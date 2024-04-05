Рома - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А на 06.04.2024

Римское дерби - наиболее яростное, наиболее острое в Италии. С резюме вроде "похорон" соперника или повешенных с моста кукл в его образе. Правда, часто оно остается вещью в себе, ведь "Рома" и "Лацио" одновременно не борются за важные места. Но ныне в случае победы "орлов" обе вступят в борьбу за зону Лиги Чемпионов. Так что острота матча повышается.

Серия А. 31-й тур

6 апреля. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лацио"

Главный арбитр: Марко Гвида

Состояние команд

3 Ювентус 30 17 8 5 59 4 Болонья 30 16 9 5 57 5 Рома 30 15 7 8 52 6 Аталанта 29 15 5 9 50 7 Лаціо 30 14 4 12 46 8 Наполі 30 12 9 9 45

Обе команды в нынешнем сезоне успели потерять харизматичных тренеров, работавших третий год - Жозе Моуриньо, Маурицио Сарри. Причем обе - с шумом, бурями, многочисленными высказываниями, разговорами о предательстве игроков. Обе неплохо поработали в других турнирах - "Рома" в четвертьфинале Лиги Европы, "Лацио" в полуфинале Кубка Италии, но слабо - в лиге.

Даниэле Де Росси отработал в Серии А десять туров, в которых "Рома" набрала 23 очка (третья в лиге за этот период), забила 23 мяча (вторая) и проиграла лишь однажды. Энтузиазм вокруг него все еще высок, и к первому своему дерби в качестве главного тренера любимец болельщиков "Ромы" приходит воодушевленным. Хотя медовый месяц в плане игры прошёл, и сам ДДР признает проблемы.

В предыдущем туре команда отыграла слабо в Лечче (0:0), проиграв по ударам по воротам со счетом 10:27. А в позапрошлом при невзрачной игре переиграла дома "Сассуоло" со счетом 1:0. Эта победа - единственная для неё в трех последних матчах лиги и в четырех - во всех турнирах. Ведь до этого еле выцарапала ничью в гостях у "Фиорентины" на 95-ой минуте.

Впечатление, что медовый месяц с Игором Тудором завершился после одного матча. Он постоянно говорит о смелом, агрессивном, быстром, атакующем футболе. В такой "Лацио" играл дома в лиге против "Ювентуса", дожав его на 92-ой минуте. Однако во вторник в Кубке в Турине "орлы" уже играли гораздо пассивнее, в створ ворот не попадали, владели мячом много, но бесцельно и уступили - 0:2.

Ещё после первого матча Тудор удивлялся, что команда так быстро восприняла его идеи и даже обошлась без ошибок. После второго говорил об ожидаемо долгом процессе перестройки. Он заявил, что три первых тайма его каденции были несомненно положительными. И лишь во втором тайме во вторник его подопечные сильно сдали.

Де Росси перестраивает "Рому" с 3-4-2-1/3-5-2 на 4-3-3. Тудор перестраивает "Лацио" с 4-3-3 на 3-4-2-1. Причем первый уже пробовал фрагментами вернуться в трем центральным защитникам. В целом же обе команды ныне пытаются играть в гораздо более активный футбол, гораздо больше владеть мячом, доминировать, чем в эры Моуриньо и Сарри. Что оба нынешних тренера отмечают.

Все эти пертурбации позволяют предположить, что нынешнее дерби будет более ярким, атакующим, а также непредсказуемым, чем предыдущие, в которых не хватало качества и голов, да и результаты были похожи.

СМИ сообщают, что оба тренера в последние дни много работали над тактикой, а также над психологией, проведя много индивидуальных бесед с игроками.

Последние матчи команд

Кадры

В победном матче против "Ювентуса" Тудор усадил в запас лидеров - Иммобиле, Луиса Альберто, Гендузи. В проигранном во вторник хорват их вернул. Что будет на этот раз? Чиро или Кастельянос, Луис или Педро/Исаксен, Маттео или Камада? Последний также может заменить травмированного Дзакканьи на позиции одной из "десяток".

Травмирован также Лаццари, так что справа должен остаться Марушич. Лука Пеллегрини вернулся, но слева все еще фаворит - Фелипе Андерсон. В центре обороны дилемма между Патриком и Казале, в центре поля - между Катальди (играл в субботу) и Весино (во вторник).

Первый вратарь Проведель опережает график лечения от травмы, но вряд ли ещё готов. Да и Мандас замещает его на высоком уровне.

В "Роме" матч в Лечче пропустили единственные креативщики команды - Лоренцо Пеллегрини и Пауло Дибала. Аргентинец отыграл лишь шесть последних минут. Первый вернется после дисквалификации, второй все еще страдает от травмы и вряд ли готов играть более 70-ти минут, но сыграет в "старте".

В атаке травмирован Азмун, Лукаку в плохой форме и в последние недели вызывает не меньше критики, чем Иммобиле. Эль-Шаарави и Залевски же всегда готовы. Возможны изменения на флангах, где вернулись Кристенсен и Спинаццола. Карсдорп, Челик и Анхелиньо конкурируют с ними. В центре обороны Хюйсен в иерархии позади Манчини и Льоренте, а Ндика дисквалифицирован.

"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Льоренте, Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Эль-Шаарави, Лукаку

"Лацио": Мандас, Патрик, Хила, А. Романьоли, Марушич, Катальди, Гендузи, Фелипе Андерсон, Камада, Луис Альберто, Кастельянос

Цифры и факты

В четырех последних очных матчах во всех турнирах "Рома" не побеждала и не забивала. Дважды 0:1 в лиге в предыдущем сезоне, 0:0 в лиге и 0:1 в Кубке в нынешнем. Прямо перед этими матчами команды дважды обменялись победами, а прямо перед этим дважды сыграли вничью

"Рома" никогда не выдавала серию из пяти дерби во всех турнирах без забитых. Завтра это может произойти. Также может быть побита ее рекордная серия минут без забитых в дерби - между 410-ю нынешними минутами и 437-ю разница 27

Лишь в одном из восьми последних очных матчей во всех турнирах забивали обе команды

"Лацио" выиграл два из семи последних матчей во всех турнирах, проиграв пять. "Рома" проиграла один из последних десяти таких - шесть побед (одна - в дополнительное время) и три ничьи, но из последних четырех таких выиграла лишь один - две ничьи и поражение

Лишь два тренера "Ромы" с сезона 1994/95 добыли в своих первых десяти матчах больше 23-ех очков, набранных Даниэле Де Росси - Эусебио Ди Франческо и Руди Гарсия

Прогноз: Рома - Лацио 2:1

Оба тренера призывают не бояться, а играть с энтузиазмом и в высоком темпе, со страстью. Но при этом не терять головы. Оба с радостью отмечают, что соперник играет в открытый атакующий футбол. При этом Де Росси также говорит о реванше за предыдущие неудачи в дерби и предостерегает, что последствия дерби не такие, как обычного матча.

Обе команды играют активно в атаке и неорганизованно в обороне, потому мы можем ожидать больше голов, чем в предыдущих дерби. "Рома" отдыхала посреди недели, а не бодалась с "Ювентусом", Де Росси работает дольше, чем Тудор и ближе сердцем к своему клубу, потому у "волков" преимущество. Отсюда 2:1.