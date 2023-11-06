Рух - Оболонь. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 06.11.2023

Чемпионат Украины, 13-й тур

6 ноября 2023. Львов, “Арена Львов”

“Рух” 19:00 “Оболонь”

Телетрансляция – Суспільне, ютуб УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Рух” не смог выиграть в двух последних домашних матчах Премьер-лиги. Львовяне постараются прекратить новую серию в поединке с “Оболонью”.

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Новости Руха

В среду привычный цикл львовской команды “одна неделя – один матч” был нарушен перенесенной игрой чемпионата с “Днепром-1”.

“Рух” выполнил больше ударов (14 против 9), и больше владел мячом (51 на 49), однако не забил ни разу, а “Днепр-1” еще в первом тайме отправил в ворота Гареты два мяча. Уже на 16-й минуте Филиппов открыл счет, а спустя десять минут второй гол гостей забил Пихаленок. Реализация подвела “Рух”, и “Днепр-1” воспользовался ошибками львовян у своих ворот.

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Тренер “Руха” Виталий Пономарев надеется, что команда сделала выводы по этому матчу. “Рух” играет активно, но для побед нужны голы. В трех из последних четырех матчей “Рух” не забивал, и поединок с “Вересом” (5:2) смотрится как исключение.

Новости Оболони

Как и “Рух”, “Оболонь” играла посреди недели, правда это был матч четвертьфинала Кубка Украины с “Ворсклой”. Полтавская команда выиграла на севере Киева со счетом 3:0.

Это было третье подряд поражение “Оболони” во всех турнирах. “Пропускаем много мячей. Трудно это комментировать. То, что летит в плоскость – все залетает. Может, сходить куда-то, что-то попробовать”, – сказал после матча главный тренер “Оболони” Валерий Иващенко. И действительно, новичок УПЛ пропустил десять голов в последних трех матчах. Многовато.

Не все так хорошо у “Оболони” и с атакой. Только “Александрия” и “Минай” забили в чемпионате меньше.

Статистика команд, цифры и факты

“Рух” и “Оболонь” встречались между собой шесть раз. Команды выиграли по два раза, и еще дважды сыграли вничью. Это будет их первая встреча в УПЛ.

“Оболонь” еще ни разу не играла вничью на выезде в УПЛ: две победы, четыре поражения.

“Рух” не может забить в чемпионате 182 минуты, на своем поле – 272 минуты.

“Рух” не может выиграть на своем поле уже шесть матчей подряд в УПЛ: пять ничьих и поражение.

Все свои победы в сезоне 2023/24 “Оболонь” добыла с минимальным преимуществом в счете.

“Оболонь” пропустила десять голов в последних трех матчах всех турнирах. Ранее киевская команда не пропускала в четырех поединках подряд.

Последние пять матчей Руха и Оболони

Рух

01.11 “Днепр-1” 0:2 (УПЛ)

28.10 “Александрия” 0:0 (УПЛ)

22.10 “Верес” 5:2 (УПЛ)

08.10 “Минай” 0:0 (УПЛ)

01.10 “Кривбасс” 3:1 (УПЛ)

Оболонь

02.11 “Ворскла” 0:3 (Кубок Украины)

29.10 “ЛНЗ” 0:3 (УПЛ)

20.10 “Заря” 2:4 (УПЛ)

08.10 “Металлист 1925” 1:0 (УПЛ)

01.10 “Минай” 1:0 (УПЛ)

Личные встречи

В последний раз команды встречались в 2019 году. “Оболонь” выиграна на выезде 1:0 благодаря автоголу Леандру. Общая статистика встреч: по две победы “Руха” и “Оболони”, две ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 12 8 2 2 25-11 +14 26 0 2 Полесье 12 8 1 3 19-8 +11 25 0 3 Шахтер 11 7 3 1 21-10 +11 24 0 4 СК Днепр-1 12 7 3 2 15-10 +5 24 0 5 Рух 12 5 5 2 19-12 +7 20 0 6 Черноморец 12 6 1 5 19-13 +6 19 0 7 Колос 13 3 8 2 9-9 0 17 0 8 Динамо Киев 10 5 1 4 23-16 +7 16 0 9 Металлист 1925 12 4 3 5 11-13 -2 15 0 10 Ворскла 13 4 3 6 14-23 -9 15 0 11 ЛНЗ 13 3 4 6 12-16 -4 13 0 12 Оболонь 12 3 3 6 8-17 -9 12 0 13 Заря 11 2 4 5 12-15 -3 10 0 14 ФК Александрия 12 2 4 6 7-17 -10 10 0 15 Верес 12 1 5 6 10-19 -9 8 0 16 ФК Минай 13 0 6 7 6-21 -15 6 0

Где смотреть матч Рух – Оболонь

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Ставки и Коэффициенты на матч Рух – Оболонь

Прогноз на матч Рух – Оболонь от UA-Football

Труднопрогнозируемый матч. “Рух” просто перестал побеждать на своем поле, а теперь и не забивает. В ворота “Оболони” стало залетать все подряд. Вероятно гости постараются сыграть от обороны, и это будет неудобно “Руху”, который хорошо действует на переходных фазах. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.