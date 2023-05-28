Металлист 1925 – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.05.2023

У обеих команд задачи на завершающий отрезок сезона еще остаются. "Кривбасс" еще сохраняет шансы финишировать пятым и выйти в Лигу конференций. А "Металлист 1925" не лишился угрозы опуститься в зону переходных матчей. Однако эти перспективы/угрозы не явные, поэтому обе команды не ощущают на себе существенного давления за результат.

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На футбольном поле это может обернуться крайностями: либо пресной, безынициативной игрой, либо, напротив, раскрепощенным, веселым футболом. А может быть, будет что-то среднее…

УПЛ. 29-й тур. 19.05.2023

Киев. НТК им. Банникова

Арбитр в поле – Алексей Деревинский

"Металлист 1925" 15:00 "Кривбасс"

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Новости "Металлиста 1925"

Напрямую "Металлист 1925" уж точно не вылетит. А вот угроза погрузиться в зону переходных матчей еще существует. Тройку главных конкурентов харьковчане опережают на три очка, что немного придает яркости общей картине: не очень вероятно, чтобы все три команды, кого "Металлист 1925" опережает на три балла, в 29-м туре выиграли.

Однако самый надежный способ – рассчитывать на собственные силы. В этом контексте именно матч с "Кривбассом" выглядит главной игрой финального отрезка сезона. Ведь в 30-м туре будет "Динамо", которое ни при каких обстоятельствах не захочет терять очки. Так что тренерскому тандему Голодюк/Эдмар стоит постараться закрыть все вопросы заблаговременно.

У харьковчан есть одна дисквалификационная потеря – Максим Жичиков в предыдущем туре заработал удаление. Давно травмирован Паламарь. Также не помощник команде Константин Бычек.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль – Безуглый, Курило, Е. Ткачук, Рудавский – Габелок, Мартынюк, Вачиберадзе – Русин, Ременюк – Чирук

Новости "Кривбасса"

Уже сам факт того, что "Кривбасс" сохранил теоретические шансы финишировать в зоне еврокубков до 29-го тура – успех для команды Вернидуба. Особенно на фоне того, как команда выступала в первом круге. Но фактически сейчас идет процесс построения команды уже на следующий сезон. И в контексте этого криворожских болельщиков порадовал матч предыдущего тура.

Ведь тогда забил Соса, которого в Кривом Роге представили в качестве очень способного новичка. Против "Металлиста", кстати, пришлось непросто, ведь кроме соперника сопротивление оказывала и природа: газон стадиона "Горняк" заливало водой. Но "Кривбасс" справился, чем еще раз подтвердил реноме команды с характером.

Максим Лунев в этом матче помочь партнерам не сможет из-за дисквалификации. До сих пор травмирован Устименко. Еще раньше выпали Банада и Якимец. Вряд ли будет играть Сарнавский, отказывающийся продлевать с "Кривбассом" контракт. Потери есть, хотя и не критические.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Капич, Хомченовский, Семотюк – Татарков, Дебелко, Соса

"Металлист 1925" – "Кривбасс". Статистика личных встреч

В первом круге сильнее был "Металлист 1925". Но это неудивительно. "Кривбасс" тогда проигрывал многим. Это единственный официальный матч между командами по сей день. Кстати, еще одна мотивация у криворожцев – желание отомстить за 0:2.

УПЛ. 14-й тур. 20.11.2022

"Кривбасс" – "Металлист 1925" 0:2

Голы: Дебелко 8 (автогол), Борячук 44

"Металлист 1925" – "Кривбасс". Последние матчи команд

"Кривбасс" очень нестабильный. В последних пяти матчах – по две победы и поражения, одна ничья. В последних пяти матчах с участием криворожцев забивала максимум одна команда. И только в одном матче во время этой серии было забито более одного мяча.

У "Металлиста 1925" статистка похожа. Только вместо двух побед в последних пяти матчах – только одна. Еще два поражения и две ничьи. И тоже односторонняя результативность. Несколько настораживает тот факт, что из пяти последних матчей "Металлист 1925" забивал только в одном.

"Металлист 1925" – "Кривбасс". Турнирное положение команд

"Кривбасс" на свой матч выйдет уже после того, как в 29-м туре сыграла "Александрия". Шансы на еврокубковую зону все еще остаются, но не все зависит от подопечных Вернидуба. С другой стороны, побеждай "Металлист 1925" – и давление на конкурента действительно будет существенным.

"Металлист 1925" попытается уберечься от переходных матчей уже в этом туре. Но, кроме собственной победы, харьковчанам нужно дождаться потери очков конкурентами.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 29 22 6 1 68-19 +49 72 0 2 СК Днепр-1 29 20 4 5 60-27 +33 64 0 3 Заря 29 20 4 5 61-31 +30 64 0 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 0 5 ФК Александрия 29 10 13 6 42-39 +3 43 0 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 0 7 Кривбасс 28 11 5 12 24-29 -5 38 0 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33 0 9 Черноморец 28 8 8 12 31-37 -6 32 0 10 Металлист 1925 28 6 13 9 22-39 -17 31 0 11 ФК Минай 28 7 9 12 20-29 -9 30 0 12 Ингулец 28 7 7 14 20-33 -13 28 0 13 Рух 28 6 10 12 28-36 -8 28 0 14 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28 0 15 Металлист 28 5 7 16 26-53 -27 22 0 16 ФК Львов 28 3 4 21 18-49 -31 13 0

"Металлист 1925" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Металлист 1925" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 0:0. Обе команды мало забивают. Обе стараются играть в осторожный, не авантюрный футбол. Обычно столкновение двух таких монолитов не дает яркого зрелища. Команды будут ждать ошибки друг друга, однако не факт, что дождутся.

Предлагаем делать ставку на сухие ворота одной из команд: "Обе забьют – нет".