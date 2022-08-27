Шахтер - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 августа 2022

Честно говоря, первый тур не задался ни у "Шахтера", ни у "Кривбасса". Правда, не задался по-разному. "Горняки" в целом провели не наихудший матч против "Металлиста 1925", нанеся свыше 20-ти ударов по воротам соперника. Да, где-то не хватило мастерства в завершающей стадии, где-то банальной удачи, но в целом тот день не стал провалом для победителя прошлого сезона УПЛ. Чего не сказать о "Кривбассе". Команда громко и с амбициями залетела в УПЛ, однако уже во время дебюта проиграла "Колосу". Причем проиграла честно.

Юрию Вернидубу нужно исправлять ситуацию, даже несмотря на то, что он будет отсутствовать у кромки поля, заработав неделю назад удаление. В прошлом сезоне с "Шерифом" наставник взял четыре бала против "Шахтера" в ЛЧ и если сумеет повторить этот же трюк с "Кривбассом" - станет еще большим героем в глазах общественности. Вот только говорить об этом проще, чем повторить на деле.

"Шахтер" 15:00 "Кривбасс"

VBET-лига. 2-й тур

28 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: Е.Монзуль

Трансляция: "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Прошлый тур не дал четкого ответа на вопрос о том, кто сможет стать лидером "горняков" после ухода почти всех легионеров. Наиболее активным в игре против "Металлиста 1925" смотрелся Михаил Мудрик, но говорить о его лидерских качествах пока рано. Да, ему удалось провести неплохой матч, но это не принесли его команде победу. Среди остальных же игроков кого-то конкретного выделить сложно - видно, что Игор Йовичевич продолжает строить команду под себя и пока желание преобладает над конструктивом.

???? Удень – тренування, ввечері – жеребкування Ліги чемпіонів ⭐️



«Шахтар» готується до матчу з «Кривбасом» у Прем'єр-лізі.



???? Усі фото з тренування: https://t.co/oP0bdrne83.#Shakhtar #ШахтарКривбас pic.twitter.com/Hh3FCav2v6 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 25, 2022

Летний новичок Александр Зубков залечил травму, а потому вряд ли ему что-то помешает выйти на фланге атаки справа, заменив Ивана Петряка. Также есть вероятность и других изменений. Джурасек так и не показал ничего сверхъестественного на поле, а потому крайне вероятно появление с первых минут Артема Бондаренко. Также среднюю игру показал и Даниил Сикан и это может ему стоить места в старте. Ставим на то, что свой шанс получит Андрей Тотовицкий.

Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Зубков, Судаков, Мудрик - Тотовицкий

"Кривбасс":

Дебют коллектива Вернидуба в УПЛ получился скомканным. Зачатки его новой команды видны - были попытки владеть мячом, играть позиционно и современно. Правда особых дивидентов это все не приносило, а главные свои моменты клуб создал перед финальным свистком. Да и нервы самого наставника, которые привели к двум желтым и удалению говорят сами за себя - получалось у "Кривбасса" далеко не все.

Изменений в составе не избежать. Немало забивший на сборах Устименко был заменен в перерыве игры против "Колоса", а вышедший Хобленко стал участником самых опасных моментов. Также вероятно появление Дебелко на одном из флангов, а вот отбывший дисквалификацию Опанасенко может сместить с правого фланга Татаркова. С другой стороны, к Никите особых вопросов по прошлому матчу быть не должно.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Татарков, Зотько, Вернидуб, Якимец - Семенов, Банада, Понедельник - Хомченовский, Хобленко, Дебелко

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА І В Н П М РМ О ЧІ 7 Шахтер 1 0 1 0 0-0 0 1 0 15 Кривбасс 1 0 0 1 0-1 -1 0 0

Статистика команд

"Шахтер":

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"Шахтер" - "Кривбасс": трансляция матча

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"Шахтер" - "Кривбасс": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Кривбасс" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Мы помним геройские результаты Вернидуба против "Шахтера" в прошлом сезона, но в их повторение пока что верится с трудом. Многое изменилось - начиная от "горняков" и заканчивая командой самого Юрия Николаевича, который только строит новый коллектив на новом месте. А потому мы ставим на триумф номинальных гостей будущего матча. Отступать "горнякам" точно будет некуда - две потери на старте сезона вызовут немало вопросов.