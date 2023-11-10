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Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.11.2023
Александрия - Верес: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - УПЛ
Команды Руслана Ротаня и Сергея Лавриненко подходят к этому поединку в качестве аутсайдеров украинского первенства. В рамках 14-го тура УПЛ "Александрия" на своей домашней арене сыграет против ровенского "Вереса". Коллективы являются соседями по таблице, занимая 14-е и 15-е места. Разница между клубами в таблице составляет всего два очка. Как говорят в футбольных кругах, поединок обещает быть сразу за шесть очков.
14-й тур УПЛ сезона 2023/24
11.11.2023. Александрия, КСК "Ника"
"Александрия" 17:00 "Верес"
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"Александрия": последние новости
"Александрия" пребывает в откровенно ужасной форме. Безыдейность довела команду до зоны переходных матчей. Последние победы были зафиксированы еще в первых двух турах. Тогда подопечные Руслана Ротаня на своем поле минимально поочередно обыграли криворожский "Кривбасс" и харьковский "Металлист 1925" (1:0 - оба матча).
После этого как отрезало. Было четыре ничьи, притом три из них - нулевые. Все остальные поединки закончились отрицательным результатом для "горожан". Более того, футболисты "Александрии" уже больше месяца даже не забивали. Последние голы были датированы первым днем октября - в проигранном матче с киевским "Динамо" (2:4).
И как показала игра прошлого тура против "Днепра-1", света в конце тоннеля не видно. Как всегда казалось, всегда спокойный Ротань, заметно нервничает во время каждого матча. А игроки то ли не хотят воспринимать наставления своего наставника, то ли не могут...
Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков - Копина, Савченко, Логинов, Скорко - Сигеев - Шулянский, Шостак, Смирный, Джевани - Погорелый.
"Верес": последние новости
Сказать, что дела у ровенского клуба в целом идут лучше, будет откровенным лукавством. "Верес" вообще одержал за все предыдущие туры лишь одну победу - первого сентября над одесским "Черноморцем" (3:1). Впрочем, в отличие от "Александрии", у команды Сергея Лавриненко можно отследить хоть какой-то прогресс в последнее время.
В двух предыдущих турах народный клуб брал очки с другими аутсайдерами: "Минаем" (0:0) и луганской "Зарей" (2:2). Причем, стоит отметить именно поединок против подопечных Валерия Кривенцова. Команда из Ровно проявила характер и дважды отыгрывалась по ходу встречи. Второй мяч вообще был забит на 89-й минуте того матча. За желание и волю "Верес" можно похвалить.
На этом этапе сезона коллективы выглядят абсолютно равными по классу соперниками. Однако если искать какой-то позитив, то можно утверждать, что если и кто-то из коучей обеих команд ближе к тому, чтобы "нащупать" свою игру, то в этой паре Лавриненко явно ближе к этому.
Ориентировочный состав "Вереса": Когут - Балан, Кучеренко, Курко, Вовченко - Сезар, Кухарук - Шестаков, Яго, С. Шарай - Марусич.
"Александрия" - "Верес". Личные встречи
Всего в своей истории команды провели 12 очных поединков. Шесть из них пришлись на Первую лигу Украины, в рамках которой коллективы имеют паритет - по три победы у каждого. В УПЛ "Верес" еще ни разу не переигрывал "Александрию. В элитном дивизионе "горожане" одержали одну победу и еще четыре раза был зафиксирован ничейный результат.
Была еще одна встреча в рамках национального кубка. Тогда сильнее оказалась "Александрия".
Последний же раз между собой "Александрия" и "Верес" встречались в мае прошлого года - клубы разошлись миром (2:2).
"Александрия" - "Верес". Ставка и коэффициенты
"Александрия" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:2. Букмекеры больше верят в команду Руслана Ротаня. Хотя нам кажется, что шансы обоих коллективов абсолютно равны. Победит тот, кто проявит больше желания. И почему-то есть ощущение, что это будет "Верес".
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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