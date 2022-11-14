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Черноморец - Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ 14.11.2022
Чего ждать от матча Черноморец - Львов, чемпионат Украины, 14 ноября 2022
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
На первый взгляд, ничем не примечательный матч команд из нижней части турнирной таблицы. Но, во-первых, игра состоится на фоне успеха обоих в предыдущем туре, а во-вторых, победа одного из коллективов существенно изменит диспозицию в борьбе за выживание.
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14 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец". Начало – 14:00
Арбитр: Александр Омельченко
"Черноморец" – "Львов"
Трансляция – Setanta Sports+, YouTube
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Новости Черноморца
В предыдущем туре одесситы одержали первую победу в текущем чемпионате – команда Романа Григорчука победила на выезде "Минай". Все решил ранний гол Путри с пенальти, после чего "Черноморцу" даже пришлось полтайма играть в меньшинстве из-за удаления Джеймса. Канадец, хоть и атлетичный и цепкий, но очень авантюрный защитник. Тем не менее именно он был основным в обойме Романа Иосифовича, поэтому его отсутствие в этой игре – это потеря. Очевидно, что партнером Ермакова в центре обороны станет Максим Билый.
В Минае на скамейке для запасных остались Селин и Политыло, которые до этого стабильно играли в основе, Гладкий вышел на замену только к концу игры. Трудно сказать, то ли это уже Григорчук не рассчитывает на ветеранов, то ли это просто дал им отдохнуть. В конце концов слева играл Путря, он реализовал пенальти и закрыл свой фланг. В центре поля Плакса хорошо взаимодействовал с Кравченко, на острие выходил Кубемба. Конечно, многое будет зависеть от того, успели ли все восстановиться. Поэтому Кравченко может понадобиться передышка, тогда как раз Политыло и понадобится.
Ориентировочный состав: Непогодов – Салюк, Ермаков, Билый, Путря – Плакса, Кравченко – Брагару, Наумец, Бобко – Кубемба
Новости Львова
Команда Олега Дулуба три дня назад выиграла дерби у "Руха", благодаря чему поднялась на 12 место. Можно было бы и не менять победный состав, но из-за перебора желтых карточек не сыграет Васильев – один из трех центральных защитников, обычно начинающий атаки своей команды. Выбор у тренера есть – либо молодой Сасовский, либо ветеран Симинин. На других позициях теоретически можно кого-то менять, но в нынешних условиях тот состав, который побеждал "Рух", является оптимальным.
Ориентировочный состав: Ильющенков – Симинин, Муравский, Никитюк – Грисьо, Мильченко, Бойко, Полегенько – Шишка, Крушинский – Бугай
Статистика противостояния
Одесситы играли еще с предыдущей версией "Львова" в сезоне 2010/2011 в Первой лиге. Одесский матч завершился ничьей, а львовский минимальной победой моряков благодаря голу Диденко. В сезоне 2018/19 команда обменялась минимальными победами на выезде, а встреча прошлого сезона завершилась ничьей 1:1. Как видим, ни в одном матче одной из команд не удавалось забить больше одного гола за игру.
"Черноморец" – "Львов": +2 =2 -1, общий счет 4:3
Последние пять встреч
"Черноморец"
- 10.11.2022. УПЛ. "Минай" – "Черноморец" 0:1
- 06.11.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Динамо" 0:3
- 30.10.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Черноморец" 1:0
- 24.10.2022. УПЛ. "Колос" – "Черноморец" 1:1
- 18.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Заря" 0:4
"Львов"
- 10.11.2022. УПЛ. "Львов" – "Рух" 2:1
- 04.11.2022. УПЛ. "Ворскла" – "Львов" 1:0
- 30.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Металлист" 1:1
- 22.10.2022. УПЛ. "Александрия" – "Львов" 2:0
18.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Верес" 1:3
Турнирное положение
Если "Черноморец" победит, то может не только догнать "Львов", но и сравниться с "Минаем" и "Кривбассом", если те свои матчи проиграют. У львовян есть перспектива опередить в таблице соседей "Рух".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28-7
|+21
|32
|2
|Шахтер
|11
|8
|3
|0
|25-7
|+18
|27
|3
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25-18
|+7
|23
|4
|ФК Александрия
|11
|7
|2
|2
|21-14
|+7
|23
|5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|18-12
|+6
|20
|6
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|-1
|17
|7
|Колос
|12
|4
|4
|4
|10-14
|-4
|16
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|-3
|15
|9
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14-16
|-2
|15
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11-17
|-6
|14
|11
|Рух
|11
|3
|2
|6
|13-18
|-5
|11
|12
|ФК Львов
|11
|2
|3
|6
|9-17
|-8
|9
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
|14
|ФК Минай
|11
|2
|3
|6
|7-13
|-6
|9
|15
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9-16
|-7
|7
|16
|Черноморец
|11
|1
|3
|7
|6-17
|-11
|6
Котировки букмекера
Прогноз на матч Черноморец – Львов
Главная особенность этого матча – это встреча двух очень неординарных тренеров. Оба умеют ставить игру в защите, у обоих есть определенные проблемы с атакой из-за недостаточного уровня кадров. И у тех, и у других немало молодых игроков, но у "Черноморца" общий опыт выше за счет нескольких звездных ветеранов. Именно это может сыграть свою роль – прогнозируем победу хозяев, но вряд ли она будет большой.
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