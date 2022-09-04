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Черноморец – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.09.2022
Впервые в новом сезоне матч УПЛ состоится в Одессе
Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий
Одесские болельщики так и не смогли вживую увидеть возвращение Романа Григорчука в Одессу. В первой половине 2022-го этому помешало нападение русни и полная отмена всех соревнований, а сегодня, хоть игра и состоится в родном для "Черноморца" городе, зрители на игру допущены не будут. Вообще разрешение проводить матч чемпионата в Одессе достаточно неоднозначное. Но положимся на наших военных, ведь им лучше видна ситуация. Даст ли свое поле какое-нибудь преимущество хозяевам? Не факт. В 2019-м здесь "Ингулец" уже побеждал 3:0.
"Черноморец" - "Ингулец"
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4 сентября. Одесса. Стадион: "Черноморец". Начало в 15:00
Главный арбитр – Андрей Коваленко
Ассистенты: Александр Беркут и Виктор Матяш
Трансляция на ТВ – не запланирована
Интернет-трансляция: Setanta Sports
Текстовая трансляция на UA-Футбол
"Черноморец": последние новости
Линия обороны и вратарская позиция в обеих официальных встречах "моряков" оставалась неизменной, однако проводил ротацию Роман Григорчук в середине поля и нападении. Александр Гладкий почти сразу после подписания получил место в старте "Черноморца", но во втором туре форвард вышел лишь на замену на последние минуты встречи - чтобы снова выйти в основе, опытному нападающему придется выиграть конкуренцию у Юсова и Штогрина. В середине поля вариантов у Григорчука предостаточно. Выбор игроков в том числе будет зависеть от тактики, которую выберет тренер.
Ориентировочный состав "Черноморца" (слева – направо): Непогодов – Селин, Ермаков, Манджрекар, Салюк – Кравченко, Политило – Брагару, Плакса, Бобко – Юсов.
"Ингулец": последние новости
После первого матча Сергей Лавриненко произвел четыре замены в стартовом составе своей команды. Примечательно, что затронула ротация и вратарскую позицию: Кучер отправился в запас, а бывший голкипер "Черноморца" Паламарчук вышел в старте. Предположим, что Паламарчук снова выйдет в основе, чтобы доказать, насколько в Одессе ошиблись, отпустив такого вратаря. Аналогичная история с Поспеловым, однако неделю назад он вообще не попал в заявку "казаков" на игру чемпионата. Позиция Ситало в нападении фактически безальтернативна: это доказывает даже выход Запорожца в атаке в первом туре. На других позициях возможны варианты.
Ориентировочный состав "Ингульца" (слева – направо): Паламарчук – Сакив, Ковалев, Ченбай, Нагиев – Кучеренко, Клименко – В.Близниченко, Запорожец, Одарюк – Ситало.
Статистика команд
Обе команды лишены еврокубкового бремени, а в чемпионате провели всего по два матча. Результаты идентичны: поражения в первом туре, а также ничьи во втором. "Черноморец" в первом туре попал в ловушку вязкого футбола от Юрия Вирта и уступил "Вересу" 0:1. А через несколько дней одесситы уже расписали ничью с "Металлистом 1925" в Киеве. Примечательно, что в обеих встречах в ворота Непогодова назначали пенальти, но голкипер дважды спасал одесситов.
Календарь "Ингульца" в двух первых турах выглядит немного тяжелее. Сначала пришлось держать удар "Александрии", планирующей в этом сезоне бороться за еврокубки. Выстоять не удалось – 1:2. Впоследствии была встреча с "Металлистом", который должен забивать не один, но больше гола Коркишко с пенальти ничего не реализовал, в то время как сами петровцы усилиями Клименко восстановили паритет и зацепились за один балл.
Турнирное положение команд
Между восьмым и девятым местами УПЛ уже появился овраг в три балла. Чтобы он не увеличивался, "Черноморцу" и "Ингульцу" необходимо побеждать в воскресенье. Сзади сразу шесть коллективов, еще не набравших ни одного балла. "Кривбасс" или "Львов" могут улучшить свою ситуацию также 4 сентября.
|#
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Зоря
|3
|3
|0
|0
|9-5
|+4
|9
|2
|Шахтар
|3
|2
|1
|0
|2-0
|+2
|7
|3
|СК Дніпро-1
|2
|2
|0
|0
|5-0
|+5
|6
|4
|Колос
|2
|2
|0
|0
|3-0
|+3
|6
|5
|ФК Олександрія
|2
|2
|0
|0
|4-2
|+2
|6
|6
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3-3
|0
|6
|7
|Металіст 1925
|3
|1
|2
|0
|3-2
|+1
|5
|8
|Металіст
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|9
|Інгулець
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|10
|Чорноморець
|2
|0
|1
|1
|0-1
|-1
|1
|11
|ФК Львів
|1
|0
|0
|1
|2-3
|-1
|0
|12
|ФК Минай
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|13
|Кривбас
|2
|0
|0
|2
|0-2
|-2
|0
|14
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4-8
|-4
|0
|15
|Динамо
|2
|0
|0
|2
|2-6
|-4
|0
|16
|Рух
|3
|0
|0
|3
|1-5
|-4
|0
Личные встречи
Матч первого круга прошлого сезона завершился очень вязкой ничьей. В первом тайме Смирный забил за "моряков", но всю вторую половину одесситы посвятили возможности дать отыграться петровчанам.
До этого соперники пересекались в Первой лиге, где "Черноморец" тоже не выигрывал, но уступал 0:3 в Одессе. Пока аграрная машина Сергея Лавриненко очень неудобна для одесских дельфинов. Сегодня проверит свои силы против "Ингульца" Роман Григорчук, который с этой командой еще не встречался.
"Черноморец" - "Ингулец": ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Черноморец" - "Ингулец" от UA-Футбол
Коэффициенты полностью отражают текущую ситуацию в состоянии обеих команд: выделить фаворита если и можно, то только условно. Я не буду отдавать предпочтение одним или другим – слишком велик риск наткнуться на неожиданный гол, который может стать решающим. Кстати, самих голов вряд ли будет много. "Черноморец" в этом сезоне еще вообще не забивал, "Ингулец" отличился дважды по классическому для УПЛ сценарию: либо со стандарта, либо дальний удар, речь о затяжных розыгрышах не идет. Так что и сейчас может быть мало розыгрышей. Соперники могут увлечься борьбой настолько, что и не заметят, как пройдут 90 минут без голов.
Ставка: тотал менее 2.5 за 1.7
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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