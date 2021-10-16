Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17 октября 2021
Игорь Леонов возвращается
Фото: ФК Минай
"Десне" выпала великая честь. В это воскресенье "Минай" начинает новую главу в своей истории, а черниговцы станут их первыми соперниками. После ряда неутешительных результатов, руководство закарпатцев снова уволило Кобина, а на его место позвало Игоря Леонова. Экс-наставник "Мариуполя" и киевского "Арсенала" возвращается на тренерский мостик и попытается вернуть "Минай" к жизни, удержав тех в элите. Получится ли у него? Будем наблюдать.
"Минай" 14:00 "Десна"
Favbet-лига. 11-й тур
17 октября, Ужгород, стадион "Авангард"
Арбитр: Д.Панчишин
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Минай":
Четыре поражения в четырех последних матчах, девять поединков без побед, вылет из кубка. Не статистика, а катастрофа. Закарпатцы задорно стартовали в новом сезоне, обыграли "Александрию", не проиграли "Шахтеру" и "Заре", но потом сказка закончилась. У "Миная" огромные проблемы в обороне, а впереди даже небольшое количество моментов не удается грамотно реализовывать. И даже магия домашнего стадиона куда-то исчезла.
Тяжело прогнозировать, каким составом выйдет играть Леонов в своем дебютном матче. Наша ставка - Игорь Иванович откажется от игры в три центрбека, сделав ставку на более классическую модель. Стоит ли ожидать с первых минут Селезнева? Нам кажется, что нет.
Ориентировочный состав: Кучер - Гончар, Матич, Векляк, Синегуб - Петрусенко, Хахлев - Кобак, Кулиев, Байдал - Ахмедзаде
"Десна":
Не только у "Миная" настали тяжелые времена. Похолодание отобразилось и на "северянах", которые проиграли два последних матча УПЛ, параллельно с этим вылетев из кубка от "Металлиста". И после этого, не так давно лидировавшая "Десна", скатилась на восьмое место и рискует все дальше и дальше отдаляться от еврокубковой зоны.
После поражения "Зари" коуч черниговцев не сможет избежать некоторых изменений в составе. Предположим, что с первых минут появятся Будковский, Сафронов и Цымбалюк, а Литовка, несмотря на два пропущенных в прошлом туре, останется в рамке. Он был неплох. Главный вопрос - кто сыграет на позиции "десятки". Неизвестно, смог ли Тотовицкий полностью восстановиться после повреждения, а потому не удивимся выходу Юрченко. За две недели ведь можно набрать форму?
Ориентировочный состав: Литовка - Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов - Домбровский, Завийский - Калитвинцев, Юрченко, Болбат - Будковский
Цифры и факты
- "Минай" и "Десна" всего дважды пересекались в своей истории. Оба раза - в прошлом сезоне. Каждая сторона по разу праздновала победу на своем поле. "Северяне" победили в Чернигове (1:0), закарпатцы - в Ужгороде (3:1)
- Коллектив Леонова может в десятый раз сыграть вничью в рамках УПЛ
- "Минай" не побеждает в УПЛ в пяти играх кряду - три ничьих и пять поражений. В семи последних встречах закарпатцы пропустили 12 раз
- "Десна" может добыть свою 20-ю выездную победу в рамках УПЛ
- Максим Дегтярев будет иметь шанс забить 20-й гол на клубном уровне
- Лучший бомбардир в составе двух команд - Денис Безбородько. По два раза у "Миная" отметились Байдал и Вишневский
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|8
|Десна
|10
|5
|1
|4
|13-16
|-3
|16
|0
|14
|Минай
|9
|1
|3
|5
|6-12
|-6
|6
|0
Статистика команд
"Минай":
"Десна":
Очные встречи
"Минай" - "Десна": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Минай" - "Десна" от UA-Football
Ничья 1:1. Немного рискованный прогноз, однако "северяне" сейчас не в той форме, чтобы считаться безоговорочным фаворитом в игре с "Минаем". Смена тренера часто дает краткосрочный эффект, который может помочь закарпатцам прервать неудачную серию. Да, будет сложно, но Ужгород видал и не такие чудеса. "Десна" не даст соврать.
Популярное сейчас
- Настоящая красота! Коваленко забил дебютный гол за Специю - ВИДЕО
- Мариуполь - Металлист 1925 1:2. Не ищите справедливости
- Роналду окупил свой трансфер еще до дебюта за МЮ. Футболки Месси продаются почти вдвое медленнее
- Львов - Динамо: Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.10.2021
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО