АЗ Алкмаар - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 3 ноября 2022

После двухматчевого провала в рамках квалификации Лиги Европы, казалось, что "Днепру-1" рано в еврокубки, а Александр Кучер еще слишком молодой тренер, дабы вести команду к успехам в Европе. Но буквально за несколько месяцев все перевернулось. Днепряне уверенно идут в УПЛ, возглавляя таблицу, а в еврокубках досрочно обеспечили себе евровесну. Да, кто-то скажет, что Лига Конференций - второсортный турнир, но выбирать не приходится, да и более опытная "Заря" год назад групповой барьере преодолеть не сумела.

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Впереди у днепрян последний осенний бой в Европе. Игра против "АЗ" - лакмусовая бумажка прогресса команды Кучера за последние два месяца. В первом туре украинская сторона проиграла голландцам, но оставила приятное впечатление. В четверг, кроме радости от реванша, победа также принесет первое место в группе и более просто путь в плей-офф. Вот только способен ли на это измученный травмами и тяжелым календарем "Днепр-1"?

"АЗ" Алкмаар 19:45 "Днепр-1"

ЛК, Группа Е. 6-й тур

3 ноября, Алкмаар, "АЗ-Стадион"

Арбитр: А.Папапетру

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"АЗ" Алкмаар:

Можно сказать, что коллектив Паскаля Янсена уверенно выглядит в этом сезоне. "АЗ" идет в тройке лидеров в чемпионате, а в Лиге Конференций имеет более чем высокие шансы на первое место в квартете. Игра "фермеров" оставляет приятное впечатление, они мало пропускают, однако болельщикам не дает покоя недавний мини-кризис. В середине октября команда выдала серию из трех поражений кряду, уступив не только именитому "Фейеноорду", но и более скромным "Вадуцу" и "Эксельсиору". Эти потери стоили команде лидерства в Эредивизии.

Наставник "АЗ" не имеет под рукой широкую обойму игроков, а потому и серьезной ротации в четверг ждать не стоит. На поле появятся сильнейшие игроки, пускай и без своего капитана - Мартинс Инди давненько вне игры из-за травмы. Так же не выйдет на поле Хокон Эвьен. Автор четырех результативных действий в этом еврокубковом сезоне (2+2) имеет проблемы с лодыжкой.

Ориентировочный состав: Верхюлст - Хацидиакос, Деккер, Беукема, М.де Вит - Д.де Вит, Каси, Рейндерс - Лахдо, Одгор, Карлссон

"Днепр-1":

Днепряне далеко не так уверенно идут по сезону, как это было месяц назад, однако на это есть объективные причины. График не щадит команду Кучера, которая играет стабильно по два матча в неделю. Помимо этого, клуб преследуют травмы, причем речь идет о важных игроках обороны и центра поля. Но даже это не мешает "Днепру-1" достаточно стабильно брать очки. В УПЛ команда оступилась всего раз за девять матчей, в Европе таких случаев было два.

Ротация днепрянам необходима. На матч шестого тура Кучер взял с собой 21-го футболиста, в том числе Алексея Гуцуляка, который не так давно восстановился после повреждения. Далеко не факт, что вингер окажется в старте, как и некоторые другие важные футболисты. Предположим, что отдых получат Адамюк и Рубчинский, но не исключаются и другие кадровые перестановки.

Ориентировочный состав: Валеф - Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Когут - Назаренко, Пихаленок, Амаш - Довбик

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Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 АЗ 5 4 0 1 10-5 +5 12 2 СК Днепр-1 5 3 1 1 8-5 +3 10 3 Аполлон 5 1 1 3 4-7 -3 4 4 Вадуц 5 0 2 3 5-10 -5 2

Статистика команд

"АЗ" Алкмаар:

"Днепр-1":

Очные встречи

"АЗ" Алкмаар - "Днепр-1": трансляция матча

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"АЗ" Алкмаар - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "АЗ" Алкмаар - "Днепр-1" от UA-Football

Ничья 1:1. В отчетной игре не стоит настраиваться на какую-то феерию. Днепряне в трех последних играх не забивали более одного раза за матч, а их соперник в принципе не большой любитель атаковать. Да и турнирное положение не будет заставлять голландцев сильно бежать вперед. Мы ставим на достаточно закрытый матч, в котором, правда, команды все равно найдут способ по разу забить в чужие ворота. Однако не более.