Заря - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15 апреля 2023

Матч "Заря" - "Днепр-1" многие фанаты украинского футбола ждут с нетерпением. И не только потому, что команды умеют играть зрелищно и красиво. Скорее причина в том, что обеим сторонам есть что доказывать. Луганчане шикарно начали весну, добыв четыре победы в четырех стартовых играх. И как только за углом начали шептаться о возможной борьбе за титул, коллектив ван Леувена в очередной раз продемонстрировал нестабильность, проиграв "Кривбассу". А значит нужно исправляться.

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"Днепр-1" же проводит исторический для себя сезон и продолжает вести борьбу за титул в УПЛ. Да, коллектив Кучера тяжело начинал второй круг, однако ныне имеет трехматчевую победную серию и продолжает вплотную держаться к донецкому "Шахтеру". Днепрянам банально запрещено терять очки, а значит в субботу им необходимо брать максимум.

"Заря" 15:00 "Днепр-1"

VBET-лига. 21-й тур

15 апреля, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: Е.Арановский

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

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Последние новости и составы

"Заря":

Прошлый тур у луганчан не задался. Коллектив ван Леувена по делу проиграл "Кривбассу", минимально уступив в выездной игре. Во время пропущенного снова проявились проблемы команды в обороне, а в атаке "Заря" не показала былой активности и агрессии, создав минимум моментов за 90 игровых минут. Поражение неделю назад позволило "Динамо" сократить отставание от "Зари" до одного бала, однако в 21-м туре киевляне оступились в игре с "Рухом" (1:1). А значит хозяева будущего матча могут снова укрепиться на третьей строчке.

Патрік ван Леувен: «Недостатньо сьогодні ми зробили, щоб перемогти»



Головний тренер «Зорі» Патрік ван Леувен прокоментував минулу гру із «Кривбасом»: https://t.co/V3Gob9PhIS pic.twitter.com/9b4i9ngPun — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) April 8, 2023

У "Зари" продолжает улучшаться кадровая ситуация. Да, все еще вне игры остаются Данченко, Чурко и Кирюханцев, круто показавшие себя в первом круге, однако вновь в строю Евгений Шахов. Опытный хавбек в прошлом туре вышел на замену, а в будущей игре, по нашему мнению, будет иметь шансы выйти с первых минут. Помимо этого, по сообщениям СМИ, можно ожидать камбэк Герреро. Яркий форвард не играл в двух последних матчах команды, однако к "Днепру-1" должен вновь набрать форму.

Ориентировочный состав: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын - Бражко, Шахов, Булеца - Антюх, Герреро, Русин

"Днепр-1":

В отличие от будущего соперника, днепряне в прошедшем туре провели, наверное, свой лучший в рамках второго круга. Коллектив Кучера был хорош против "Львова", имел преимущество в три мяча, после чего чуть сбавил обороты, но все равно сумел закончить матч разгромом - 5:2. В огненной форме находится Артем Довбик, забивший пять голов в двух последних играх. Если сообщения СМИ о его желании летом сменить клуб верны, то сейчас форвард должен продолжать разрывать, дабы получить хороший контракт от приличного клуба.

Завтра, 15 квітня, дніпряни проведуть матч 21-го туру Прем'єр-ліги:

⚔️ Зоря ???? #Дніпро1

???? 15/04, 15:00

???? Стадіон Динамо, Київ

???? УНІАН / YouTube pic.twitter.com/DGbTLJeZ7f — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) April 14, 2023

У днепрян остаются небольшие кадровые проблемы, поскольку Адамюк, Амаш, Лучкевич и Пурита продолжают находится вне общей группы. Правда внутренних резервов у Кучера хватает, а на нескольких позиций коуч располагает очень достойным выбором. Предположим, что перед "Зарей" наставник не будет сильно тасовать состав, выпустив приблизительно тот же набор футболистов, разгромивший недавно "Львов". В качестве единственного исключения сделаем ставку на появление Хайнера на правом крыле обороны.

Ориентировочный состав: Рыбак - Хайнер, Сваток, Сарапий, Каплиенко - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк, Пихаленок, Бланко - Довбик

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 Днепр-1 19 14 3 2 42-15 +27 45 3 Заря 20 12 4 4 42-26 +16 40

Статистика команд

"Заря":

"Днепр-1":

Очные встречи

"Заря" - "Днепр-1": трансляция матча

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"Заря" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Днепр-1" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 2:1. Коллектив Кучера тяжело начинал вторую часть сезона, однако видно, что команда прибавляет с каждой игрой. Вероятно, коуч сделал ставку на постепенный набор формы, а значит не стоит ожидать спада днепрян в ближайшее время. "Заря" же наоборот, в прошлом туре скорее разочаровала, что наталкивает на не самые лучшие мысли в свете столько ожидаемого матча. Учитывая вышесказанное, а также умение днепрян играть топ-матчи в рамках УПЛ (в первом круге обыграли и "Зарю", и "Динамо", и "Шахтер"), поставим на минимальный триумф в будущей игре, который поможет им продолжать погоню за "Шахтером" в турнирной таблице.