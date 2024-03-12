Шахтер - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 12.03.2024

Украинская Премьер-лига, 21-й тур

12 марта 2024 года. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" 18:00 "Минай"

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К перерыву на матчи сборных "Шахтер" может отправиться со стопроцентным показателем побед в весенней части – достаточно победить последнюю команду чемпионата "Минай".

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Новости Шахтера

"Шахтеру" повезло, что "Александрия" ошиблась с регистрацией своего игрока, но в дальнейших поединках команда Марино Пушича приложила достаточно усилий, чтобы победные результаты были зависимы от нее.

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В матче с "Кривбассом" помогло удаление у соперника, и Крыськив забил хитрый гол, но "горняки" показали мощь и желание. Пришлось хорошенько поработать и в последнем матче против "Колоса" (3:2).

"Шахтер" проигрывал после первого тайма, но своевременные замены Пушича помогли спасти ситуацию. Кевин и Траоре вышли на поле сразу после перерыва, и организовали три гола в ворота "Колоса". "В первом тайме мы играли сами против себя. Мы имели доминирование на мяче, но мы не создавали много моментов. Пытались найти решение. Комплименты команде за второй тайм. В итоге мы заслужили победу, но я не был доволен первым таймом. Вот почему мы пошли на изменения. К счастью, тактика сработала и мы победили", – сказал после игры Пушич.

Новости Миная

"Минай" вернулся после зимнего перерыва сенсационной ничьей с "Днепром-1", а затем не менее сенсационно победил в домашнем матче "Металлист 1925" (2:0). Это была первая победа закарпатской команды в сезоне, которая все же не позволила еще "Минаю" покинуть последнее место в УПЛ.

Положительная серия была прервана в игре с "Зарей". Недавний участник еврокубков сумел взять три очка благодаря индивидуальному классу своих футболистов.

Однако в "Минае" трагедии из этого результата не делают. "Ребята все настроены и стремятся достичь главной цели. Думаю, некоторые эксперты уже и изменили отношение к нам. Наша задача остаться в УПЛ. Мы хотим этого достичь. Стараемся набирать очки", – рассказывает Дмитрий Немчанинов. "Вся борьба за сохранение "прописки" в УПЛ еще впереди", – соглашается с ним Артур Ременяк.

Статистика команд, цифры и факты

"Шахтер" выиграл последние четыре домашних матча в УПЛ.

"Минай" еще ни разу не побеждал на выезде в Премьер-лиге (три ничьи, шесть поражений).

В последних трех турах "Минай" забил три гола – столько, сколько же в предыдущих десяти матчах в УПЛ.

За исключением игры с "Александрией", "Шахтер" пропускал во всех официальных матчах 2024 года как минимум два гола.

"Минай" – наименее результативная команда лиги (девять забитых голов).

Последние пять матчей Шахтера и Миная в УПЛ

Шахтер

08.03 "Колос" 3:2 (УПЛ)

03.03 "Кривбасс" 5:2 (УПЛ)

26.02 "Александрия" 3:0 (УПЛ, техническое поражение соперника)

22.02 "Марсель" 1:3 (Лига Европы)

15.02 "Марсель" 2:2 (Лига Европы)

Минай

07.03 "Заря" 0:2 (УПЛ)

02.03 "Металлист 1925" 2:0 (УПЛ)

25.02 "Днепр-1" 1:1 (УПЛ)

25.11 "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

10.11 "Колос" 0:2 (УПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 18 12 4 2 37-17 +20 40 0 2 Кривбасс 20 12 4 4 37-22 +15 40 0 3 СК Днепр-1 20 11 5 4 28-18 +10 38 0 4 Динамо Киев 17 11 2 4 39-21 +18 35 0 5 Рух 20 8 9 3 28-20 +8 33 0 6 Полесье 20 9 6 5 26-16 +10 33 0 7 Ворскла 20 8 5 7 21-27 -6 29 0 8 Колос 19 5 9 5 15-14 +1 24 0 9 ЛНЗ 19 6 6 7 19-22 -3 24 0 10 Черноморец 19 7 2 10 26-27 -1 23 0 11 ФК Александрия 19 5 5 9 14-24 -10 20 0 12 Заря 17 4 7 6 18-19 -1 19 0 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20-35 -15 16 0 14 Оболонь 19 3 6 10 11-25 -14 15 0 15 Верес 19 2 7 10 17-31 -14 13 0 16 ФК Минай 18 1 7 10 9-27 -18 10 0

Личные встречи

"Шахтер" выиграл пять из шести матчей против "Миная" в УПЛ. Игра первого круга завершилась победой "горняков" со счетом 4:1.

Ставки и Коэффициенты на матч Шахтер – Минай

Прогноз на матч Шахтер – Минай от UA-Football

Пушич был малодоволен тем, что "Шахтер" пропустил два гола и от "Кривбасса", и от "Колоса". На этот раз "горняки" попытаются сыграть на ноль и вероятно им это удастся. Прогноз – победа "Шахтера" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.