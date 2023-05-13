ФК Львов – Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 14.05.2023

Матч "Львова" против Ворсклы" вряд ли можно назвать интересной "вывеской" 26-го тура, но и здесь есть своя, может быть, одна из главных интриг чемпионата. Вот только со знаком минус.

"Львов" продолжает идти ко дну и после матча с "Ворсклой" может официально выбросить белый флаг. Для того, чтобы уже в воскресенье вылететь из з УПЛ, львовянам нужно проиграть полтавчанам, а "Вересу" и "Руху" нужно победить в своих матчах. В процентном соотношении такой вариант маловероятен, но все-таки он есть. В любом случае, без победы над "Ворсклой" львовяне могут почти официально прощаться с УПЛ.

"Ворскла" после поражения в прошлом туре от "Миная" 0:2, пожалуй, окончательно оформила статус "не борца за еврокубки". Такая перспектива явно просвечивалась и раньше, но в команде и тренерском штабе все еще традиционно говорили что "все еще возможно".

Ну теперь на полтавчан точно не давит груз ответственности, так что можно играть в свое удовольствие. Главное, чтобы команда, как это часто бывает с середняками, не стала валять дурака (в хорошем смысле этого слова) на поле.

Впрочем, учитывая авторитарный стиль Виктора Скрипника, тренер вряд ли одобрит вторую подряд потерю очков в матчах с аутсайдерами. И игроки должны это понимать.

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ФК "Львов" – "Ворскла" (Полтава)

VBET-лига. 26-й тур

14 мая, Львов, Стадион "СКИФ"

Арбитр: Анатолий Абдула

ТВ-трансляция: канал "Setanta Sports"

YouTube-трансляция: "Setanta Sports УПЛ"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Львов": последние новости

Пресс-служба "Львова" и раньше не радовала болельщиков и журналистов широким спектром новостей из клубной жизни, теперь же, в критическом положении, и вовсе загадка, что происходит в команде.

После поражения в прошлом туре от "Металлиста" Анатолий Бессмертный не пришел на послематчевую пресс-конференцию, вежливо отказав в общении. По-человечески тренера где-то понять можно, но и в клубе должны понимать, что пресса и болельщики тоже хотят знать, что к чему и как происходит в команде, да и регламент у нас еще никто не отменял.

Ориентировочный состав "Львова": Рыбка, Дитятьев, Игор, Сасовский, Симинин, Мильченко, Алибеков, Мышенко, Богунов, Свржняк, Беляев

"Ворскла": последние новости

Виктор Скрипник после поражения от "Миная" остался очень недоволен действиями своих подопечных. Конечно, посетовал на травмы и дисквалификации, но ведь и без этих факторов команда показала не самую лучшую игру.

"Выиграла та команда, которая больше этого хотела. А мы не смогли показать то, что показывали в нескольких предыдущих матчах. Не играли в атакующий футбол. Не вспомню какой-то наш шанс, после которого мы могли забить. Все по делу. Проиграли команде, которая больше желала победить. Выводы сделаем и будем двигаться дальше", - заявлял тренер.

Так что, думается, особенно если учитывать серию из трех поединков без побед подряд, тренер здорово накачает игроков даже на матч против записного аутсайдера.

Положительная новость у полтавчан – по информации СМИ, вернулся к тренировкам один из лидеров команды Владлен Юрченко. Клуб эту информацию не подтверждал, да и вряд ли можно ожидать, что Скрипник сразу поставит в старт игрока, который пропустил больше месяца. Тем не менее, даже если Юрченко окажется в запасе, это добавит команде вариативности в игре в атаке.

Еще одна вдохновляющая новость для полтавчан – женская команда "Ворсклы" впервые выиграла титул чемпионок Украины. Это действительно знаменательное событие, которому пресс-служба клуба уделила изрядное внимание.

Ну а мужской команде в матче со "Львовом" после такого выдающегося успеха девушек придется доказывать, что они тоже "мужики".

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Бацула, Пердута, Фелипе, Кравец, Скляр, Павлюк, Олейник, Кане, Сефери, Степанюк

Турнирная таблица

Как мы уже говорили выше, львовяне находятся на грани катастрофы. Не просто катастрофы, а официально подтвержденной катастрофы, когда каждый следующий матч может выкинуть команду из УПЛ. И случиться это может уже в случае проигрыша "Ворскле". До спасительного 14-го места 11 очков и 4 тура впереди, в то время как конкуренты также не спят. Удавка сжимается, и чтобы схватить глоток воздуха, нужно обязательно обыгрывать "Ворсклу", которая может быть не такой уж мотивированной.

Полтавчане расположились на 8-м месте с 30-ю очками. До 5-го, еврокубкового места, где раположилась "злая" "Александрия" Руслана Ротаня, отставание в 9 баллов. Скинуть оттуда "горожан" будет очень нелегко, и не только "Ворскле", но и "Колосу" с "Кривбассом", которые расположились "между" и также, хотя бы на словах, поговаривали о еврокубковых амбициях.

То есть, полтавчане могут спокойно доигрывать сезон, играя как для себя, так и для зрителей. Главное, чтобы команда не потеряла мотивацию, как это иногда бывает у условных середняков.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 26 19 6 1 60-18 +42 63 2 СК Днепр-1 25 18 4 3 56-21 +35 58 3 Заря 25 17 4 4 52-28 +24 55 4 Динамо 26 15 5 6 39-23 +16 50 5 ФК Александрия 25 9 12 4 37-30 +7 39 6 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 7 Кривбасс 25 9 5 11 21-28 -7 32 8 Ворскла 25 8 6 11 29-35 -6 30 9 Черноморец 26 7 8 11 30-36 -6 29 10 Металлист 1925 25 5 12 8 20-38 -18 27 11 Ингулец 26 7 6 13 20-31 -11 27 12 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26 13 Верес 25 6 6 13 30-38 -8 24 14 Рух 25 5 9 11 26-35 -9 24 15 Металлист 25 5 7 13 26-44 -18 22 16 ФК Львов 25 3 4 18 18-44 -26 13

Последние матчи

Как уже говорилось выше, "Львов" находится на грани катастрофы. И сухая статистика тому подтверждение.

Команда проиграла 8 последних матчей, и это клубный антирекорд. Без побед львовяне 10 матчей - ничья и 9 поражений.

На своем поле львовяне проиграли последние 4 матча, и до повторения клубного антирекорда еще 1 матч. Также дома команда не может забить 214 минут.

У полтавчан последние поединки также выдались не ахти – ничья и два поражения в последних трех матчах, то есть определенный кризис также наметился, хоть до этого отрезка и были три победы подряд.

6 последних матчей "Львова": 0 побед, 0 ничьи, 6 поражений. Разница мячей – 3:11.

6 последних матчей "Ворсклы": 3 победы, 1 ничья, 2 поражение. Разница мячей – 7:7.

В матче первого круга в Минае "Ворскла" минимально обыграла "Львов" со счетом 1:0.

"Львов" - "Ворскла": ставки и коэффициенты

"Львов" - "Ворскла": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Львов - Ворскла смотреть онлайн Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Львов" - "Ворскла": от UA-Футбол:

Подходя к прогнозу, можно предположить, что матч будет упорный и боевой. И именно от этого отталкиваться. "Львову" сейчас просто каждый матч как последний. В буквальном смысле. "Ворскла" после невразумительной серии также вряд ли просто так отдаст очки. Так что ждем вязкий, УПЛ-вский футбол, с небольшим количеством голов и вероятно, обилием нарушений. А учитывая проблемы команд с созиданием, то нас вряд ли ждет голевая феерия.

Поэтому можно попробовать поиграть с низовым тоталом, или с форой на хозяев.

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.5 за 1.7.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.