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Нива Винница - Диназ. Прогноз и анонс на матч Второй лиги 08.04.2021

Украина
(2 голосов)

В четверг 8-го апреля единственный матч Второй лиги пройдет в Виннице, где местная "Нива" в рамках 16-го тура сыграет против одного из лидеров группы А, вышгородского "Диназа". Начало встречи в 13:00

Нива Винница - Диназ. Прогноз и анонс на матч Второй лиги 08.04.2021

Фото - Денис Томащук

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Наряду с "Карпатами" из Галича, лучше всех в группе А Второй лиги стартовала весной винницкая "Нива", шедшая предпоследней в таблице после осенней части чемпионата. Зимой в клубе произошли глобальные изменения, по всему видно, явно к лучшему.

"Диназ" же начал весну напротив - не совсем убедительно. Хоть и набрала команда Владимира Бонадренко семь очков из девяти возможных, но прямого конкурента в домашней игре как раз обыграть не смогла. Со счетом 1:1 завершился матч с "Ужгородом" в прошлом туре.

Вторая лига, 16-й тур (группы А)

Стадион: СК "Нива" (Винница)

Арбитр: Никита Богатыр (Запорожье)

Нива В 13:00 Диназ

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

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Нива (Винница)

Владимир Цыткин был признан Всеукраинским объединением тренеров лучшим наставником Второй лиги в 15-м туре. Не удивительно, ведь его подопечные добыли третью победу кряду, на выезде против "Оболони-2". Во втором матче подряд сильный матч выдал левый защитник винничан Александр Борячук, который совмещает футбольную деятельность с основной работой в Винницаоблэнерго, кстати.

Нива Винница - Диназ. Прогноз и анонс на матч Второй лиги 08.04.2021 - изображение 1

Артур Загорулько пропускал выезд в Бучу из-за удаления, заработанного против "Волыни-2" (3:0). Против "Диназа", одного из любимейших своих соперников во Второй лиге, нападающий сыграет. Прочих серьезных потерь в составе "Нивы" не ожидается, новых дисквалификаций у команды Цыткина пока что нет.

Ориентировочный состав Нивы (4-1-2-2-1): Гуридов - Сербул, Попов, Хохлов, Борячук - Калитов - Петрук, Кучер - Маляренко, Георгиев - Загорулько.

Диназ (Вышгород)

Один из фаворитов группы А возобновил сезон не лучшим образом. Дожать "Чайку" в манеже в Конча-Заспе удалось лишь под занавес поединка (2:0), затем был упорный матч в Черновцах (2:1) и потеря очков дома с "Ужгородом". Как и от "Буковины", подопечные Бондаренко пропустили от закарпатцев в концовке.

Как и будущий соперник, вышгородцы сумели избежать дисквалификаций. Кстати, приехали они в Винницу еще накануне утром для лучшей адаптации. Скорее всего, проведут и предматчевую тренировку на поле СК "Нива".

Ориентировочный состав Диназа (4-2-3-1): Крупниченко - Банасевич, Гарбар, Дмитренко, Трубочкин - Бриженко, Ичанский - Старенький, Помазан, Брыжчук А. - Кириенко.

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Очные встречи команд

В четырех матчах между соперниками ни разу не было зафиксировано ничьих. Причем неизменно побеждали хозяева. Трижды в этом статусе выступал вышгородский клуб и только однажды винницкий.

Последний домашний матч против "Диназа" винничане провели еще в ноябре 2019-го (1:0). В первом круге текущего чемпионата подопечные тогда еще Олега Шумовицкого были биты в Демидове со счетом 1:5. Единственный гол гостей "Диназ" фактически забил сам себе в ходе длинной перепасовки у своих ворот.

Цифры и факты

  • Среди действующих игроков "Нивы" только Артуру Загорулько, нынешнему играющему президенту клуба, удавалось поразить ворота "Диназа". Сделал это воспитанник "Шахтера" дважды.
  • В прошлом туре в основе "Диназа" впервые в 2021-м году появился Антон Брыжчук, уроженец Винницы. Ему удалось отметить это событие голом.
  • Игорь Кириенко забил три из пяти голов "Диназа" в трех последних матчах.
  • "Сухая" серия Максима Гуридова в воротах "Нивы" насчитывает 180 минут.
  • Фактор искусственного газона не стоит учитывать как влиятельный, ибо по два матча из трех предыдущих обе команды провели именно на синтетике.
Нива Винница - Диназ. Прогноз и анонс на матч Второй лиги 08.04.2021 - изображение 2

Прогноз на поединок Нива - Диназ

Винничане сами задали себе планку, ниже которой теперь опускаться не хочется. Поэтому охотно верю в то, что "Нива" не будет сидеть в глухой обороне, а примется остро контратаковать, пытаясь поймать на ошибке далекую от идеала оборону фаворита. Вероятно, очков хозяевам это все же не принесет, но ставка ОБЗ должна сыграть.

Ставка: Обе забьют

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В статье: Диназ (Вышгород) Нива (Винница)
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