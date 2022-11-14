Черноморец - Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ 14.11.2022

На первый взгляд, ничем не примечательный матч команд из нижней части турнирной таблицы. Но, во-первых, игра состоится на фоне успеха обоих в предыдущем туре, а во-вторых, победа одного из коллективов существенно изменит диспозицию в борьбе за выживание.

VBET лига. 13-й тур

14 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец". Начало – 14:00

Арбитр: Александр Омельченко

"Черноморец" – "Львов"

Трансляция – Setanta Sports+, YouTube

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Новости Черноморца

В предыдущем туре одесситы одержали первую победу в текущем чемпионате – команда Романа Григорчука победила на выезде "Минай". Все решил ранний гол Путри с пенальти, после чего "Черноморцу" даже пришлось полтайма играть в меньшинстве из-за удаления Джеймса. Канадец, хоть и атлетичный и цепкий, но очень авантюрный защитник. Тем не менее именно он был основным в обойме Романа Иосифовича, поэтому его отсутствие в этой игре – это потеря. Очевидно, что партнером Ермакова в центре обороны станет Максим Билый.

В Минае на скамейке для запасных остались Селин и Политыло, которые до этого стабильно играли в основе, Гладкий вышел на замену только к концу игры. Трудно сказать, то ли это уже Григорчук не рассчитывает на ветеранов, то ли это просто дал им отдохнуть. В конце концов слева играл Путря, он реализовал пенальти и закрыл свой фланг. В центре поля Плакса хорошо взаимодействовал с Кравченко, на острие выходил Кубемба. Конечно, многое будет зависеть от того, успели ли все восстановиться. Поэтому Кравченко может понадобиться передышка, тогда как раз Политыло и понадобится.

Ориентировочный состав: Непогодов – Салюк, Ермаков, Билый, Путря – Плакса, Кравченко – Брагару, Наумец, Бобко – Кубемба

Новости Львова

Команда Олега Дулуба три дня назад выиграла дерби у "Руха", благодаря чему поднялась на 12 место. Можно было бы и не менять победный состав, но из-за перебора желтых карточек не сыграет Васильев – один из трех центральных защитников, обычно начинающий атаки своей команды. Выбор у тренера есть – либо молодой Сасовский, либо ветеран Симинин. На других позициях теоретически можно кого-то менять, но в нынешних условиях тот состав, который побеждал "Рух", является оптимальным.

Ориентировочный состав: Ильющенков – Симинин, Муравский, Никитюк – Грисьо, Мильченко, Бойко, Полегенько – Шишка, Крушинский – Бугай

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Статистика противостояния

Одесситы играли еще с предыдущей версией "Львова" в сезоне 2010/2011 в Первой лиге. Одесский матч завершился ничьей, а львовский минимальной победой моряков благодаря голу Диденко. В сезоне 2018/19 команда обменялась минимальными победами на выезде, а встреча прошлого сезона завершилась ничьей 1:1. Как видим, ни в одном матче одной из команд не удавалось забить больше одного гола за игру.

"Черноморец" – "Львов": +2 =2 -1, общий счет 4:3

Последние пять встреч

"Черноморец"

10.11.2022. УПЛ. "Минай" – "Черноморец" 0:1

06.11.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Динамо" 0:3

30.10.2022. УПЛ. "Днепр-1" – "Черноморец" 1:0

24.10.2022. УПЛ. "Колос" – "Черноморец" 1:1

18.10.2022. УПЛ. "Черноморец" – "Заря" 0:4

"Львов"

10.11.2022. УПЛ. "Львов" – "Рух" 2:1

04.11.2022. УПЛ. "Ворскла" – "Львов" 1:0

30.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Металлист" 1:1

22.10.2022. УПЛ. "Александрия" – "Львов" 2:0

18.10.2022. УПЛ. "Львов" – "Верес" 1:3

Турнирное положение

Если "Черноморец" победит, то может не только догнать "Львов", но и сравниться с "Минаем" и "Кривбассом", если те свои матчи проиграют. У львовян есть перспектива опередить в таблице соседей "Рух".

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 12 10 2 0 28-7 +21 32 2 Шахтер 11 8 3 0 25-7 +18 27 3 Заря 12 7 2 3 25-18 +7 23 4 ФК Александрия 11 7 2 2 21-14 +7 23 5 Динамо 11 6 2 3 18-12 +6 20 6 Верес 13 5 2 6 17-18 -1 17 7 Колос 12 4 4 4 10-14 -4 16 8 Металлист 11 4 3 4 15-18 -3 15 9 Ворскла 13 4 3 6 14-16 -2 15 10 Металлист 1925 12 3 5 4 11-17 -6 14 11 Рух 11 3 2 6 13-18 -5 11 12 ФК Львов 11 2 3 6 9-17 -8 9 13 Кривбасс 11 2 3 6 7-13 -6 9 14 ФК Минай 11 2 3 6 7-13 -6 9 15 Ингулец 11 1 4 6 9-16 -7 7 16 Черноморец 11 1 3 7 6-17 -11 6

Котировки букмекера

Прогноз на матч Черноморец – Львов

Главная особенность этого матча – это встреча двух очень неординарных тренеров. Оба умеют ставить игру в защите, у обоих есть определенные проблемы с атакой из-за недостаточного уровня кадров. И у тех, и у других немало молодых игроков, но у "Черноморца" общий опыт выше за счет нескольких звездных ветеранов. Именно это может сыграть свою роль – прогнозируем победу хозяев, но вряд ли она будет большой.