Минай - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17 октября 2021

"Десне" выпала великая честь. В это воскресенье "Минай" начинает новую главу в своей истории, а черниговцы станут их первыми соперниками. После ряда неутешительных результатов, руководство закарпатцев снова уволило Кобина, а на его место позвало Игоря Леонова. Экс-наставник "Мариуполя" и киевского "Арсенала" возвращается на тренерский мостик и попытается вернуть "Минай" к жизни, удержав тех в элите. Получится ли у него? Будем наблюдать.

"Минай" 14:00 "Десна"

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17 октября, Ужгород, стадион "Авангард"

Арбитр: Д.Панчишин

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Минай":

Четыре поражения в четырех последних матчах, девять поединков без побед, вылет из кубка. Не статистика, а катастрофа. Закарпатцы задорно стартовали в новом сезоне, обыграли "Александрию", не проиграли "Шахтеру" и "Заре", но потом сказка закончилась. У "Миная" огромные проблемы в обороне, а впереди даже небольшое количество моментов не удается грамотно реализовывать. И даже магия домашнего стадиона куда-то исчезла.

Тяжело прогнозировать, каким составом выйдет играть Леонов в своем дебютном матче. Наша ставка - Игорь Иванович откажется от игры в три центрбека, сделав ставку на более классическую модель. Стоит ли ожидать с первых минут Селезнева? Нам кажется, что нет.

Ориентировочный состав: Кучер - Гончар, Матич, Векляк, Синегуб - Петрусенко, Хахлев - Кобак, Кулиев, Байдал - Ахмедзаде

"Десна":

Не только у "Миная" настали тяжелые времена. Похолодание отобразилось и на "северянах", которые проиграли два последних матча УПЛ, параллельно с этим вылетев из кубка от "Металлиста". И после этого, не так давно лидировавшая "Десна", скатилась на восьмое место и рискует все дальше и дальше отдаляться от еврокубковой зоны.

После поражения "Зари" коуч черниговцев не сможет избежать некоторых изменений в составе. Предположим, что с первых минут появятся Будковский, Сафронов и Цымбалюк, а Литовка, несмотря на два пропущенных в прошлом туре, останется в рамке. Он был неплох. Главный вопрос - кто сыграет на позиции "десятки". Неизвестно, смог ли Тотовицкий полностью восстановиться после повреждения, а потому не удивимся выходу Юрченко. За две недели ведь можно набрать форму?

Ориентировочный состав: Литовка - Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов - Домбровский, Завийский - Калитвинцев, Юрченко, Болбат - Будковский

Цифры и факты

"Минай" и "Десна" всего дважды пересекались в своей истории. Оба раза - в прошлом сезоне. Каждая сторона по разу праздновала победу на своем поле. "Северяне" победили в Чернигове (1:0), закарпатцы - в Ужгороде (3:1)

Коллектив Леонова может в десятый раз сыграть вничью в рамках УПЛ

"Минай" не побеждает в УПЛ в пяти играх кряду - три ничьих и пять поражений. В семи последних встречах закарпатцы пропустили 12 раз

"Десна" может добыть свою 20-ю выездную победу в рамках УПЛ

Максим Дегтярев будет иметь шанс забить 20-й гол на клубном уровне

Лучший бомбардир в составе двух команд - Денис Безбородько. По два раза у "Миная" отметились Байдал и Вишневский

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 8 Десна 10 5 1 4 13-16 -3 16 0 14 Минай 9 1 3 5 6-12 -6 6 0

Статистика команд

"Минай":

"Десна":

Очные встречи

"Минай" - "Десна": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Минай" - "Десна" от UA-Football

Ничья 1:1. Немного рискованный прогноз, однако "северяне" сейчас не в той форме, чтобы считаться безоговорочным фаворитом в игре с "Минаем". Смена тренера часто дает краткосрочный эффект, который может помочь закарпатцам прервать неудачную серию. Да, будет сложно, но Ужгород видал и не такие чудеса. "Десна" не даст соврать.