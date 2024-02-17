Эллас Верона - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.02.2024

После победы "Интера" над "Салернитаной" в пятницу разрыв между ним и "Ювентусом" вырос до десяти очков при равенстве матчей. "Милан" на данный момент также равен по матчам и отстает от "Юве" лишь на одно очко. Туринцы в кризисе и потому обязаны побеждать в Вероне. В городе, где им часто было весьма неприятно играть. О чем вспоминает и Массимилиано Аллегри.

17 февраля. 19:00. Серия А. 25-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Ювентус"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Состояние команд

1 Интер 24 20 3 1 63 2 Ювентус 24 16 5 3 53 3 Милан 24 16 4 4 52 4 Болонья 24 11 9 4 42 5 Аталанта 23 13 3 7 42 6 Рома 24 11 5 8 38 7 Лацио 23 11 4 8 37 8 Фиорентина 24 11 4 9 37 9 Торино 24 9 9 6 36 10 Наполи 23 10 5 8 35 11 Монца 24 7 9 8 30 12 Дженоа 24 7 8 9 29 13 Лечче 25 5 9 11 24 14 Фрозиноне 24 6 5 13 23 15 Удинезе 24 3 13 8 22 16 Эмполи 24 5 6 13 21 17 Сассуоло 23 5 5 13 20 18 Эллас Верона 24 4 7 13 19 19 Кальяри 24 4 6 14 18 20 Салернитана 25 2 7 16 13

В последних трех матчах "Юве" не побеждал и набрал лишь одно очко. При том, что дважды играл дома с аутсайдерами. С "Эмполи" остался вдесятером с 18-ой минуты, забил первым в начале второго тайма, но пропустил, с "Удинезе" играл в равных составах, но пропустил в середине первого тайма и забить не сумел. А посредине проиграл матч сезона в гостях "Интеру" из-за автогола.

Аллегри реагирует стоически. Заявляет, что его команда играет сейчас на том же уровне, что и во время удачной серии. В который раз повторил, что её заданием всегда было Топ-4 и не более и что "Интер" всегда был явным фаворитом. Но все же оправдать выступление против "Удинезе" ему трудно. Особенно - второй тайм со всего четырьмя ударами по воротам и нулем - в створ.

Оглушительный свист болельщиков на стадионе, проклятия и оскорбления от ультрас и яростная критика в соцсетях - логичный результат такой игры. Даже на Таймс Сквер в Нью-Йорке выкупили огромный экран для надписи: "Allegri out".

"Верона" - такой же аутсайдер, как и "Эмполи" с "Удинезе". Даже ниже их. В зоне вылета. К тому же, в ужасном экономическом положении. В январе была вынуждена продать половину стартового состава. Набрала новых, но их качество под вопросом. Уж точно - сыгранность.

Она борется достойно. В последних турах переиграла "Эмполи", сыграла вничью с середняком "Монцей" и близким к середнякам "Фрозиноне", проиграла в гостях "Наполи", "Роме" и даже "Интеру" лишь со счетом 1:2. Причем первому и третьему - лишь в концовке, против лидера лиги пропустила скандальный гол на 93-ей минуте и не реализовала пенальти на сотой. Но очков мало.

Дома она играет довольно смело даже против грандов. Но и "Ювентус" в его состоянии должен играть смелее, а не ждать, пока ему не забьют либо пока у него не удалят игрока. Хотя по владению мячом на всех полях обе не в Топ-10, так что многого в позиционной атаке нечего ожидать.

Цифры и факты

"Ювентус" выиграл четыре последних очных матча в лиге, но последние три - лишь со счетом 1:0. Последний, в первом круге дома - благодаря голу на 96-ой минуте. А до тех четырех "Верона" выиграла два и свела вничью два, не проигрывая в четырех подряд

В Вероне в четырех последних очных матчах лиги дважды побеждали хозяева, однажды - гости и однажды состоялась ничья. В восьми последних трижды побеждали хозяева, дважды - гости, и трижды состоялась ничья

"Верона" пропустила от "Ювентуса" в последних десяти матчах на всех полях и в последних десяти дома

"Верона" проиграла лишь один домашний матч лиги из последних шести. Добыв две победы и три ничьи. "Ювентус" проиграл лишь один гостевой из последних девяти - последний, "Интеру". До этого выиграв шесть таких и сыграв вничью два

"Ювентус" пропускал в пяти из шести последних гостевых матчей лиги, "Верона" пропустила в восьми из девяти последних домашних

После 17-ти матчей лиги подряд без поражений "Ювентус" проиграл два подряд, после 15-ти подряд с забитыми мячами не забил в двух подряд

Против Топ-8 предыдущего сезона "Верона" отыграла девять матчей. Потерпела семь поражений, но лишь одно из них - с разницей более одного мяча. Также победила "Рому" и сыграла вничью с "Лацио". Оба эти успеха состоялись дома

Матч в Вероне должен стать 406-ым для Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса". Таким образом, он обойдет Марчелло Липпи и станет единолично вторым в истории клуба после Джованни Трапаттони

Последние матчи команд

Кадры

У "Ювентуса" дисквалифицирован лидер центра обороны Бремер. Его заменит Алекс Сандро, по вине которого забил "Удинезе", либо глухой запасной Ругани. Хотя бы возвращается Данило. На флангах в стартовый состав должен вернуться Костич за счёт Веа.

Возвращается также центрфорвард Влахович. С ним в стартовом составе проигрывали "Интеру", но без него играли против "Эмполи" и "Удинезе". В целом с ним "Ювентус" выиграл в этом сезоне 70 процентов матчей, без него - 33.

Неясно, кто составит ему пару. Кьеза провалил матч против "Удинезе", юный Йилдиз также сдал в последнее время, Милик был удален против "Эмполи" и не реализовал против "Удинезе".

В "Вероне" нет особых потерь. Разве что опытный форвард Свидерски пропускал тренировки. Но как раз вовремя атакующий полузащитник Суслов возвращается после дисквалификации. В центре атаки Марко Барони в последнее время часто пробует "фальшивую девятку". Зимний новичок Нослин играет там. Он еще не забивал.

"Эллас Верона": Монтипо, Чачуа, Давидович, Маньяни, Кабал, Сердар, Дуда, Суслов, Фолоруншо, Нослин, Лазович

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Данило, Сандро, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Йилдиз, Влахович

Прогноз: Эллас Верона - Ювентус 1:2

Барони ожидает полный стадион, призывает игроков много бегать, в целом доволен их игрой. Аллегри говорит о всегда тяжёлых коварных матчах в Вероне, о лучшей игре соперника, чем его позиция в турнирной таблице. Он требует от подопечных внимания к деталям и другого отношения к игре.

"Верона" более чем способна забить и отобрать очки у такого "Ювентуса". Она и в первом круге чуть не отобрала. Тем более - если Аллегри считает, что "Юве" сейчас играет хорошо. Но все же ощущение, что туринцы разозлятся и выцарапают победу.