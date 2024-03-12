Шахтер - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 12.03.2024

В матче с "Кривбассом" помогло удаление у соперника, и Крыськив забил хитрый гол, но "горняки" показали мощь и желание. Пришлось хорошенько поработать и в последнем матче против "Колоса" (3:2).
"Шахтер" проигрывал после первого тайма, но своевременные замены Пушича помогли спасти ситуацию. Кевин и Траоре вышли на поле сразу после перерыва, и организовали три гола в ворота "Колоса". "В первом тайме мы играли сами против себя. Мы имели доминирование на мяче, но мы не создавали много моментов. Пытались найти решение. Комплименты команде за второй тайм. В итоге мы заслужили победу, но я не был доволен первым таймом. Вот почему мы пошли на изменения. К счастью, тактика сработала и мы победили", – сказал после игры Пушич.
Новости Миная
"Минай" вернулся после зимнего перерыва сенсационной ничьей с "Днепром-1", а затем не менее сенсационно победил в домашнем матче "Металлист 1925" (2:0). Это была первая победа закарпатской команды в сезоне, которая все же не позволила еще "Минаю" покинуть последнее место в УПЛ.
Положительная серия была прервана в игре с "Зарей". Недавний участник еврокубков сумел взять три очка благодаря индивидуальному классу своих футболистов.
Однако в "Минае" трагедии из этого результата не делают. "Ребята все настроены и стремятся достичь главной цели. Думаю, некоторые эксперты уже и изменили отношение к нам. Наша задача остаться в УПЛ. Мы хотим этого достичь. Стараемся набирать очки", – рассказывает Дмитрий Немчанинов. "Вся борьба за сохранение "прописки" в УПЛ еще впереди", – соглашается с ним Артур Ременяк.
Статистика команд, цифры и факты
"Шахтер" выиграл последние четыре домашних матча в УПЛ.
"Минай" еще ни разу не побеждал на выезде в Премьер-лиге (три ничьи, шесть поражений).
В последних трех турах "Минай" забил три гола – столько, сколько же в предыдущих десяти матчах в УПЛ.
За исключением игры с "Александрией", "Шахтер" пропускал во всех официальных матчах 2024 года как минимум два гола.
"Минай" – наименее результативная команда лиги (девять забитых голов).
Последние пять матчей Шахтера и Миная в УПЛ
Шахтер
08.03 "Колос" 3:2 (УПЛ)
03.03 "Кривбасс" 5:2 (УПЛ)
26.02 "Александрия" 3:0 (УПЛ, техническое поражение соперника)
22.02 "Марсель" 1:3 (Лига Европы)
15.02 "Марсель" 2:2 (Лига Европы)
Минай
07.03 "Заря" 0:2 (УПЛ)
02.03 "Металлист 1925" 2:0 (УПЛ)
25.02 "Днепр-1" 1:1 (УПЛ)
25.11 "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)
10.11 "Колос" 0:2 (УПЛ)
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
ЧИ
1
Шахтер
18
12
4
2
37-17
+20
40
0
2
Кривбасс
20
12
4
4
37-22
+15
40
0
3
СК Днепр-1
20
11
5
4
28-18
+10
38
0
4
Динамо Киев
17
11
2
4
39-21
+18
35
0
5
Рух
20
8
9
3
28-20
+8
33
0
6
Полесье
20
9
6
5
26-16
+10
33
0
7
Ворскла
20
8
5
7
21-27
-6
29
0
8
Колос
19
5
9
5
15-14
+1
24
0
9
ЛНЗ
19
6
6
7
19-22
-3
24
0
10
Черноморец
19
7
2
10
26-27
-1
23
0
11
ФК Александрия
19
5
5
9
14-24
-10
20
0
12
Заря
17
4
7
6
18-19
-1
19
0
13
Металлист 1925
20
4
4
12
20-35
-15
16
0
14
Оболонь
19
3
6
10
11-25
-14
15
0
15
Верес
19
2
7
10
17-31
-14
13
0
16
ФК Минай
18
1
7
10
9-27
-18
10
0
Личные встречи
"Шахтер" выиграл пять из шести матчей против "Миная" в УПЛ. Игра первого круга завершилась победой "горняков" со счетом 4:1.