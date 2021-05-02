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Олимпик - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 мая 2021
Шанс оторваться от последнего места
Фото: ФК Олимпик
За три тура до конца сезона судьба свела между собой двух борцов за выживание - "Олимпик" и "Ингулец". Обе команды имеют небольшой отрыв от "Миная", идущего последним, и победа в воскресенье поможет увеличить это расстояние. Но есть и обратная сторона. Поражение превратит финиш сезона для одного из коллективов в настоящий ад, а потому вряд ли обе команды решатся сильно рисковать. Куда лучше сыграть надежнее в обороне, нежели попытаться догнать того сама журавля в небе.
"Олимпик" 19:30 "Ингулец"
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2 мая, Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина
Арбитр: Д.Кривушкин
Трансляция: канал "Футбол1"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Олимпик":
В перенесенной игре десятого тура против "Зари", которая прошла в недавнюю среду, команда Калитвинцева добыла свою первую в 2021-м году. Как говорится, не прошло и пяти месяцев. Не обошлось без небольшого везения, в виде отмененного гола луганчан и удаления Василя, однако в нынешний ситуации дончанам было важно победить. Остальное уходило на второй план.
Максим Тейшейра: «Конечно, мы не жалуемся, но то, что решения арбитра были непонятными – факт»— FC Olympic (@fcolympic_don) April 29, 2021
Полузащитник Олимпика прокомментировал победу своей команды в матче с Зарей:https://t.co/eGLHtE6mh7 pic.twitter.com/2UwzcKbRfh
Три очка удалось добыть не без потерь. Как вы все, вероятно, в курсе, серьезную травму получил Каргбо, который не выйдет на футбольное поле в ближайшие полгода. Его место на острие атак точно займет Нкенг. В остальном маловероятно, что Юрий Калитвинцев решится пойти на серьезные изменения. Как многие знают, победный состав не меняют.
Ориентировочный состав: Кичак - Пасич, Векляк, Драме, Лебеденко - Бабенко - Чогадзе, Политыло, Таллес, Тейшейра - Нкенг
"Ингулец":
После того как команда Лавриненко минимально обыграла "Александрию" в самом начале марта, многие сошлись на мысли, что "красно-желтые" окончательно завоевали место в элите на следующий сезон. Поспешили. В четырех играх после победы в дерби, "Ингулец" проиграл трижды, сведя еще один матч вничью. Сейчас их отрыв от последнего места составляет лишь два очка. Маловато, не правда ли?
Сергей Лавриненко в прошедшем туре, понимая, что с "Динамо" потягаться не получится, решил сыграть наполовину резервным составом. В это воскресенье подобного ждать не стоит. Все ключевые футболисты появятся с первым минут, дабы постараться зацепиться за очки.
Ориентировочный состав: Малыш - Балан, Семенко, Салем, Синегуб - Запорожец, Кучеренко - Козак, Бартулович, Васин - Ситчинава
Цифры и факты
- "Олимпик" и "Ингулец" сыграли друг с другом лишь один матч. Игра состоялась в первом круге нынешнего сезона и закончилась победой команды Лавриненко со счетом 2:1. Интересно, что это была первая виктория "Ингульца" в элите
- Команда из Петрово не забивает в УПЛ на протяжении последних 272 минут
- Интересный факт - если "Ингулец" пропускает в нынешнем сезоне, то делает, как минимум, дважды за игру
- "Красно-желтые", вместе с "Колосом" - самая миролюбивая команда этого сезона. Сразу 11 матчей с участием этих двух команд заканчивались вничью
- Лучший бомбардир в составе двух команд - Младен Бартулович, успевший отметиться в нынешнем сезоне шесть раз. У "Олимпика" лидируют сразу четыре исполнителя - Тейшейра, Каргбо, Бенито и Политыло. Каждый забивал трижды
Места команд в таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|11
|Олимпик
|23
|6
|3
|14
|27-41
|-14
|21
|0
|13
|Ингулец
|23
|3
|11
|9
|20-38
|-12
|20
|0
Последняя очная встреча
УПЛ, 11-й тур, 29.11.2019
"Ингулец" - "Олимпик" 2:1
Голы: Ситчинава 17, Бартулович 54 - Шахаб 90+6 (п)
"Олимпик" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Олимпик"- "Ингулец" от UA-Football
Победа "Олимпика" 2:1. Донецкий клуб отдаляется от звания худшей команды 2021-го года. Несмотря на свой тяжелый старт, Юрий Калитвинцев прививает свой стиль игры новой команде, и стоит признать, что временами они смотрятся неплохо. Можно сказать, что сейчас "Олимпик" в форме и готов выдать ударное завершение сезона. "Ингулец" наоборот сейчас находится на спаде, а потому мы не можем назвать их фаворитами будущей игры. Рискуем сделать ставку на минимальную победу номинальных хозяев.
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