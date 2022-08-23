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Вернидуб: Три года не работал в УПЛ - ничего не меняется. Понимаете, о чем я

Премьер-лига
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Тренер Кривбасса очень недоволен судейством

Вернидуб: Три года не работал в УПЛ - ничего не меняется. Понимаете, о чем я

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездной матч против "Колоса" (0:1) в 1-м туре УПЛ.

"Особенно комментировать ничего бы не хотелось. Поздравляю "Колос" с победой. К сожалению, мы проиграли. Скажу одно: три года я не работал в чемпионате Украины – ничего не меняется. Все как было, так и осталось. Те люди, которые следят за футболом, понимают о чем я говорю.

Ребята старались. И в первом тайме они играли так, как мы и условились. Хотя игра не была быстрой, но мы владели инициативой. Пропустили гол по стандарту, затем во втором начали двигаться. Наверное, вспомнили, что нужно и нужно играть. Начали появляться какие-то моменты, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Хотя и у "Колоса" было два опасных стандарта.

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Вот и весь футбол. А так постоянные свистки: только начинаем атаку, то не там мяч бросил, то не там поставил. Я думаю, так в хороших чемпионатах не судят, а судят немного по-другому. Дают возможность, чтобы развивался темп игры. В этом и есть интерес футбола, чтобы он был скорым. Там, где надо, арбитр не свистит, там, где не надо – свистит. Все наоборот.

Почти 9 месяцев не было чемпионата Украины. Всем тяжело начинать. Надо отдать должное нашим славным Вооруженным силам Украины, которые сейчас защищают нашу землю от оккупантов и дают нам право проводить эти матчи. Снимаю перед ними шляпу, ведь знаю, как это и что это такое.

Слава Украине! Слава нашим защитникам! Слава нашим живым героям. Слава героям, которых с нами нет. Но они всегда будут в наших сердцах".

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Кривбас

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