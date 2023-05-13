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ФК Львов – Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 14.05.2023
Последний призрачный шанс львовян
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Матч "Львова" против Ворсклы" вряд ли можно назвать интересной "вывеской" 26-го тура, но и здесь есть своя, может быть, одна из главных интриг чемпионата. Вот только со знаком минус.
"Львов" продолжает идти ко дну и после матча с "Ворсклой" может официально выбросить белый флаг. Для того, чтобы уже в воскресенье вылететь из з УПЛ, львовянам нужно проиграть полтавчанам, а "Вересу" и "Руху" нужно победить в своих матчах. В процентном соотношении такой вариант маловероятен, но все-таки он есть. В любом случае, без победы над "Ворсклой" львовяне могут почти официально прощаться с УПЛ.
"Ворскла" после поражения в прошлом туре от "Миная" 0:2, пожалуй, окончательно оформила статус "не борца за еврокубки". Такая перспектива явно просвечивалась и раньше, но в команде и тренерском штабе все еще традиционно говорили что "все еще возможно".
Ну теперь на полтавчан точно не давит груз ответственности, так что можно играть в свое удовольствие. Главное, чтобы команда, как это часто бывает с середняками, не стала валять дурака (в хорошем смысле этого слова) на поле.
Впрочем, учитывая авторитарный стиль Виктора Скрипника, тренер вряд ли одобрит вторую подряд потерю очков в матчах с аутсайдерами. И игроки должны это понимать.
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ФК "Львов" – "Ворскла" (Полтава)
VBET-лига. 26-й тур
14 мая, Львов, Стадион "СКИФ"
Арбитр: Анатолий Абдула
ТВ-трансляция: канал "Setanta Sports"
YouTube-трансляция: "Setanta Sports УПЛ"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
"Львов": последние новости
Пресс-служба "Львова" и раньше не радовала болельщиков и журналистов широким спектром новостей из клубной жизни, теперь же, в критическом положении, и вовсе загадка, что происходит в команде.
После поражения в прошлом туре от "Металлиста" Анатолий Бессмертный не пришел на послематчевую пресс-конференцию, вежливо отказав в общении. По-человечески тренера где-то понять можно, но и в клубе должны понимать, что пресса и болельщики тоже хотят знать, что к чему и как происходит в команде, да и регламент у нас еще никто не отменял.
Ориентировочный состав "Львова": Рыбка, Дитятьев, Игор, Сасовский, Симинин, Мильченко, Алибеков, Мышенко, Богунов, Свржняк, Беляев
"Ворскла": последние новости
Виктор Скрипник после поражения от "Миная" остался очень недоволен действиями своих подопечных. Конечно, посетовал на травмы и дисквалификации, но ведь и без этих факторов команда показала не самую лучшую игру.
"Выиграла та команда, которая больше этого хотела. А мы не смогли показать то, что показывали в нескольких предыдущих матчах. Не играли в атакующий футбол. Не вспомню какой-то наш шанс, после которого мы могли забить. Все по делу. Проиграли команде, которая больше желала победить. Выводы сделаем и будем двигаться дальше", - заявлял тренер.
Так что, думается, особенно если учитывать серию из трех поединков без побед подряд, тренер здорово накачает игроков даже на матч против записного аутсайдера.
Положительная новость у полтавчан – по информации СМИ, вернулся к тренировкам один из лидеров команды Владлен Юрченко. Клуб эту информацию не подтверждал, да и вряд ли можно ожидать, что Скрипник сразу поставит в старт игрока, который пропустил больше месяца. Тем не менее, даже если Юрченко окажется в запасе, это добавит команде вариативности в игре в атаке.
Еще одна вдохновляющая новость для полтавчан – женская команда "Ворсклы" впервые выиграла титул чемпионок Украины. Это действительно знаменательное событие, которому пресс-служба клуба уделила изрядное внимание.
Ну а мужской команде в матче со "Львовом" после такого выдающегося успеха девушек придется доказывать, что они тоже "мужики".
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Бацула, Пердута, Фелипе, Кравец, Скляр, Павлюк, Олейник, Кане, Сефери, Степанюк
Турнирная таблица
Как мы уже говорили выше, львовяне находятся на грани катастрофы. Не просто катастрофы, а официально подтвержденной катастрофы, когда каждый следующий матч может выкинуть команду из УПЛ. И случиться это может уже в случае проигрыша "Ворскле". До спасительного 14-го места 11 очков и 4 тура впереди, в то время как конкуренты также не спят. Удавка сжимается, и чтобы схватить глоток воздуха, нужно обязательно обыгрывать "Ворсклу", которая может быть не такой уж мотивированной.
Полтавчане расположились на 8-м месте с 30-ю очками. До 5-го, еврокубкового места, где раположилась "злая" "Александрия" Руслана Ротаня, отставание в 9 баллов. Скинуть оттуда "горожан" будет очень нелегко, и не только "Ворскле", но и "Колосу" с "Кривбассом", которые расположились "между" и также, хотя бы на словах, поговаривали о еврокубковых амбициях.
То есть, полтавчане могут спокойно доигрывать сезон, играя как для себя, так и для зрителей. Главное, чтобы команда не потеряла мотивацию, как это иногда бывает у условных середняков.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|26
|19
|6
|1
|60-18
|+42
|63
|2
|СК Днепр-1
|25
|18
|4
|3
|56-21
|+35
|58
|3
|Заря
|25
|17
|4
|4
|52-28
|+24
|55
|4
|Динамо
|26
|15
|5
|6
|39-23
|+16
|50
|5
|ФК Александрия
|25
|9
|12
|4
|37-30
|+7
|39
|6
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|-6
|33
|7
|Кривбасс
|25
|9
|5
|11
|21-28
|-7
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|29-35
|-6
|30
|9
|Черноморец
|26
|7
|8
|11
|30-36
|-6
|29
|10
|Металлист 1925
|25
|5
|12
|8
|20-38
|-18
|27
|11
|Ингулец
|26
|7
|6
|13
|20-31
|-11
|27
|12
|ФК Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|-9
|26
|13
|Верес
|25
|6
|6
|13
|30-38
|-8
|24
|14
|Рух
|25
|5
|9
|11
|26-35
|-9
|24
|15
|Металлист
|25
|5
|7
|13
|26-44
|-18
|22
|16
|ФК Львов
|25
|3
|4
|18
|18-44
|-26
|13
Последние матчи
Как уже говорилось выше, "Львов" находится на грани катастрофы. И сухая статистика тому подтверждение.
Команда проиграла 8 последних матчей, и это клубный антирекорд. Без побед львовяне 10 матчей - ничья и 9 поражений.
На своем поле львовяне проиграли последние 4 матча, и до повторения клубного антирекорда еще 1 матч. Также дома команда не может забить 214 минут.
У полтавчан последние поединки также выдались не ахти – ничья и два поражения в последних трех матчах, то есть определенный кризис также наметился, хоть до этого отрезка и были три победы подряд.
6 последних матчей "Львова": 0 побед, 0 ничьи, 6 поражений. Разница мячей – 3:11.
6 последних матчей "Ворсклы": 3 победы, 1 ничья, 2 поражение. Разница мячей – 7:7.
В матче первого круга в Минае "Ворскла" минимально обыграла "Львов" со счетом 1:0.
"Львов" - "Ворскла": ставки и коэффициенты
"Львов" - "Ворскла": трансляция матча
Прогноз на матч "Львов" - "Ворскла": от UA-Футбол:
Подходя к прогнозу, можно предположить, что матч будет упорный и боевой. И именно от этого отталкиваться. "Львову" сейчас просто каждый матч как последний. В буквальном смысле. "Ворскла" после невразумительной серии также вряд ли просто так отдаст очки. Так что ждем вязкий, УПЛ-вский футбол, с небольшим количеством голов и вероятно, обилием нарушений. А учитывая проблемы команд с созиданием, то нас вряд ли ждет голевая феерия.
Поэтому можно попробовать поиграть с низовым тоталом, или с форой на хозяев.
Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.5 за 1.7.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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