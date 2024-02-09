Опасная эйфория у обеих. Рома - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.02.2024

Снукер интересен тем, что даже когда на столе меньше очков, чем разрыв в счете, у отстающего еще есть шансы. Он может заставить соперника ошибиться, ударить не по тому шару, по которому требуют правила, и тогда получит недостающие штрафные очки. Ситуация в Серии А ныне немного похожа. Многие считают, что "Интер" уже выиграл Скудетто. Но он еще может наошибаться и вернуть "Ювентус" в борьбу.

10 февраля. 19:00. Серия А. 24-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

1 Интер 22 18 3 1 57 2 Ювентус 23 16 5 2 53 3 Милан 23 15 4 4 49 4 Аталанта 22 12 3 7 39 5 Рома 23 11 5 7 38 6 Болонья 22 9 9 4 36

Победа в Дерби Италии существенно укрепила позиции "нерадзурри". От них и без того ожидают уверенно выиграть Скудетто, не видя конкурентов. А после нее, в свете четырёх очков преимущества с матчем в запасе - тем более. И тем более, что в очном матче лидер лиги доказал свою силу. Победил лишь со счетом 1:0 благодаря автоголу, но должен был забивать больше и не позволил сопернику почти ничего.

Симоне Индзаги был очень доволен выступлением своей команды, заявляя, что лишь вратарь соперника помешал 2:0 и 3:0, а его вратарь Ян Зоммер большей частью спал.

Разумеется, здесь просматривается классический случай опасной эйфории. Победа в таком матче и вправду значима, и тебе уже начинают вешать медали на шеи. А до окончания сезона еще 16 матчей и все может случиться. И сразу же после такого матча, на фоне такой эйфории, ожидает очень сложный выезд к пятой команде лиги, которая и сама в эйфории.

"Рома" сейчас переживает, как говорят СМИ, медовый месяц с Даниэле Де Росси. Потрясение от увольнения Жозе Моуриньо ДДР сумел самортизировать мгновенно. Выиграл три матча подряд, что в начале каденции посреди сезона в "Роме" не удавалось никому с 1929-го года. Ещё и у соперников, против которых Моур набрал в первом круге лишь четыре очка. Последний матч завершился разгромом - 4:0.

Обозреватели и игроки наперебой заявляют, насколько улучшились настроение и энтузиазм в команде.

Впрочем, остудить эйфорию обеих команд можно и даже не очень сложно. "Интер" выиграл три последних матча во всех турнирах лишь со счетом 1:0. Забивая победный на 91-ой минуте, забивая ранний и затем отбиваясь весь матч, в том числе отбивая пенальти, забивая с автогола, как против "Юве". А Де Росси играл против трех из четырех худших команд в лиге, так что победы над ними - не показатель.

Показатели "Интера" в гостях отличны. В том числе 2:0 в Риме над "Лацио", 3:0 в Неаполе. Их он достигает большей частью благодаря прагматичной игре, когда готов отказаться от владения мячом. "Рома" же при Де Росси все больше и больше желает владеть мячом, доминировать. Он требует этого. При этом требует играть вертикально. Так что тактическое противостояние будет очень любопытным.

Последние матчи команд

Кадры

В середине недели команды отдыхали, матч "Ромы" в Лиге Европы в четверг, "Интер" на этой неделе в Лиге Чемпионов не играет. Так что ротация не нужна. Обе команды еще и не очень беспокоят травмы. На данный момент вылетели лишь Фраттези, Куадрадо и Абрахам. Ндика в финале Кубка Африки.

У "Ромы" возвращается даже Крис Смоллинг, почти не игравший в этом сезоне. К первым 11-ти он не готов, но может попасть в заявку. Спинаццола также возвращается. У "Интера" же все были и есть в сборе. Де Фрай и Аугусто много прикрывали в обороне, но теперь отдохнут.

Капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини забивал во всех трех матчах с Де Росси. Лаутаро Мартинес - лучший бомбардир лиги с 19-ю голами и не оставался без забитых в двух турах подряд с сентября. В предыдущем туре он не забил. Ромелу Лукаку забил лишь однажды в шести последних турах лиги. У Маркуса Тюрама те же показатели.

Справа у "Интера" стучится в стартовый состав Думфриз, но Дармиан все еще впереди. А у "Ромы" слева очень хорошо начал зимний новичок Анхелиньо. Также, возможно, Де Росси добавит опорника, который будет играть персонально против Хакана Чалханоглу. Значит, Бове вместо Эль-Шаарави?

Пикантности ситуации добавляет игра Лукаку и Дибалы против "Интера". Они вполне могли оказаться под другую сторону баррикад. Лишний раз пересказывать мыльные оперы вокруг них нет смысла. Мхитарян играет против "Ромы", но он переходил гораздо тише.

Де Росси сразу же перешёл на игру с двумя центральными защитниками и меняет лишь в центре поля. 4-3-2-1, 4-3-3, 4-2-3-1. Индзаги всегда с 3-5-2.

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Льоренте, Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини, Бове, Дибала, Лукаку

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

В шести последних очных матчах лиги "Интер" победил пять раз и проиграл однажды. Прямо перед этим в лиге в очных матчах состоялись шесть ничьих подряд. Последний очный матч состоялся в нынешнем сезоне в Милане, и "Интер" победил благодаря голу Тюрама на 81-ой минуте - 1:0

В Риме в последних шести очных матчах лиги "Интер" добыл три победы и три ничьи

Это противостояние - наибольшее в истории Серии А по забитым мячам. 524 в 181-ом матче, среднее за матч - 2.9

В последних 16-ти турах лиги на всех полях "Интер" не проигрывал - 13 побед и три ничьи

В последних десяти домашних матчах лиги на счету "Ромы" восемь побед и две ничьи. В последних 14-ти её домашних матчах во всех турнирах на её счету 12 побед и две ничьи. В последних 12-ти гостевых матчах лиги на счету "Интера" десять побед и две ничьи

"Интер" выиграл шесть последних матчей во всех турнирах, пропустив лишь два мяча

"Интер" забивал в последних 30-ти матчах лиги на всех полях

14 матчей лиги без пропущенных Яна Зоммера - лучший показатель в лигах Топ-5 в нынешнем сезоне

В семи последних матчах лиги с участием "Ромы" были назначены пенальти

Прогноз: Рома - Интер 1:1

Де Росси требует от своих игроков играть смело, без страха и заставить "Интер" страдать. Они более чем способны. Тем более - дома, где очень сильны. Хотя и их соперник очень силен в гостях. Насколько лидер лиги в эйфории после победы над "Ювентусом" - трудно сказать. Но даже без эйфории он вполне способен потерять очки на выезде против "Ромы" - всегда одном из сложнейших в лиге.