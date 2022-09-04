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Черноморец – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.09.2022

Украина
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Впервые в новом сезоне матч УПЛ состоится в Одессе

Черноморец – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.09.2022

Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Одесские болельщики так и не смогли вживую увидеть возвращение Романа Григорчука в Одессу. В первой половине 2022-го этому помешало нападение русни и полная отмена всех соревнований, а сегодня, хоть игра и состоится в родном для "Черноморца" городе, зрители на игру допущены не будут. Вообще разрешение проводить матч чемпионата в Одессе достаточно неоднозначное. Но положимся на наших военных, ведь им лучше видна ситуация. Даст ли свое поле какое-нибудь преимущество хозяевам? Не факт. В 2019-м здесь "Ингулец" уже побеждал 3:0.

"Черноморец" - "Ингулец"

Vbet лига. 3-й тур
4 сентября. Одесса. Стадион: "Черноморец". Начало в 15:00

Главный арбитр – Андрей Коваленко
Ассистенты: Александр Беркут и Виктор Матяш

Трансляция на ТВ – не запланирована
Интернет-трансляция: Setanta Sports
Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

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"Черноморец": последние новости

Линия обороны и вратарская позиция в обеих официальных встречах "моряков" оставалась неизменной, однако проводил ротацию Роман Григорчук в середине поля и нападении. Александр Гладкий почти сразу после подписания получил место в старте "Черноморца", но во втором туре форвард вышел лишь на замену на последние минуты встречи - чтобы снова выйти в основе, опытному нападающему придется выиграть конкуренцию у Юсова и Штогрина. В середине поля вариантов у Григорчука предостаточно. Выбор игроков в том числе будет зависеть от тактики, которую выберет тренер.

Ориентировочный состав "Черноморца" (слева – направо): Непогодов – Селин, Ермаков, Манджрекар, Салюк – Кравченко, Политило – Брагару, Плакса, Бобко – Юсов.

"Ингулец": последние новости

После первого матча Сергей Лавриненко произвел четыре замены в стартовом составе своей команды. Примечательно, что затронула ротация и вратарскую позицию: Кучер отправился в запас, а бывший голкипер "Черноморца" Паламарчук вышел в старте. Предположим, что Паламарчук снова выйдет в основе, чтобы доказать, насколько в Одессе ошиблись, отпустив такого вратаря. Аналогичная история с Поспеловым, однако неделю назад он вообще не попал в заявку "казаков" на игру чемпионата. Позиция Ситало в нападении фактически безальтернативна: это доказывает даже выход Запорожца в атаке в первом туре. На других позициях возможны варианты.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева – направо): Паламарчук – Сакив, Ковалев, Ченбай, Нагиев – Кучеренко, Клименко – В.Близниченко, Запорожец, Одарюк – Ситало.

Статистика команд

Обе команды лишены еврокубкового бремени, а в чемпионате провели всего по два матча. Результаты идентичны: поражения в первом туре, а также ничьи во втором. "Черноморец" в первом туре попал в ловушку вязкого футбола от Юрия Вирта и уступил "Вересу" 0:1. А через несколько дней одесситы уже расписали ничью с "Металлистом 1925" в Киеве. Примечательно, что в обеих встречах в ворота Непогодова назначали пенальти, но голкипер дважды спасал одесситов.

Черноморец – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.09.2022 - изображение 1

Календарь "Ингульца" в двух первых турах выглядит немного тяжелее. Сначала пришлось держать удар "Александрии", планирующей в этом сезоне бороться за еврокубки. Выстоять не удалось – 1:2. Впоследствии была встреча с "Металлистом", который должен забивать не один, но больше гола Коркишко с пенальти ничего не реализовал, в то время как сами петровцы усилиями Клименко восстановили паритет и зацепились за один балл.

Черноморец – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.09.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

Между восьмым и девятым местами УПЛ уже появился овраг в три балла. Чтобы он не увеличивался, "Черноморцу" и "Ингульцу" необходимо побеждать в воскресенье. Сзади сразу шесть коллективов, еще не набравших ни одного балла. "Кривбасс" или "Львов" могут улучшить свою ситуацию также 4 сентября.

# Команда І В Н П М РМ О
1 Зоря 3 3 0 0 9-5 +4 9
2 Шахтар 3 2 1 0 2-0 +2 7
3 СК Дніпро-1 2 2 0 0 5-0 +5 6
4 Колос 2 2 0 0 3-0 +3 6
5 ФК Олександрія 2 2 0 0 4-2 +2 6
6 Верес 3 2 0 1 3-3 0 6
7 Металіст 1925 3 1 2 0 3-2 +1 5
8 Металіст 2 1 1 0 3-2 +1 4
9 Інгулець 2 0 1 1 2-3 -1 1
10 Чорноморець 2 0 1 1 0-1 -1 1
11 ФК Львів 1 0 0 1 2-3 -1 0
12 ФК Минай 1 0 0 1 1-2 -1 0
13 Кривбас 2 0 0 2 0-2 -2 0
14 Ворскла 3 0 0 3 4-8 -4 0
15 Динамо 2 0 0 2 2-6 -4 0
16 Рух 3 0 0 3 1-5 -4 0

Личные встречи

Матч первого круга прошлого сезона завершился очень вязкой ничьей. В первом тайме Смирный забил за "моряков", но всю вторую половину одесситы посвятили возможности дать отыграться петровчанам.

До этого соперники пересекались в Первой лиге, где "Черноморец" тоже не выигрывал, но уступал 0:3 в Одессе. Пока аграрная машина Сергея Лавриненко очень неудобна для одесских дельфинов. Сегодня проверит свои силы против "Ингульца" Роман Григорчук, который с этой командой еще не встречался.

Черноморец – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.09.2022 - изображение 3

"Черноморец" - "Ингулец": ставки и коэффициенты на матч

1xBet
2.30
3.20
3.34
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Favbet
2.18
3.45
3.30
Сделать ставку
VBET
2.31
3.32
3.45
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Parimatch
2.28
3.20
3.35
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Прогноз на матч "Черноморец" - "Ингулец" от UA-Футбол

Коэффициенты полностью отражают текущую ситуацию в состоянии обеих команд: выделить фаворита если и можно, то только условно. Я не буду отдавать предпочтение одним или другим – слишком велик риск наткнуться на неожиданный гол, который может стать решающим. Кстати, самих голов вряд ли будет много. "Черноморец" в этом сезоне еще вообще не забивал, "Ингулец" отличился дважды по классическому для УПЛ сценарию: либо со стандарта, либо дальний удар, речь о затяжных розыгрышах не идет. Так что и сейчас может быть мало розыгрышей. Соперники могут увлечься борьбой настолько, что и не заметят, как пройдут 90 минут без голов.

Ставка: тотал менее 2.5 за 1.7

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Прогнозы
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