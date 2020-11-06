Динамо - Шахтер. Луческу вновь обыграет горняков?

Главный поединок выходных для всех украинских болельщиков. В начале сезона в матче за Суперкубок Мирча Луческу сумел обыграть свой бывший клуб. Но чемпионат куда важнее, и в очной встрече двух фаворитов решится многое. Удастся ли Луческу и во второй раз в сезоне одолеть "Шахтер"?

Коэффициенты Favbet: 2.85 – 3.9 – 2.25

Выиграет чемпионат:

Шахтер – 1.7

Динамо - 2

К "украинскому класико" "Динамо" впервые за долгое время подходит лидером чемпионата, опережая "Шахтер" на 4 очка. Обе команды пока еще не проигрывали в Favbet Лиге, но у "Шахтера" на две ничьи больше. И в основном совершенно не обязательные. Так, две недели назад с "Ворсклой" "горняки" сыграли 1:1, при том, что практически весь второй тайм играли в большинстве

В середине недели "Шахтер" и "Динамо" проиграли свои матчи в Лиге Чемпионов. Но насколько же разные это были игры! "Шахтер" безвольно уступил 0:6 "Боруссии" из Менхенгладбаха, и 4 гола пропустил еще в первом тайме. Для горняков это самое крупное домашнее поражение за всю историю их выступления в Лиге Чемпионов.

А вот "Динамо", несмотря на то, что потеряло половину основных игроков из-за коронавируса, достойно смотрелось с "Барселоной". Каталонцы выиграли 2:1, но моментов было очень много у обеих команд, и счет вполне мог быть 3:3 или даже 4:4, если б не великолепная игра вратарей. Но если от Тер Штегена можно было ожидать такой перформанс, то 18-летний дебютант Руслан Нещерет удивил всех. Он сделал 12 сейвов, чего не удавалось ни одному вратарю в Лиге Чемпионов за последние 7 лет, и благодаря этому попал в символическую сборную тура ЛЧ. Просто фантастика!

У букмекеров "Шахтер" традиционно считается фаворитом в матче с "Динамо". Пускай и не таким большим как в последние годы. В его пользу говорит и лишний день отдыха после Лиги Чемпионов. И то, что практически все опытные игроки вернулись в строй, а потери "бело-синих" куда весомее. С другой стороны игроки "Динамо" точно находятся в куда лучшем настроении. С точки зрения уверенности в себе такие поражения, как от "Барселоны" стоят гораздо больше, чем любые победы в чемпионате. И этот фактор может сыграть. Предположим, что "бело-синим" вновь удастся не проиграть. Впрочем, не обязательно отдавать перевес "Динамо" или "Шахтеру", можно просто поставить на то, что обе команды забьют. За последние два года эта ставка в очных встречах "Динамо" и "Шахтера" прошла в 8 случаях из 10.