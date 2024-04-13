Оболонь - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 13.04.2024

"Минай" начнет свой киевский вояж матчем с "Оболонью". Закарпатцы набрали восемь очков в весенней части чемпионата, и их шансы на сохранение места в элите немножко улучшились. Они могут стать еще лучше в случае победы над конкурентом в борьбе за выживание. Однако и "Оболонь" хочет наконец прервать свою серию отрицательных результатов и оттолкнуться от зоны вылета.
В минувшую субботу "Оболонь" провела крайне неудачную игру с "Вересом", проиграв в Ровно со счетом 0:3. Это было не просто очередное, уже 12-е поражение "пивоваров" в чемпионате, а поражение своему прямому конкуренту в борьбе за выживание. В результате "Верес" опередил "Оболонь", и уже занимает тринадцатое место, в то время, как "Оболонь" опустилась на четырнадцатое место.
"Мы знали, что сегодня будет непросто, настраивались. Но сегодня был не наш день. После собственных детских ошибок пропускали голы", – говорил после матча с "Вересом" Валерий Иващенко. 43-летнему тренеру "Оболони" было сложно понять и объяснить, почему его команда сыграла так плохо.
Для "Оболони" это было уже четвертое поражение в последних пяти турах. В каждом из этих поражений киевской команде забить не удалось. В целом после возобновления чемпионата "Оболонь" забила всего лишь два гола в шести матчах. Так набирать очки сложно.
Новости Миная
Только в одной игре с "Полесьем" закарпатский "Минай" забил столько же голов, сколько "Оболонь" во всех матчах, начиная с 26 февраля. Однако это не помогло команде Любеновича избежать поражения – 2:3.
Серия положительных результатов "Миная" и спад "Полесья" создавали интригу в противостоянии между командами в прошлом туре, однако уже на 59-й минуте "Полесье" побеждало со счетом 3:0, и могло забивать больше. Видимость интриги появилась после дубля Устименко, однако "Полесье" все же победило.
Интересно, что Любенович увидел причины поражения в психологии: "Не могу добиться от своих футболистов того, чтобы они начали верить в себя, в то, что могут на уровне играть с любым соперником. В конце матча мы играли в большинстве, могли сравнять, но все равно чувствовалось, что психологически ребята не могут преодолеть этот барьер".
Любеновичу остается надеяться, что его команда воспримет "Оболонь" без каких-то ментальных преград.
Статистика команд, цифры и факты
В последних трех матчах "Минай" забил шесть голов – по два гола в каждом. "Оболонь" забила 12 голов во всех 22 турах.
"Оболонь" не может забить в УПЛ 260 минут.
"Оболонь" не может забить больше гола за матч с 11 ноября.
Форвард "Миная" Денис Устименко забил четыре гола в последних трех матчах.
"Минай" одержал одну выездную победу из 11 попыток в сезоне 2023/24 УПЛ (три ничьи, семь поражений).
"Оболонь" выиграла два из 11 домашних матчей.
Последние пять матчей Оболони и Миная
Оболонь
06.04 "Верес" 0:3 (УПЛ)
30.03 "Шахтер" 0:3 (УПЛ)
16.03 "Полесье" 1:0 (УПЛ)
09.03 "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)
03.03 "Днепр-1" 0:1 (УПЛ)
Минай
08.04 "Полесье" 2:3 (УПЛ)
31.03 "Александрия" 2:2 (УПЛ)
23.03 "ЛНЗ" 2:1 (УПЛ)
12.03 "Шахтер" 0:2 (УПЛ)
07.03 "Заря" 0:2 (УПЛ)
Личные встречи
В матче первого круга победу удалось одержать "Оболони" – 1:0. Общая история встреч: две победы "Оболони", одна "Миная", ни одной ничьи.
"Оболонь" и "Минай" еще ни разу в своей короткой истории встреч не играли вничью. Такой результат будет вполне вероятным в субботу. Киевлянам надо возвращать утраченное в последних турах, но большого количества голов ожидать не стоит. А "Минай", в свою очередь, только недавно одержал свою первую выездную победу в УПЛ. Обычно закарпатцы менее успешно действуют в гостях. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.