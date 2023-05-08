Рух - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 мая 2023

Противостояние "Рух" - "Ингулец" имеет свою историю и свой колорит. Обе команды любят околофутбольную шумиху и перед матчем понедельника не смогли без неё обойтись. Как сообщили СМИ, львовский клуб ответил "взаимностью" клубу Александра Поворознюка, не предоставив им поле для тренировок и автобус для передвижения по городу. А все потому, что подобным образом поступил и "Ингулец" в матче первого круга, который прошел менее месяца назад.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Вся это шумиха придает перчинки, но не может быть главной. Ибо главное - события на поле, а там в понедельник все должно быть достаточно просто. "Рух" ныне обитает в зоне вылета, поскольку "Металлист" свой поединок 25-го тура сумел выиграть. А значит львовянам нужно побеждать обязательно. При этом от трех балов не отказались бы и "казаки". Да, у коллектива Ковальца приличный отрыв от опасной зоны, но пока он не может служить гарантией сохранения места в элите.

"Рух" 15:00 "Ингулец"

VBET-лига. 25-й тур

8 мая, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: Е.Монзуль

Арбитр ВАР: А.Романюк

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Рух":

Вряд ли кто-либо поспорит с тезисом, что львовяне далеки от своей оптимальной формы. Коллектив Пономарева идет без побед с начала марта, из-за чего уже опустился в зону вылета. Да, ситуация в таблице пока не катастрофическая, ибо плотность там запредельная, однако по игре не видно за счет чего "руховцы" могут прибавить. В прошлом туре команда 80 минут игрового времени провела в большинстве против "Металлиста 1925", не сумев при этом забить хотя бы один гол. Да и идеальных моментов по сути то и не было. И это болельщиков с тренерским штабом должно напрягать куда больше, нежели место в таблице.

В прошедшем туре игрок "Руха" заработал очередное удаление, что помешает ему выйти на поле в понедельник. Речь идет о центрбеке Холоде, которого заменит Веремиенко. По другим позициям также хватает вопросов. Против "Металлиста 1925" не вошли в заявку сразу трое опорников - Довгий, Сапуга и Эдсон, из-за чего за центр поля отвечал в основном юный Пидгурский. Вернется ли кто-то из тройки выше на поле - большой вопрос. Помимо этого, есть вероятность, что Пономарев решит освежить игру на флангах - не исключаем появление Рунича вместо Мысыка.

Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Веремиенко, Дидык, Лях - Пидгурский - Соломон-Отабор, Таллес, Бойчук, Рунич - Климчук

"Ингулец":

"Казаки" продолжают свое комфортное существование после прихода на тренерский мостик Сергея Ковальца. Да, ныне "Ингулец" стал побеждать реже, нежели в самом начале второго круга, однако благодаря свои успехам и осечкам конкурентам, команда смогла запрыгнуть на десятое место. В прошлом туре "казаки" в целом провели неплохой поединок против "Кривбасса", в котором немного уступили по общей статистики, но сами смогли создать несколько интересных эпизодов. А потому многие назвали ничью заслуженным исходом.

Против "Руха" не сможет на поле выйти вингер Головкин, все из-за удаления в прошедшем туре. С другой стороны, вернется в строй Запорожец, который при любом тренере является важной частью команды. Касательно состава, лично нас тревожит всего один вопрос - какую схему выберет Ковалец? Во втором круге он часто чередует 3-4-3 с более классическими 4-2-3-1, из-за чего решения наставника предсказать достаточно непросто.

Ориентировочный состав: Билык - Сидоренко, Ковалев, Поспелов, Смоляков - Кухарук, Клименко - Кравчук, Запорожец, Козыренко - Резепов

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 10 Ингулец 24 7 6 11 20-26 -6 27 15 Рух 23 4 9 11 23-35 -12 21

Статистика команд

"Рух":

"Ингулец":

Очные встречи

Трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Рух - Інгулець Смотреть трансляцию

"Рух" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Ингулец" от UA-Football

Победа "Ингульца" 1:0. Кому-то наш прогноз может показаться рискованным, но мы постараемся его аргументировать. Стоит понимать, что несмотря на схожие задачи, на обе команды ныне оказывается совсем разное давление. "Ингулец" находится достаточно далеко от опасной зоны, в то время как у "Руха" ныне все складывается не самым лучшим образом. Молодым львовянам ничего не остается, как играть на победу, на чем и может сыграть опытный Ковалец. Есть теория, что "казаки" отдадут инициативу сопернику, решив сыграть вторым номером на пространстве. И при таком сценарии у них будут хорошие шансы взять три бала.