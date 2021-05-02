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Олимпик - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 мая 2021

Украина
(1 голосов)

Шанс оторваться от последнего места

Олимпик - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 мая 2021

Фото: ФК Олимпик

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

За три тура до конца сезона судьба свела между собой двух борцов за выживание - "Олимпик" и "Ингулец". Обе команды имеют небольшой отрыв от "Миная", идущего последним, и победа в воскресенье поможет увеличить это расстояние. Но есть и обратная сторона. Поражение превратит финиш сезона для одного из коллективов в настоящий ад, а потому вряд ли обе команды решатся сильно рисковать. Куда лучше сыграть надежнее в обороне, нежели попытаться догнать того сама журавля в небе.

Читайте такжеОлимпик - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

"Олимпик" 19:30 "Ингулец"

Favbet-лига. 24-й тур
2 мая, Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина
Арбитр: Д.Кривушкин
Трансляция: канал "Футбол1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Олимпик":

В перенесенной игре десятого тура против "Зари", которая прошла в недавнюю среду, команда Калитвинцева добыла свою первую в 2021-м году. Как говорится, не прошло и пяти месяцев. Не обошлось без небольшого везения, в виде отмененного гола луганчан и удаления Василя, однако в нынешний ситуации дончанам было важно победить. Остальное уходило на второй план.

Три очка удалось добыть не без потерь. Как вы все, вероятно, в курсе, серьезную травму получил Каргбо, который не выйдет на футбольное поле в ближайшие полгода. Его место на острие атак точно займет Нкенг. В остальном маловероятно, что Юрий Калитвинцев решится пойти на серьезные изменения. Как многие знают, победный состав не меняют.

Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Векляк, Драме, Лебеденко - Бабенко - Чогадзе, Политыло, Таллес, Тейшейра - Нкенг

"Ингулец":

После того как команда Лавриненко минимально обыграла "Александрию" в самом начале марта, многие сошлись на мысли, что "красно-желтые" окончательно завоевали место в элите на следующий сезон. Поспешили. В четырех играх после победы в дерби, "Ингулец" проиграл трижды, сведя еще один матч вничью. Сейчас их отрыв от последнего места составляет лишь два очка. Маловато, не правда ли?

Сергей Лавриненко в прошедшем туре, понимая, что с "Динамо" потягаться не получится, решил сыграть наполовину резервным составом. В это воскресенье подобного ждать не стоит. Все ключевые футболисты появятся с первым минут, дабы постараться зацепиться за очки.

Ориентировочный состав: Малыш - Балан, Семенко, Салем, Синегуб - Запорожец, Кучеренко - Козак, Бартулович, Васин - Ситчинава

Цифры и факты

  • "Олимпик" и "Ингулец" сыграли друг с другом лишь один матч. Игра состоялась в первом круге нынешнего сезона и закончилась победой команды Лавриненко со счетом 2:1. Интересно, что это была первая виктория "Ингульца" в элите
  • Команда из Петрово не забивает в УПЛ на протяжении последних 272 минут
  • Интересный факт - если "Ингулец" пропускает в нынешнем сезоне, то делает, как минимум, дважды за игру
  • "Красно-желтые", вместе с "Колосом" - самая миролюбивая команда этого сезона. Сразу 11 матчей с участием этих двух команд заканчивались вничью
  • Лучший бомбардир в составе двух команд - Младен Бартулович, успевший отметиться в нынешнем сезоне шесть раз. У "Олимпика" лидируют сразу четыре исполнителя - Тейшейра, Каргбо, Бенито и Политыло. Каждый забивал трижды

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Места команд в таблице

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
11 Олимпик 23 6 3 14 27-41 -14 21 0
13 Ингулец 23 3 11 9 20-38 -12 20 0

Последняя очная встреча

УПЛ, 11-й тур, 29.11.2019
"Ингулец" - "Олимпик" 2:1
Голы: Ситчинава 17, Бартулович 54 - Шахаб 90+6 (п)

"Олимпик" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Олимпик"- "Ингулец" от UA-Football

Победа "Олимпика" 2:1. Донецкий клуб отдаляется от звания худшей команды 2021-го года. Несмотря на свой тяжелый старт, Юрий Калитвинцев прививает свой стиль игры новой команде, и стоит признать, что временами они смотрятся неплохо. Можно сказать, что сейчас "Олимпик" в форме и готов выдать ударное завершение сезона. "Ингулец" наоборот сейчас находится на спаде, а потому мы не можем назвать их фаворитами будущей игры. Рискуем сделать ставку на минимальную победу номинальных хозяев.

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В статье: Олимпик (Донецк) Ингулец (Петрово) Прогнозы
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