последних дерби во всех турнирах - две победы со счетом 1:0 и 0:0. В семи последних он проиграл дважды, выиграв четырежды и однажды сыграв вничью. В десяти последних - пять побед, три ничьи и два поражения

В восьми последних дерби, в которых считался хозяином, "Лацио" добыл пять побед и три ничьи

В Кубке команды в предыдущий раз встречались в полуфинале сезона 2016/17. "Лацио" победил в домашнем матче со счетом 2:0, проиграл в гостевом со счетом 3:2 и прошел в финал. В целом в противостояниях с "Ромой" в плей-офф в этом турнире "бьянкочелести" проходили в четырех случаях из восьми. В том числе в двух последних

"Лацио" победил в восьми из десяти последних домашних матчей во всех турнирах, сыграв вничью с "Ромой" и проиграв "Интеру". В семи из этих десяти матчей он не пропускал

"Рома" победила в одном из семи последних гостевых матчей во всех турнирах, четырежды проиграв и дважды сыграв вничью. С другой стороны, ее последние результаты на "Стадио Олимпико" во всех турнирах, вне зависимости от того, считалась ли там хозяином или гостем - десять побед, три ничьи и пять пропущенных мячей

"Рома" не выходила в полуфинал Кубка с сезона 2016/17, а трофей не выигрывала с сезона 2007/08. В последние два во главе с Жозе Моуриньо она вылетала в четвертьфинале. "Лацио" в последние четыре года также вылетал на этой стадии, но до этого, в сезоне 2018/19, выиграл трофей

Прогноз: Лацио - Рома 0:0, победа "Ромы" в серии пенальти

Нет сомнений, что мы увидим очень вязкую нервную игру, от которой захочется выключить телевизор. У "Лацио" преимущество болельщиков, отдыха неделю назад, менее сложного матча три дня тому. Но у "Ромы" есть кубковый мастер Жозе Моуриньо. Хотя с ней в Коппа Италия он пока что не впечатлял. Пора.

Скорее всего, команды доберутся до серии пенальти. А там в целом более опытные игроки и тренер "Ромы" имеют преимущество.