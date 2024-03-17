Интер - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.03.2024

На нынешней неделе "Интер" и "Наполи" синхронно вылетели из Лиги Чемпионов, проиграв в Испании. Правда, вылет последнего ожидался, учитывая все его проблемы в нынешнем сезоне. А вот вылет первого шокировал всю Италию. Теперь неаполитанцам остаётся погоня, в которой они не фавориты - за зоной ЛЧ, а миланцам - побыстрее оформить Скудетто. Кого их задачи мотивируют больше?

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17 марта. 21:45. Серия А. 29-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Інтер - Наполі Смотреть трансляцию

Состояние команд

Вылет "Интера" считают пощечиной, ударом по всему итальянскому футболу. Разочарование от него очень велико. Безоговорочный лидер Серии А, разрывавший её, начавший 2024-ый год с 13-ти побед подряд во всех турнирах. Лучшая оборона лиг Топ-5 и вторая атака, лучшая их гостевая команда проиграла в гостях впервые в сезоне и пропустила после 75-ой минуты основного времени впервые в сезоне.

"Нерадзурри" критикуют за пассивную нервную игру. Алессандро Дель Пьеро заявляет, что начали играть лишь в овертайме. При этом Фабио Капелло отмечает, что и в двух последних матчах лиги они страдали и предполагает потерю формы. После трех матчей лиги подряд с 4:0 и четырёх подряд с четырьмя забитыми (также 4:2 над "Ромой") матчи против "Дженоа", "Болоньи" и "Атлетико" совершенно иные.

Против генуэзцев казалось, что лидер лиги просто слишком успокоился после довольно раннего 2:0. Против "Болоньи" казалось, что просто наигрывал тактику в Мадриде, ставя во втором тайме "автобус" и банально отбиваясь с 5:19 по ударам по воротам и 40:60 по владению мячом по итогам матча. Да и играл в Болонье он ослабленным составом. К тому же, оба эти матча выиграл. Но тяжело.

Он побеждает, даже когда не хочет этого", - заявили в Gazzetta Dello Sport после Болоньи. А Симоне Индзаги уже в целом подытоживает сезон, говоря больше об общем пути, чем о конкретном матче, хвалит подопечных за достижения, гордится ими. Сумеет ли настроить их на конкретный матч?

Вокруг "Наполи" таких страстей уже нет. Поскольку от него многого уже не ожидают. Не ожидали и в матче против "Барселоны". Похоже, не ожидал он сам, пропустив два ранних гола. Затем, правда, отыграл один мяч, мог забить ещё. Но в концовке пропустил третий. А Франческо Кальцона признавал огромное количество ошибок и растянутость команды. Оправдываясь отсутствием времени на наигрывание.

Также он говорил о судействе, не понимая, как за эпизод, когда наступили на ногу Осимхену, не назначили пенальти.

В лиге при третьем тренере в сезоне ситуация начала несколько улучшаться. Там он в первых четырёх матчах не проигрывал. Разнес "Сассуоло" в гостях (6:1). Затем победил "Ювентус" в концовке, когда не реализовали пенальти, но добили его. А матч против "Торино" выиграл по ударам по воротам со счетом 22:11, в створ - 8:2, по владению мячом - 63:37.

Кальцона остался очень доволен игрой против "Торо", говоря, что ничего менять не нужно, что План Б не нужен и что даже оборона вскоре придёт в порядок.

Правда, победить "Торо" он не сумел, из такого преимущества не создав достаточно опасных моментов и обычно играя медленно и предсказуемо. Да и ударов в целом к 75-ой минуте было всего восемь. Лишь концовка вышла мощной.

В первом круге "Наполи" висел на воротах "Интера" весь первый тайм, попадал в их каркас. Но пропустил в раздевалку от удара Чалханоглу издали. А во втором тайме пропустил две контратаки. Такова его история в нынешнем сезоне. Первое место в лиге по владению мячом и ударам по воротам с большим отрывом, но ужасная неэффективность. А "Интер" наоборот - очень прагматичен и эффективен.

В Суперкубке в январе в Саудовской Аравии, правда, было иначе. "Интер" висел на воротах "Наполи", особенно в численном большинстве с 62-ой минуты, и никак не мог создать достаточно и реализовать. Забил победный мяч лишь на 91-ой минуте - 1:0.

Следует напомнить, что отношения между болельщиками клубов очень плохи, и после очного матча в Милане в 2018-ом году даже погиб болельщик. Надеемся, что сегодня все пройдёт тихо.

Последние матчи команд

Интер

Лечче - Интер 0:4 (лига)

Интер - Аталанта 4:0 (лига)

Интер - Дженоа 2:1 (лига)

Болонья - Интер 0:1 (лига)

Атлетико - Интер 2:1, 3:2 пен. (Лига Чемпионов)

Наполи

Кальяри - Наполи 1:1 (лига)

Сассуоло - Наполи 1:6 (лига)

Наполи - Ювентус 2:1 (лига)

Наполи - Торино 1:1 (лига)

Барселона - Наполи 3:1 (Лига Чемпионов)

Кадры

В Болонье Лаутаро Мартинес весь матч просидел в запасе, как и Павар, Димарко и Де Фрай, Чалханоглу и Мхитаряна убрали с поля после часа игры. В Мадриде, разумеется, они все играли. Но отдых неделю тому означает, что сегодня должны сыграть. Хотя Де Фрая может сдвинуть Ачерби, набирающий форму после травмы. Возможно, и Биссек, автор гола в Болонье, кого-то сдвинет.

Справа всегда дилемма между Думфризом и Дармианом. В атаке вряд ли Алексис Санчес сдвинет Тюрама. В центре поля Асллани, Клаассен и Фраттези готовы помочь, но вряд ли с первых минут.

Карлос Аугусто, Арнаутович, Куадрадо и Сенси - не новые травмы.

Внимание на Лаутаро Мартинеса, лучшего бомбардира Серии А. Он послал в Мадриде пятый пенальти в небеса и стал мишенью для насмешек. И в целом не забивал в трех последних матчах во всех турнирах. То есть очень зол.

"Наполи" вряд ли будет революционизировать состав. Жезус должен опередить Эстигора и Натана в центре обороны, Траоре будущего игрока "Интера" Зелински - в центре поля. Лишь на левом фланге обороны, как всегда, конкуренция между Руи и Оливерой на равных.

Главный вопрос - по Виктору Осимхену. Он получил травму в Барселоне и пропускал тренировки. В заявку на сегодня попал, но ожидают, что с первых минут выйдет Распадори, автор победного гола "Ювентусу". Либо Симеоне.

Оси в целом не забивал в трех последних матчах во всех турнирах. Даже не реализовал пенальти. Зато в последних трех в лиге забивал Хвича Кварацхелия. Теперь он тащит команду. Проблема "Наполи" - в том, что они не тащат одновременно. Забили одновременно в одном матче в каком-либо турнире они лишь однажды с 17-го декабря - в 6:1 над "Сассуоло".

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Распадори, Кварацхелия

Цифры и факты

▪ "Интер" проиграл лишь один из девяти последних очных матчей в лиге - шесть побед и две ничьи. Правда, ничья и поражение при двух победах состоялись в последних четырех. В Милане в лиге "Интер" выиграл пять очных матчей подряд. Правда, лишь один из них - с разницей более одного мяча. Прямо перед этим сыграв такой 0:0, а прямо перед этим проиграв такой

▪ В семи из восьми последних очных матчей в Милане в лиге забивала лишь одна команда. Всего в этих семи было забито восемь мячей

▪ "Интер" выиграл десять последних матчей лиги (в третий раз в своей истории) с общей разницей 28:5, 14 из последних 15-ти при одной ничьей, 19 из последних 22-ух при трех ничьих. На данный момент в лиге он набрал 75 очков - больше, чем за весь предыдущий сезон и второй результат в своей истории на этой стадии

▪ "Наполи" не проигрывал в пяти последних матчах лиги - две победы, три ничьи

▪ Дома в лиге "Интер" выиграл девять последних матчей и не проигрывал в последних десяти (одна ничья). Переиграв за это время "Рому", "Ювентус" и "Аталанту" без пропущенных от них

▪ "Наполи" в гостях в лиге выиграл один матч из последних семи (две ничьи, четыре поражения), правда, хронологически последний - 6:1 над "Сассуоло". В этих семи матчах неаполитанцы уступили "Милану", "Роме", "Ювентусу" и "Торино", не забив им, не забили и "Лацио", сыграв с ним 0:0

▪ В последних семи матчах во всех турнирах с участием "Наполи" забивали обе команды

Прогноз: Интер - Наполи 1:0

Церемония передачи Скудетто от "Наполи" к "Интеру"? Здесь скорее царят другие мысли. Поражение от "Атлетико" - лишь третье для "Интера" в сезоне. Индзаги признает, что команда не привыкла проигрывать. Удастся ли опомниться и найти мотивацию на лигу, где первое место уже почти в кармане? Мотивация должна быть у "Наполи" на борьбу за зону Лиги Чемпионов.

Очные матчи в Милане в последнее время не приносят много голов. Так что 1:0 - логичный прогноз. Почему в пользу "Интера"? Он силен дома, а "Наполи" слаб в гостях. У "нерадзурри" скамья запасных сильнее, что очень важно после матчей посреди недели. Да и они в целом сильнее.