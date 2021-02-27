Минай - Олимпик. Анонс и прогноз на матч, составы, где смотреть

Наряду с "Мариуполем" эти команды хуже всех стартовали в весенней части сезона, а наставник "Олимпика" Игорь Климовский даже лишился работы в результате поражений от "Динамо" (1:3) и "Днепра-1" (0:2). Позиции Василия Кобина пока что устойчивее, но очередная неудача может поставить на грань увольнения и его.

Favbet-лига, 16-й тур

Стадион: "Авангард" (Ужгород)

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Минай 14:00 Олимпик

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча смотрите на телеканале Футбол 1

В матчах со "Львовом" (1:2) и "Александрией" (0:3) бросались в глаза грубые ошибки игроков редута закарпатцев. Если в первом случае начудили защитники и провисала опорная зона, то во втором свою "лепту" в результат внес Антон Каниболоцкий.

В очередной раз могут быть внесены серьезные изменения в состав "Миная", полагаю, что в этот раз Кобин выпустит с первых минут и вратаря Андрея Поповича, и форварда Артема Милевского.

Ориентировочный состав Миная (4-1-4-1): Попович - Маембе, Матич, Ковтун, Малепе - Снижко - Кожанов, Милевский, Нуриев, Шпак - Шиндер.

Юрий Калитвинцев успел провести во главе "Олимпика" лишь три тренировки, но тренерский штаб остался по сути прежним, так что наставник сможет относительно быстро войти в курс дел в донецкой команде. Против днепрян в прошлом туре она безнадежно выглядела после того как пришлось отыгрываться и ничего не смогла создать у ворот соперника.

Орест Лебеденко вернется на левый фланг обороны после отбывания дисквалификации. Также Калитвинцев сможет рассчитывать на зимнего новичка "Олимпика" Тадеуса Нкенга, днями отметившего День рождения. Зато капитан команды Сергей Политыло перебрал карточек, поэтому его необходимо будет равноценно заменить.

Ориентировочный состав Олимпика (4-1-4-1): Чекотун - Пасич, Драмме, Снурницын, Лебеденко - Бабенко - Альваренга, Завийский, Хамелюк, Тейшейра - Нкенг.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты по игре

В первом круге донецкая команда смогла разгромить соперника со счетом 3:0. Также зимой коллективы сыграли на сборах вничью (1:1).

"Минай" и "Львов" забили меньше всех в чемпионате Украины, по 10 голов в 14 матчах.

Во всех пяти гостевых матчах этого сезона "Олимпик" пропускал.

Прогноз

Уверен, что с возвращением на поле Поповича, Милевского и переформатированием состава на более атакующий, но без потери баланса, у "Миная" есть все шансы на победу. Да и "Олимпик" без своего капитана может потерять даже те зародыши конструктива в центре поля, которые имел ранее. Калитвинцев не успел еще полноценно начать рулить процессом, так что вряд ли у тренера будет "план Б" по ходу матча. Если команде Кобина не выигрывать сейчас, то когда?

Ставка: Победа "Миная" с форой (0) за 1.99