Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 мая 2023

Может не столь уверенно, как в самом начале второго круга, однако донецкий "Шахтер" продолжает идти лидером, добывая победу за победой. Да, бывают ничьи, как в поединках против "Черноморца" и "Динамо", бывают скандалы, как в недавней встрече с "Минаем", но в целом многие согласятся, что "горняки" по делу лидируют в отечественном первенстве и имеют хорошие шансы на титул.

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В очередной раз доказать это команда Йовичевича сможет уже в воскресенье. Именно в этот день лидер отправится в гости к "Александрии", которую ныне немного штормит. На счету команды Ротаня лишь две победы в рамках второго круга, однако они продолжают уверенно идти на пятом месте и остаются серьезным соперником для любого гранда. Потому "Шахтеру" не стоит настраиваться на легкую прогулку.

"Александрия" 15:00 "Шахтер"

VBET-лига. 25-й тур

7 мая, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр:

Трансляция: канал "Setanta Sports"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Александрия":

На прошедших выходных "горожане" впервые проиграли во время правления Руслана Ротаня, уступив 1:2 "Кривбассу". После этого "Александрия" смогла немного восстановить репутацию, минимально одолев "Львов". С одной стороны, победа - это всегда хорошо, однако к игре остаются вопросы. И их много. Как и прежде, не видно за счет чего "Александрия" планирует создавать моменты, ведь одно дело долго владеть мячом, и совсем другое - правильно им распоряжаться у ворот соперника.

Перед игрой против лидера чемпионата у "Александрия" гора кадровых проблем. Вне игры из-за травм остаются Цуриков и Кулаков, при этом, прошедший матч пропустил Калитвинцев, даже не попав в заявку. Справа вингера заменял Кожушко, который также не сыграет против "Шахтера" - у него перебор желтых. Помимо этого, вряд ли выйдут на поле арендованные у "горняков" Сигеев, Бондаренко и Савченко. То есть, потери у Ротаня есть во всех линиях.

Ориентировочный состав: Шевченко - Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Копина - Михайленко, Рыбалка, Мустафаев - Волошин, Ковалец, Третьяков

"Шахтер":

Игра против "Миная" вызвала нешуточный скандал, поскольку, учитывая минимальную победу "горняков", незасчитанный гол Немчанинова мог повлиять на исход встречи. И в этом "Шахтер" виноват сам. Коллектив Йовичевича создал достаточно моментов, дабы закрыть вопросы еще до перерыва, но не сумел их реализовать. Это повлекло нервную концовку и последующие судейские разбирательства. При этом, с главной миссией "Шахтер" справился - три бала они взяли.

У неділю – другий матч тижня ????



⚒ Готуємося до важливої гри з «Олександрією».



???? Більше фото з тренування та новини команди: https://t.co/XfdLnEnHff.#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/GYVjCNG2QX — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 5, 2023

Если у будущего соперника много кадровых проблем, то у "горняков" их практически нет. Времена переполненного лазарета позади, Швед и Зубков давно играют в основе и даже Крыськив уже работает в общей группе. Правда на его появление в воскресенье мы бы не ставили, ибо рисковать его здоровьем смысла нет. А вот небольшую ротацию от Йовичевича ожидать можно - свой шанс вполне могут получить Михайличенко, Назарина или Сикан.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Назарина - Зубков, Бондаренко, Судаков - Траоре

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Шахтер 24 18 5 1 57-17 +40 59 5 Александрия 23 9 10 4 35-28 +7 37

Статистика команд

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"Шахтер":

Очные встречи

Трансляция матча

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"Александрия" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. У "Александрии" беда с созданием голевых моментов, а учитывая наличие кадровых проблем в каждой из линий, серьезно нагрузить линию обороны гостей им будет крайне трудно. К тому же, не стоит забывать о загруженном графике - обе команды провели поединок посреди недели, однако у "Шахтера" банально лучше дела с резервом. А значит и ротацию кадров провести гораздо проще. Отсюда и простой вывод, что "Шахтер" является фаворитом будущего поединка.