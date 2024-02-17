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Эллас Верона - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.02.2024
Очередной коварный аутсайдер для "Юве"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После победы "Интера" над "Салернитаной" в пятницу разрыв между ним и "Ювентусом" вырос до десяти очков при равенстве матчей. "Милан" на данный момент также равен по матчам и отстает от "Юве" лишь на одно очко. Туринцы в кризисе и потому обязаны побеждать в Вероне. В городе, где им часто было весьма неприятно играть. О чем вспоминает и Массимилиано Аллегри.
17 февраля. 19:00. Серия А. 25-й тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Ювентус"
Главный арбитр: Марко Ди Белло
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В последних трех матчах "Юве" не побеждал и набрал лишь одно очко. При том, что дважды играл дома с аутсайдерами. С "Эмполи" остался вдесятером с 18-ой минуты, забил первым в начале второго тайма, но пропустил, с "Удинезе" играл в равных составах, но пропустил в середине первого тайма и забить не сумел. А посредине проиграл матч сезона в гостях "Интеру" из-за автогола.
Аллегри реагирует стоически. Заявляет, что его команда играет сейчас на том же уровне, что и во время удачной серии. В который раз повторил, что её заданием всегда было Топ-4 и не более и что "Интер" всегда был явным фаворитом. Но все же оправдать выступление против "Удинезе" ему трудно. Особенно - второй тайм со всего четырьмя ударами по воротам и нулем - в створ.
Оглушительный свист болельщиков на стадионе, проклятия и оскорбления от ультрас и яростная критика в соцсетях - логичный результат такой игры. Даже на Таймс Сквер в Нью-Йорке выкупили огромный экран для надписи: "Allegri out".
"Верона" - такой же аутсайдер, как и "Эмполи" с "Удинезе". Даже ниже их. В зоне вылета. К тому же, в ужасном экономическом положении. В январе была вынуждена продать половину стартового состава. Набрала новых, но их качество под вопросом. Уж точно - сыгранность.
Она борется достойно. В последних турах переиграла "Эмполи", сыграла вничью с середняком "Монцей" и близким к середнякам "Фрозиноне", проиграла в гостях "Наполи", "Роме" и даже "Интеру" лишь со счетом 1:2. Причем первому и третьему - лишь в концовке, против лидера лиги пропустила скандальный гол на 93-ей минуте и не реализовала пенальти на сотой. Но очков мало.
Дома она играет довольно смело даже против грандов. Но и "Ювентус" в его состоянии должен играть смелее, а не ждать, пока ему не забьют либо пока у него не удалят игрока. Хотя по владению мячом на всех полях обе не в Топ-10, так что многого в позиционной атаке нечего ожидать.
Цифры и факты
- "Ювентус" выиграл четыре последних очных матча в лиге, но последние три - лишь со счетом 1:0. Последний, в первом круге дома - благодаря голу на 96-ой минуте. А до тех четырех "Верона" выиграла два и свела вничью два, не проигрывая в четырех подряд
- В Вероне в четырех последних очных матчах лиги дважды побеждали хозяева, однажды - гости и однажды состоялась ничья. В восьми последних трижды побеждали хозяева, дважды - гости, и трижды состоялась ничья
- "Верона" пропустила от "Ювентуса" в последних десяти матчах на всех полях и в последних десяти дома
- "Верона" проиграла лишь один домашний матч лиги из последних шести. Добыв две победы и три ничьи. "Ювентус" проиграл лишь один гостевой из последних девяти - последний, "Интеру". До этого выиграв шесть таких и сыграв вничью два
- "Ювентус" пропускал в пяти из шести последних гостевых матчей лиги, "Верона" пропустила в восьми из девяти последних домашних
- После 17-ти матчей лиги подряд без поражений "Ювентус" проиграл два подряд, после 15-ти подряд с забитыми мячами не забил в двух подряд
- Против Топ-8 предыдущего сезона "Верона" отыграла девять матчей. Потерпела семь поражений, но лишь одно из них - с разницей более одного мяча. Также победила "Рому" и сыграла вничью с "Лацио". Оба эти успеха состоялись дома
- Матч в Вероне должен стать 406-ым для Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса". Таким образом, он обойдет Марчелло Липпи и станет единолично вторым в истории клуба после Джованни Трапаттони
Последние матчи команд
Кадры
У "Ювентуса" дисквалифицирован лидер центра обороны Бремер. Его заменит Алекс Сандро, по вине которого забил "Удинезе", либо глухой запасной Ругани. Хотя бы возвращается Данило. На флангах в стартовый состав должен вернуться Костич за счёт Веа.
Возвращается также центрфорвард Влахович. С ним в стартовом составе проигрывали "Интеру", но без него играли против "Эмполи" и "Удинезе". В целом с ним "Ювентус" выиграл в этом сезоне 70 процентов матчей, без него - 33.
Неясно, кто составит ему пару. Кьеза провалил матч против "Удинезе", юный Йилдиз также сдал в последнее время, Милик был удален против "Эмполи" и не реализовал против "Удинезе".
В "Вероне" нет особых потерь. Разве что опытный форвард Свидерски пропускал тренировки. Но как раз вовремя атакующий полузащитник Суслов возвращается после дисквалификации. В центре атаки Марко Барони в последнее время часто пробует "фальшивую девятку". Зимний новичок Нослин играет там. Он еще не забивал.
"Эллас Верона": Монтипо, Чачуа, Давидович, Маньяни, Кабал, Сердар, Дуда, Суслов, Фолоруншо, Нослин, Лазович
"Ювентус": Щенсны, Гатти, Данило, Сандро, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Йилдиз, Влахович
Прогноз: Эллас Верона - Ювентус 1:2
Барони ожидает полный стадион, призывает игроков много бегать, в целом доволен их игрой. Аллегри говорит о всегда тяжёлых коварных матчах в Вероне, о лучшей игре соперника, чем его позиция в турнирной таблице. Он требует от подопечных внимания к деталям и другого отношения к игре.
"Верона" более чем способна забить и отобрать очки у такого "Ювентуса". Она и в первом круге чуть не отобрала. Тем более - если Аллегри считает, что "Юве" сейчас играет хорошо. Но все же ощущение, что туринцы разозлятся и выцарапают победу.
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