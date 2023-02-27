Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 февраля 2023

Весенняя часть украинского первенства набирает обороты. В понедельник был дан предварительный старт, когда в перенесенной игре шестого тура "Александрия" и "Металлист 1925" выдали яркую перестрелку с шестью голами. Спустя день состоится следующий матч, который команды не смогли сыграть осенью - "Минай" формально примет "Шахтер". Слова формально используется по той причине, что сама игра пройдет во Львове, где "горняки" проведут свои два ближайших поединка, после чего сыграют против "Фейеноорда" в Лиге Европы. Готовы ли закарпатцы дать бой последнему украинскому представителю в еврокубках?

"Минай" 15:00 "Шахтер"

VBET-лига. 9-й тур

28 февраля, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: А.Абдула

Трансляция: "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Минай":

Если "Шахтер" уже успел провести два официальных матча в 2023-м году, то закарпатцы только начнут свой путь в ближайший вторник. Владимир Шаран в целом построил неплохую команду на западе Украины, однако слабая игра в атаке и короткая скамейка запасных не позволят "минайцам" мечтать о больших свершениях. Зимовать они ушли на 13-м месте и вряд ли сумеют подняться сильно выше. Хотя за место в элите цепляться должны, ведь местами осенью их игра приятно удивляла.

Главная проблема закарпатцев в том, что зимой они отпустили двух важнейших игроков - вингера Кулиева и хавбека Хахлева. Да, клуб усилил центр (пришли Петько, Гечев и Шишка), однако заменить Эдуарда и Алексея коучу "Миная" будет непросто. Особенно в начале. Правда теперь есть надежды на Егора Твердохлеба, который классно провел зимние сборы и стал лучшим бомбардиром команды. Матч против "Шахтера" точно пропустит Трубочкин, однако его место в защите сможет занять Мельник - центрбек был на полгода арендован у "Александрии".

Ориентировочный состав: Бандура - Гончар, Горин, Мельник, Немчанинов - Петько, Гечев - Воробчак, Твердохлеб, Байдал - Вышневский

"Шахтер":

"Горняки", как мы писали выше, уже дважды сыграли в 2023-го году, сумев в рамках 1/16 Лиги Европы пройти французский "Ренн" (2:1, 1:2 и 5:4 по пенальти). Кто-то скажет, что прошли не без доли везения, однако это все лирика. "Шахтер" остается единственной украинской командой, которая ныне играет на два фронта, и это достаточно весомое достижение. С другой стороны, это может сыграть с командой в минус, ведь зимовать "Шахтер" ушел вторым и если Йовичевич неправильно распределит ресурсы, то команда может начать терять очки и не догнать "Днепр-1".

Все вы и так знаете, что зимой "Шахтер" продал Мудрика в "Челси", а также вернул Ярослава Ракицкого. Помимо этого, был подписан форвард Келси, защитник Гочолейшвили и голкипер Ризнык. И ни одного из них мы не ждем в старте во вторник. Йовичевич не очень любит эксперименты, а потому изменений в составе точно будет минимум. Есть шанс увидеть в опорной зоне Назарину, а на позиции центрфорварда Сикана, что позволит Степаненко и Траоре взять передышку. Остаются и вопросы по левому крылу атаки, где могут сыграть Топалов, Петряк и Крыськив. Последний, если готов играть, выглядит фаворитом этой гонки.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Назарина, Бондаренко - Зубков, Судаков, Топалов - Сикан

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 Шахтер 13 9 3 1 29-11 +18 30 13 Минай 14 3 5 6 10-15 -5 14

Статистика команд

"Минай":

"Шахтер":

Очные встречи

"Минай" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Минай" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. Если бы матч действительно проходил на поле закарпатцев, особенно когда на трибунах могли находиться зрители, то мы могли бы поверить в любого рода сенсацию. Однако за пределами своего поля магия "Миная" часто пропадает, а потому мы в будущей встрече поставим на банальный исход - победу фаворита. Вероятнее всего уверенную. Все же "Шахтер" раньше вернулся в сезон, а значит игроки должны были набрать тонус, дабы штамповать победы.