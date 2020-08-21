Шахтер - Колос. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины

Не успел "Шахтер" отойти от лигоевропейських приключений, как уже нужно стартовать в новом чемпионате. Сохранить мотивацию в таком ритме достаточно непросто. Однако Луиш Каштру зарекомендовал себя тренером, который умеет тасовать состав таким образом, чтобы и лидеры были целыми, ближайшие резервисты сытыми, при этом не страдал результат. Очевидно, что в этом матче мы увидим несколько необычных связок, которые могут стать основными в недалеком будущем. Что касается оппонента, то риск подвергнуться на старте неприятному поражению - не лучшая перспектива. С другой стороны, "Колосу" уже совсем скоро стартовать в Лиге Европы. А что может быть лучшим в подготовке к такому ответственному старту, чем встреча с полуфиналистом турнира.

Чемпионат Украины. Favbet-лига. Первый тур

21 августа. Киев. НСК "Олимпийский"

"Шахтер" 19:00 "Колос"

Арбитр: Игорь Пасхал

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В прошлом чемпионате соперники встречались четыре раза. Ближе всего к тому, чтобы не проиграть, "Колос" был во втором матче первой части - тогда коваливцы отыгрались со счета 1:3, но Мораес под конец игры забил победный мяч. Первая встреча завершилась погромом - 6:0 в пользу горняков. На втором этапе "Шахтер" побеждал 2:0 и 1:0.

Похоже, для Жуниора Мораеса "Колос" - любимая команда. Форвард забивал в каждом матче, всего он отправил шесть мячей в сетку ворот коваливцев.

"Шахтер" не проигрывает в чемпионатах Украины в девяти матчах подряд - за этот период он дважды сыграл вничью и семь раз победил.

В этом сезоне горняки заявили как домашний стадион НСК "Олимпийский". После того, как "Шахтер" уехал из Донецка, его команда проводила домашние матчи во Львове, Одессе, Харькове, Запорожье, Черкассах и Киеве ("Динамо" и стадионе имени Банникова).

Летом горняки обошлись без новичков.

"Колос" дебютный сезон в Премьер-лиге завершил на шестом месте. В течение чемпионата коваливская команда десять раз победила, дважды сыграла вничью и потерпела 20 поражений. Но в плей-офф Лиги Европы команда Костишина сумела переиграть и "Днепр-1", и "Мариуполь", поэтому стартует на международной арене.

Летом "Колос" подписал контракт с защитником Евгением Новаком, который до этого выступал в Македонии за "Вардар". Взял в аренду Никиту Кравченко из "Динамо". Олег Кожушко подписал полноценный контракт.

"Колос" выиграл три последних матча - у "Динамо", "Днепра-1" и "Мариуполя".

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

После пяти пропущенных голов Луиш Каштру даст отдохнуть Андрею Пятову, поэтому место в воротах займет Трубин. Очевидно, сыграет в центре Бондарь. Возможно, вернется туда Матвиенко, тогда слева увидим Болбата или Сиприано. Майкон даст отдохнуть Степаненко или Маркосу Антонио. Тайсона и Марлоса могут заменить Коноплянка и Соломон, Фернандо - альтернатива МораесУ. Впрочем, нельзя утверждать, что Жуниор набегался в игре против "Интера", поэтому есть шанс увидеть его с первых минут. Вместо Алана Патрика может сыграть Коваленко, но и выход Тете или на фланге атаки, или в центре не следует исключать.

Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано - Майкон, Степаненко - Соломон, Коваленко, Коноплянка - Мораес

Состав "Колоса" спрогнозировать достаточно трудно. Последний официальный матч коваливцы сыграли почти месяц назад. Можно ориентироваться на победный против "Мариуполя", но тогда тренер выходил из текущего состояния игроков - выставлял тех, кто был свежим. Поэтому Антюх и стал героем матчей, потому что играл на свежих ногах. Предположим, что шанс получит новичок Кравченко, и выход Новака с первых минут не следует исключать. В атаке вместо Бондаренко спрогнозируем Лысенко, впрочем и появление Вильгамссона не станет неожиданностью.

Волынец - Кравченко, Новак, Петров, Емец - Антюх, Задоя, Ориховский, Морозко - Смирный, Лысенко

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШАХТЕР - КОЛОС 2:1

Даже не основной состав горняков на голову сильнее коваливцев. К тому же как раз выход резервистов в этой ситуации - это способ сохранить максимальную мотивацию для команды. Впрочем, бесследно поражение от "Интера" не пройдет. Поэтому с таким колючим "Колосом" придется помучиться. Понятно, что "Шахтер" фаворит и он должен победить, но есть ощущение, что голы в этом матче будут забивать обе команды.