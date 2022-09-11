Колос - Металлист. Анонс и прогноз на матч УПЛ 11.09.2022

Это будет матч за право уйти на трехнедельный перерыв в статусе лидера чемпионата. Победа одной из команд позволит ее сравняться с "Шахтером" по набранным очкам, при этом ее позиция будет лучше благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Конечно, это лишь четвертый тур, но такой промежуточный успех может стать хорошей основой для дальнейшего прогресса.

VBet лига. 4-й тур

11 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" 15:00 "Металлист"

Арбитр: Ярослав Козык

Телетрансляция – Setanta Sports

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Новости "Колоса"

Неделю назад коваливцы наверняка рассчитывали завоевать три очка в поединке с "Минаем", но в итоге ограничились лишь ничьей. Возможно, на это повлияло отсутствие Новака и Мякушко, которые не смогли сыграть из-за температуры. Насколько сложным оказалось заболевание, сказать трудно – "Колос" не сообщает, готовы ли ребята к игре. Если все хорошо, то оба должны выйти с первых минут, поскольку являются важными исполнителями в структуре Ярослава Вишняка. В таком случае из основы выпадет кто-нибудь из центральных защитников – Гончаренко или Чоботенко, также в резерв вернется Исаенко.

Ориентировочный состав "Колоса": Волынец – Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов – Милько, Ориховский – Ильин, Болбат, Мякушко – Безбородько

Новости "Металлиста"

На фоне всех тех потерь, которые понесли харьковчане этим летом, их выступление на старте чемпионата превосходит любые ожидания. Семь набранных очков в первых трех турах – вряд ли это можно назвать случайностью. На прошлой неделе "Металлист" удивил волевой победой над "Александрией" - команда Ратия/Призетко пропустила быстрый гол и осталась в меньшинстве на 36-й минуте, но смогла удивить такого серьезного оппонента со счетом 1:3.

Перед этим поединком у "Металлиста" могут быть серьезные кадровые проблемы. Порох – дисквалифицирован, в прошлый раз из-за повреждений не играл Федорив. Как следствие у тренерского штаба может возникнуть дефицит центральных защитников. Не исключено, что придется переводить в оборону Ралюченко. Наверняка, не помешали бы команде Картушов и Демченко, и если у первого есть шанс выйти на поле, то второго еще нужно подождать.

Также на неделе стало известно, что харьковчане заявили полузащитника Егора Клименчука, игравшего за запорожский "Металлург", "Колос", "Олимпик", последним его клубом был "Арарат-Армения". Но вряд ли он сразу же получит место в старте.

Ориентировочный состав "Металлиста": Рыбка – Романюк, Мизюк, Федорив, Каплиенко – Ралюченко – Подлипинец, Панасенко, Танковский, Коркишко – Прядун

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Последние матчи

"Колос" 05.09.2022. УПЛ. "Минай" – "Колос" 1:1

28.08.2022. УПЛ. "Колос" – "Рух" 2:0

23.08.2022. УПЛ. "Колос" – "Кривбасс" 1:0 "Металлист" 05.09.2022. УПЛ. "Александрия" – "Металлист" 1:3

29.08.2022. УПЛ. "Металлист" – "Ингулец" 1:1

24.08.2022. УПЛ. "Рух" – "Металлист" 1:2

История противостояния

"Колос" с новым "Металлистом" встречался только раз – в прошлом сезоне команды пересеклись в 1/8 финала Кубка Украины и тогда еще представитель Первой лиги победил коваливцев со счетом 1:0. Единственный гол забил Мизюк.

Котировки букмекеров

Фаворитом матча являются хозяева поля, но у букмекеров нет уверенности, что "Колос" непременно должен победить.

Прогноз на матч "Колос" – "Металлист" от UA-Футбол

Текущие кадровые потери для "Металлиста" достаточно ощутимы, хотя харьковчане в предыдущем туре продемонстрировали, что имеют характер и могут достигать необходимого результата, несмотря на обстоятельства. Харьковчане в атаке выглядят интереснее, но это тот случай, когда попытка сыграть первым номером может окончиться неудачей. "Металлист" далеко не идеален в защите, поэтому коваливцы должны этим воспользоваться. Прогноз – победа "Колоса" со счетом 2:1.