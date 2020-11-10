Польша - Украина: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Контрольный матч национальных сборных

11 ноября. Польша. Хожув. Силезский стадион. Начало в 21:45

Польша - Украина

Главный арбитр - Мануэль Шюттенгрубер

Ассистенты: Роланд Бранднер и Роланд Ридель (все - Австрия)

Телетрансляция - "Украина" и "Футбол1"

Интернет-трансляция - oll.tv и платформы, на которых есть эти каналы

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Цифры и факты

матч состоится в День независимости Польши от России, Немецкой и Австро-Венгерской империй.

сборная Украины в высшем дивизионе Лиги наций сейчас занимает третье место в группе после Испании и Германии. Отрыв от Швейцарии, которая сейчас "в зоне вылета" 4 очка за два тура до завершения группового этапа.

Польша лидирует в своей группе Лиги наций. "Кадра" опережает на один балл Италию, на два - Нидерланды и на пять - Боснию и Герцеговину.

против сборной Украины может сыграть поляк, который выступает в УПЛ - правый защитник Томаш Кендзёра на клубном уровне защищает цвета киевского "Динамо".

Польша не проигрывает в домашних матчах с 2018 года. Тогда в Гданьске поляки уступили Чехии в товарищеской игре 0:1.

Украина в трёх кряду встречах не побеждает на выезде: ничья с Сербией, а также поражения Испании и Германии.

осенью 2020-го, когда вернулись после паузы из-за карантина национальные сборные, обе команды провели по пять встреч. Польша трижды выиграла (два раза у Боснии и Герцеговины, а также Финляндии), плюс по разу сыграла вничью (Италия) и уступила (Нидерланды). Подопечные Андрея Шевченко за этот же отрезок времени трижды проиграли (Испании, Франции и Германии) и два раза побеждали (Швейцария и Испания).

Шевченко заявив, що тренерський штаб збірної стежить за англійцем Кілманом

Тренерський штаб веде 23-річного захисника Вулвзhttps://t.co/FEw9U0LyK3 pic.twitter.com/DtTxyxEcH1 — UA-Футбол (@ua_football) November 10, 2020

Предыдущие встречи

это будет девятая встреча национальных сборных Украины и Польши. Общая статистика - по три раза выигрывала каждая из команд, дважды игры завершались вничью.

летом 1998-го соперники впервые встретились в рамках товарищеского матча. В Киеве победу одержали поляки 1:2, а единственный гол в составе "сине-жёлтых" забил Андрей Шевченко.

в отборе на ЧМ-2002 наша сборная ещё раз проиграла (1:3, у нас вновь забил Шевченко), а также сыграла вничью 1:1 (конечно же, с голом Шевченко).

в 2008-м матч впервые в истории противостояния принесла в нашу пользу 1:0. Единственный гол на львовском стадионе "Украина" забил действующий капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко.

в 2010-м ответная контрольная игра на поле "кадры" завершилась вничью 1:1. В составе гостей отличился форвард, выступающий сейчас за ковалёвский "Колос", Евгений Селезнёв.

в отборе на ЧМ-2014 украинцы дважды выиграли - 3:1 в Варшаве (Ярмоленко, Гусев, Зозуля) и 1:0 в Харькове (Ярмоленко)

на Евро-2016 Украина уступила в группе полякам 0:1.

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Составы

Польша

Коуч кадры Ежи Бженчек уже сообщил, что игроки с большим количеством игровой практики на старте сезона пропустят этот поединок, поэтому для хозяев поединка игра будет классической проверкой резерва без известных лидеров: Левандовского, Крыховяка, Рыбуса и остальных. На скамейке, по всей видимости, окажется и "динамовец" Кендзёра.

Ориентировочный состав сборной Польши (слева - направо): Скорупский - Реца, Валукевич, Беднарек, Берешиньский - Линетти, Модер - Гросицкий, Пьонтек, Юзвяк - Милик.

Украина

Андрей Шевченко дал понять, что даст сыграть ближайшему резерву в этой встрече. Это открывает место для массы идей практически по всем позициям. Хотя несколько игроков из номинальной основы мы в среду всё-таки увидим в старте: это касается крайних защитников и форварда, где конкуренция у нас не столь высока.

Ориентировочный состав сборной Украины (слева - направо): Лунин - Соболь, Забарный, Чеберко, Конопля - Харатин - Цыганков, Коваленко, Макаренко, Зубков - Яремчук.

Шевченко: У матчі з Польщею плануємо дати зіграти футболістам, які менше грали раніше

Передматчева прес-конференція наставника збірної України перед спарингом з Польщеюhttps://t.co/2wwnE7sEJK pic.twitter.com/oH3QUZXTa1 — UA-Футбол (@ua_football) November 10, 2020

Прогноз на матч Польша - Украина

Статус матча автоматически нивелирует все попытки спрогнозировать его точный исход. Будет много замен от главных тренеров, а это может привести либо к голевым ошибкам, либо к импотенции в атаке. Для поляков дополнительной мотивацией выиграть в среду будет национальный праздник. Также у хозяев лавка запасных подлиннее. Для нас же - главное игры с Германией и Швейцарией. Скорее всего, эти факторы сыграют в пользу победы хозяев. Но без гола украинцы также поле не должны покинуть.

Ставка: победа хозяев и обе забьют за 4,65

В качестве альтернативной ставки - количество голов в первой половине будет больше, чем после перерыва. Это связано с заменами, которые во втором тайме должны будут сыграть против быстрого и результативного футбола.

Ставка: результативность таймов - первый больше второго за 4,00

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша