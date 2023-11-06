Рух - Оболонь. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 06.11.2023

В среду привычный цикл львовской команды “одна неделя – один матч” был нарушен перенесенной игрой чемпионата с “Днепром-1”.
“Рух” выполнил больше ударов (14 против 9), и больше владел мячом (51 на 49), однако не забил ни разу, а “Днепр-1” еще в первом тайме отправил в ворота Гареты два мяча. Уже на 16-й минуте Филиппов открыл счет, а спустя десять минут второй гол гостей забил Пихаленок. Реализация подвела “Рух”, и “Днепр-1” воспользовался ошибками львовян у своих ворот.
Тренер “Руха” Виталий Пономарев надеется, что команда сделала выводы по этому матчу. “Рух” играет активно, но для побед нужны голы. В трех из последних четырех матчей “Рух” не забивал, и поединок с “Вересом” (5:2) смотрится как исключение.
Новости Оболони
Как и “Рух”, “Оболонь” играла посреди недели, правда это был матч четвертьфинала Кубка Украины с “Ворсклой”. Полтавская команда выиграла на севере Киева со счетом 3:0.
Это было третье подряд поражение “Оболони” во всех турнирах. “Пропускаем много мячей. Трудно это комментировать. То, что летит в плоскость – все залетает. Может, сходить куда-то, что-то попробовать”, – сказал после матча главный тренер “Оболони” Валерий Иващенко. И действительно, новичок УПЛ пропустил десять голов в последних трех матчах. Многовато.
Не все так хорошо у “Оболони” и с атакой. Только “Александрия” и “Минай” забили в чемпионате меньше.
Статистика команд, цифры и факты
“Рух” и “Оболонь” встречались между собой шесть раз. Команды выиграли по два раза, и еще дважды сыграли вничью. Это будет их первая встреча в УПЛ.
“Оболонь” еще ни разу не играла вничью на выезде в УПЛ: две победы, четыре поражения.
“Рух” не может забить в чемпионате 182 минуты, на своем поле – 272 минуты.
“Рух” не может выиграть на своем поле уже шесть матчей подряд в УПЛ: пять ничьих и поражение.
Все свои победы в сезоне 2023/24 “Оболонь” добыла с минимальным преимуществом в счете.
“Оболонь” пропустила десять голов в последних трех матчах всех турнирах. Ранее киевская команда не пропускала в четырех поединках подряд.
Последние пять матчей Руха и Оболони
Рух
01.11 “Днепр-1” 0:2 (УПЛ)
28.10 “Александрия” 0:0 (УПЛ)
22.10 “Верес” 5:2 (УПЛ)
08.10 “Минай” 0:0 (УПЛ)
01.10 “Кривбасс” 3:1 (УПЛ)
Оболонь
02.11 “Ворскла” 0:3 (Кубок Украины)
29.10 “ЛНЗ” 0:3 (УПЛ)
20.10 “Заря” 2:4 (УПЛ)
08.10 “Металлист 1925” 1:0 (УПЛ)
01.10 “Минай” 1:0 (УПЛ)
Личные встречи
В последний раз команды встречались в 2019 году. “Оболонь” выиграна на выезде 1:0 благодаря автоголу Леандру. Общая статистика встреч: по две победы “Руха” и “Оболони”, две ничьи.
Труднопрогнозируемый матч. “Рух” просто перестал побеждать на своем поле, а теперь и не забивает. В ворота “Оболони” стало залетать все подряд. Вероятно гости постараются сыграть от обороны, и это будет неудобно “Руху”, который хорошо действует на переходных фазах. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.