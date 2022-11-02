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АЗ Алкмаар - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 3 ноября 2022
Запоминается последнее?
Фото: Александр Приходько
После двухматчевого провала в рамках квалификации Лиги Европы, казалось, что "Днепру-1" рано в еврокубки, а Александр Кучер еще слишком молодой тренер, дабы вести команду к успехам в Европе. Но буквально за несколько месяцев все перевернулось. Днепряне уверенно идут в УПЛ, возглавляя таблицу, а в еврокубках досрочно обеспечили себе евровесну. Да, кто-то скажет, что Лига Конференций - второсортный турнир, но выбирать не приходится, да и более опытная "Заря" год назад групповой барьере преодолеть не сумела.
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Впереди у днепрян последний осенний бой в Европе. Игра против "АЗ" - лакмусовая бумажка прогресса команды Кучера за последние два месяца. В первом туре украинская сторона проиграла голландцам, но оставила приятное впечатление. В четверг, кроме радости от реванша, победа также принесет первое место в группе и более просто путь в плей-офф. Вот только способен ли на это измученный травмами и тяжелым календарем "Днепр-1"?
"АЗ" Алкмаар 19:45 "Днепр-1"
ЛК, Группа Е. 6-й тур
3 ноября, Алкмаар, "АЗ-Стадион"
Арбитр: А.Папапетру
Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
Последние новости и составы
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"АЗ" Алкмаар:
Можно сказать, что коллектив Паскаля Янсена уверенно выглядит в этом сезоне. "АЗ" идет в тройке лидеров в чемпионате, а в Лиге Конференций имеет более чем высокие шансы на первое место в квартете. Игра "фермеров" оставляет приятное впечатление, они мало пропускают, однако болельщикам не дает покоя недавний мини-кризис. В середине октября команда выдала серию из трех поражений кряду, уступив не только именитому "Фейеноорду", но и более скромным "Вадуцу" и "Эксельсиору". Эти потери стоили команде лидерства в Эредивизии.
⏳ ????????????????????????????????-???? | AZ - SC Dnipro-1— AZ (@AZAlkmaar) November 2, 2022
⚔️ De laatste thuiswedstrijd van 2022
???? Groepswinst op het spel#AZ #azdni #UECL | @europacnfleague
Наставник "АЗ" не имеет под рукой широкую обойму игроков, а потому и серьезной ротации в четверг ждать не стоит. На поле появятся сильнейшие игроки, пускай и без своего капитана - Мартинс Инди давненько вне игры из-за травмы. Так же не выйдет на поле Хокон Эвьен. Автор четырех результативных действий в этом еврокубковом сезоне (2+2) имеет проблемы с лодыжкой.
Ориентировочный состав: Верхюлст - Хацидиакос, Деккер, Беукема, М.де Вит - Д.де Вит, Каси, Рейндерс - Лахдо, Одгор, Карлссон
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"Днепр-1":
Днепряне далеко не так уверенно идут по сезону, как это было месяц назад, однако на это есть объективные причины. График не щадит команду Кучера, которая играет стабильно по два матча в неделю. Помимо этого, клуб преследуют травмы, причем речь идет о важных игроках обороны и центра поля. Но даже это не мешает "Днепру-1" достаточно стабильно брать очки. В УПЛ команда оступилась всего раз за девять матчей, в Европе таких случаев было два.
Ротация днепрянам необходима. На матч шестого тура Кучер взял с собой 21-го футболиста, в том числе Алексея Гуцуляка, который не так давно восстановился после повреждения. Далеко не факт, что вингер окажется в старте, как и некоторые другие важные футболисты. Предположим, что отдых получат Адамюк и Рубчинский, но не исключаются и другие кадровые перестановки.
Ориентировочный состав: Валеф - Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Когут - Назаренко, Пихаленок, Амаш - Довбик
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|АЗ
|5
|4
|0
|1
|10-5
|+5
|12
|2
|СК Днепр-1
|5
|3
|1
|1
|8-5
|+3
|10
|3
|Аполлон
|5
|1
|1
|3
|4-7
|-3
|4
|4
|Вадуц
|5
|0
|2
|3
|5-10
|-5
|2
Статистика команд
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"АЗ" Алкмаар:
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"Днепр-1":
Очные встречи
"АЗ" Алкмаар - "Днепр-1": трансляция матча
"АЗ" Алкмаар - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "АЗ" Алкмаар - "Днепр-1" от UA-Football
Ничья 1:1. В отчетной игре не стоит настраиваться на какую-то феерию. Днепряне в трех последних играх не забивали более одного раза за матч, а их соперник в принципе не большой любитель атаковать. Да и турнирное положение не будет заставлять голландцев сильно бежать вперед. Мы ставим на достаточно закрытый матч, в котором, правда, команды все равно найдут способ по разу забить в чужие ворота. Однако не более.
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