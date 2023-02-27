Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 февраля 2023
Еще один перенесенный матч УПЛ
Фото: ФК Шахтер
Весенняя часть украинского первенства набирает обороты. В понедельник был дан предварительный старт, когда в перенесенной игре шестого тура "Александрия" и "Металлист 1925" выдали яркую перестрелку с шестью голами. Спустя день состоится следующий матч, который команды не смогли сыграть осенью - "Минай" формально примет "Шахтер". Слова формально используется по той причине, что сама игра пройдет во Львове, где "горняки" проведут свои два ближайших поединка, после чего сыграют против "Фейеноорда" в Лиге Европы. Готовы ли закарпатцы дать бой последнему украинскому представителю в еврокубках?
"Минай" 15:00 "Шахтер"
VBET-лига. 9-й тур
28 февраля, Львов, стадион "Арена Львов"
Арбитр: А.Абдула
Трансляция: "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
-
"Минай":
Если "Шахтер" уже успел провести два официальных матча в 2023-м году, то закарпатцы только начнут свой путь в ближайший вторник. Владимир Шаран в целом построил неплохую команду на западе Украины, однако слабая игра в атаке и короткая скамейка запасных не позволят "минайцам" мечтать о больших свершениях. Зимовать они ушли на 13-м месте и вряд ли сумеют подняться сильно выше. Хотя за место в элите цепляться должны, ведь местами осенью их игра приятно удивляла.
Главная проблема закарпатцев в том, что зимой они отпустили двух важнейших игроков - вингера Кулиева и хавбека Хахлева. Да, клуб усилил центр (пришли Петько, Гечев и Шишка), однако заменить Эдуарда и Алексея коучу "Миная" будет непросто. Особенно в начале. Правда теперь есть надежды на Егора Твердохлеба, который классно провел зимние сборы и стал лучшим бомбардиром команды. Матч против "Шахтера" точно пропустит Трубочкин, однако его место в защите сможет занять Мельник - центрбек был на полгода арендован у "Александрии".
Ориентировочный состав: Бандура - Гончар, Горин, Мельник, Немчанинов - Петько, Гечев - Воробчак, Твердохлеб, Байдал - Вышневский
-
"Шахтер":
"Горняки", как мы писали выше, уже дважды сыграли в 2023-го году, сумев в рамках 1/16 Лиги Европы пройти французский "Ренн" (2:1, 1:2 и 5:4 по пенальти). Кто-то скажет, что прошли не без доли везения, однако это все лирика. "Шахтер" остается единственной украинской командой, которая ныне играет на два фронта, и это достаточно весомое достижение. С другой стороны, это может сыграть с командой в минус, ведь зимовать "Шахтер" ушел вторым и если Йовичевич неправильно распределит ресурсы, то команда может начать терять очки и не догнать "Днепр-1".
???????? Українська Прем’єр-ліга повертається! ???? Наступний матч – у вівторок! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 26, 2023
⚽️ #МинайШахтар
???? Прем’єр-ліга, 9-й тур
???? 28 лютого ⏰ 15:00
???? «Арена Львів»
⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/dp8C97kfs6
Все вы и так знаете, что зимой "Шахтер" продал Мудрика в "Челси", а также вернул Ярослава Ракицкого. Помимо этого, был подписан форвард Келси, защитник Гочолейшвили и голкипер Ризнык. И ни одного из них мы не ждем в старте во вторник. Йовичевич не очень любит эксперименты, а потому изменений в составе точно будет минимум. Есть шанс увидеть в опорной зоне Назарину, а на позиции центрфорварда Сикана, что позволит Степаненко и Траоре взять передышку. Остаются и вопросы по левому крылу атаки, где могут сыграть Топалов, Петряк и Крыськив. Последний, если готов играть, выглядит фаворитом этой гонки.
Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Назарина, Бондаренко - Зубков, Судаков, Топалов - Сикан
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|2
|Шахтер
|13
|9
|3
|1
|29-11
|+18
|30
|13
|Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|-5
|14
Статистика команд
-
"Минай":
-
"Шахтер":
Очные встречи
"Минай" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Минай" - "Шахтер" от UA-Football
Победа "Шахтера" 2:0. Если бы матч действительно проходил на поле закарпатцев, особенно когда на трибунах могли находиться зрители, то мы могли бы поверить в любого рода сенсацию. Однако за пределами своего поля магия "Миная" часто пропадает, а потому мы в будущей встрече поставим на банальный исход - победу фаворита. Вероятнее всего уверенную. Все же "Шахтер" раньше вернулся в сезон, а значит игроки должны были набрать тонус, дабы штамповать победы.
Популярное сейчас
- Эль Класико, Зинченко против Миколенко и возвращение УПЛ. Расписание футбола на 27 февраля - 5 марта
- Сегодня возобновляется украинская Премьер-лига
- Уверенно приближаемся к 150 000 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 26 февраля
- Ротань дебютирует. Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 февраля 2023
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО