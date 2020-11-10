Польша – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между сборными Польши и Украины.

В преддверие важных встреч в Лиге наций подопечных Шевченко проэкзаменуют поляки, причем сделают они это в свой национальный праздник, а именно в День независимости – легкой прогулки на выезде точно ожидать не стоит.

Поможет ли "сине-желтым" отсутствие Левандовского и других лидеров команды соперника? Станет ли сам Андрей Николаевич выпускать своих важных футболистов перед матчами с немцами и швейцарцами, или же действительно сделает ставку на молодежь? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 11 ноября – в 21:40 по киевскому времени.