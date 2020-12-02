Агробизнес - Ворскла. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Это будет первая для обеих команд встреча в их истории. Кубок Украины на этапе 1/8 финала - прекрасная возможность наконец сравнить команды Первой лиги на фоне коллективов из УПЛ. Ведь разное говорят. Кто-то твердит о сплошном и беспросветном "бей-беги" в Первой лиге, кто-то ее преподносит до высот "Шахтера" и "Динамо".

Кубок Украины, 1/8 финала

2 декабря, 14:00

город Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского, без зрителей

"Агробизнес" - "Ворскла"

Арбитр - Владимир Новохатний

Трансляция - ФК "Ворскла"

Интересно, что когда мы говорим о " Агробизнес " и " Ворсклу ", то должны понимать, что речь идет, соответственно, о лидере Первой лиги и третьей команде Премьер-лиги.

Обе заявили заранее о своих амбициях в турнире: Максимов, который как раз сейчас должен позволить отдохнуть нескольким игрокам основы, еще после поражения в финале прошлого Кубка от "Динамо" пообещал вернуться в финал соревнований сезона 2020/2021. А Чижевский заблаговременно привез команду в Полтаву исключительно для того, чтобы лучше подготовиться непосредственно к матчу с "водяными" полтавской реки.

Важный момент. Хозяином матча выступает "Агробизнес" из Волочиска, а матч состоится в Полтаве. Почему же? Ситуацию объяснил наставник волочиской команды Александр Чижевский - почему не на родном стадионе "Юность" и не на каком-то из львовских.

Предыдущие соперники

"Агробизнес" стартовал из второго круга. Соперником был "Ужгород" со Второй лиги. Его Волочиск прошел благодаря голу в начале игры.

Труднее было в третьем круге в дерби с "Эпицентром" с той же Хмельницкой области: соперник сравнял счет, а команда Чижевского спаслась от возможной серии пенальти, когда вырвала победу на добавленых минутах.

"Ворскла" начала выступления в Кубке с третьего круга и прошла ПФК "Львов" благодаря двум голам форварда Владислава Кулача в конце встречи.

Цифры и факты

"Агробизнес" ушел на зимний перерыв в Первой лиге лидером чемпионата (31 пункт)

Команда Чижевского выиграла все 7 последних матчей осенней части сезона

Волочиская команда обладает лучшей атакой в ​​Первой лиге - 29 голов в 15 матчах

В "Агробизнеса" лучшая разница забитых-пропущенных во всей лиге - 16

"Ворскла" имеет вторую лучшую защиту в УПЛ - лишь 8 пропущенных голов (а у "Шахтера" - 10)

Из 7 последних матчей УПЛ игроков "Ворсклы" судьи удалили в 5 поединках

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Ориентировочные составы

Пусть даже с амбициями фаворита "Ворскла", так или иначе, позволит отдохнуть по крайней мере 2-3 игрокам основы (как и в игре с ПФК "Львов"). Их увидим на скамье запасных. Тем более накануне стало известно, что к концу года, скорее всего, на поле больше не выйдет нападающий Владислав Кулач. Не сыграет и капитан Владимир Чеснаков, он получил повреждение в поединке с "Колосом" и поэтому пропустил поединок с "Динамо".

"Агробизнес": Мозиль, Дидык, Курило, И. Когут, Думанюк, Ефимович, Романюк, М. Когут, Груша, Черненко, Семенец

"Ворскла": Исенко, Сапай, Яворский, Альюне, Опанасенко, Челядин, Пешич, Татаркова, Пуцлин, Степанюк, Щербак

Прогноз на матч "Агробизнес" - "Ворскла"

Для первой в истории встречи между командами Александр Чижевский, можно не сомневаться, приготовит несколько ловушек для "Ворсклы". Но в прошлом еще с коучем Остапом Маркевичем, волочиская команда хотя и была на ходу, как сейчас, без шансов уступила в 1/16 Кубка "Днепру-1" 1:3. На этот раз так же преимущество на стороне "Ворсклы". Но очень важно, чтобы полтавчане не допустили недооценки соперника, который забивает очень много голов и долгое время не проигрывает.