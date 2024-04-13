Оболонь - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 13.04.2024

Украинская Премьер-лига, 24-й тур

13 апреля 2024 года. Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" 13:00 "Минай"

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Минай" начнет свой киевский вояж матчем с "Оболонью". Закарпатцы набрали восемь очков в весенней части чемпионата, и их шансы на сохранение места в элите немножко улучшились. Они могут стать еще лучше в случае победы над конкурентом в борьбе за выживание. Однако и "Оболонь" хочет наконец прервать свою серию отрицательных результатов и оттолкнуться от зоны вылета.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Оболони

В минувшую субботу "Оболонь" провела крайне неудачную игру с "Вересом", проиграв в Ровно со счетом 0:3. Это было не просто очередное, уже 12-е поражение "пивоваров" в чемпионате, а поражение своему прямому конкуренту в борьбе за выживание. В результате "Верес" опередил "Оболонь", и уже занимает тринадцатое место, в то время, как "Оболонь" опустилась на четырнадцатое место.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

"Мы знали, что сегодня будет непросто, настраивались. Но сегодня был не наш день. После собственных детских ошибок пропускали голы", – говорил после матча с "Вересом" Валерий Иващенко. 43-летнему тренеру "Оболони" было сложно понять и объяснить, почему его команда сыграла так плохо.

Для "Оболони" это было уже четвертое поражение в последних пяти турах. В каждом из этих поражений киевской команде забить не удалось. В целом после возобновления чемпионата "Оболонь" забила всего лишь два гола в шести матчах. Так набирать очки сложно.

Новости Миная

Только в одной игре с "Полесьем" закарпатский "Минай" забил столько же голов, сколько "Оболонь" во всех матчах, начиная с 26 февраля. Однако это не помогло команде Любеновича избежать поражения – 2:3.

Серия положительных результатов "Миная" и спад "Полесья" создавали интригу в противостоянии между командами в прошлом туре, однако уже на 59-й минуте "Полесье" побеждало со счетом 3:0, и могло забивать больше. Видимость интриги появилась после дубля Устименко, однако "Полесье" все же победило.

Интересно, что Любенович увидел причины поражения в психологии: "Не могу добиться от своих футболистов того, чтобы они начали верить в себя, в то, что могут на уровне играть с любым соперником. В конце матча мы играли в большинстве, могли сравнять, но все равно чувствовалось, что психологически ребята не могут преодолеть этот барьер".

Любеновичу остается надеяться, что его команда воспримет "Оболонь" без каких-то ментальных преград.

Статистика команд, цифры и факты

В последних трех матчах "Минай" забил шесть голов – по два гола в каждом. "Оболонь" забила 12 голов во всех 22 турах.

"Оболонь" не может забить в УПЛ 260 минут.

"Оболонь" не может забить больше гола за матч с 11 ноября.

Форвард "Миная" Денис Устименко забил четыре гола в последних трех матчах.

"Минай" одержал одну выездную победу из 11 попыток в сезоне 2023/24 УПЛ (три ничьи, семь поражений).

"Оболонь" выиграла два из 11 домашних матчей.

Последние пять матчей Оболони и Миная

Оболонь

06.04 "Верес" 0:3 (УПЛ)

30.03 "Шахтер" 0:3 (УПЛ)

16.03 "Полесье" 1:0 (УПЛ)

09.03 "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

03.03 "Днепр-1" 0:1 (УПЛ)

Минай

08.04 "Полесье" 2:3 (УПЛ)

31.03 "Александрия" 2:2 (УПЛ)

23.03 "ЛНЗ" 2:1 (УПЛ)

12.03 "Шахтер" 0:2 (УПЛ)

07.03 "Заря" 0:2 (УПЛ)

Личные встречи

В матче первого круга победу удалось одержать "Оболони" – 1:0. Общая история встреч: две победы "Оболони", одна "Миная", ни одной ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 21 15 4 2 45-18 +27 49 0 2 Кривбасс 23 14 5 4 41-23 +18 47 0 3 Динамо Киев 21 14 3 4 50-23 +27 45 0 4 СК Днепр-1 23 12 7 4 33-21 +12 43 0 5 Рух 23 10 9 4 34-24 +10 39 0 6 Полесье 23 10 6 7 30-23 +7 36 0 7 Ворскла 23 8 6 9 23-34 -11 30 0 8 Черноморец 22 9 2 11 33-31 +2 29 0 9 ЛНЗ 23 6 8 9 22-27 -5 26 0 10 Колос 22 5 10 7 16-18 -2 25 0 11 ФК Александрия 22 6 6 10 19-29 -10 24 0 12 Заря 21 5 8 8 22-27 -5 23 0 13 Верес 22 4 7 11 21-33 -12 19 0 14 Оболонь 22 4 6 12 12-31 -19 18 0 15 Металлист 1925 23 4 5 14 23-42 -19 17 0 16 ФК Минай 22 2 8 12 15-35 -20 14 0

Ставки и Коэффициенты на матч Оболонь – Минай

Прогноз на матч Оболонь – Минай от UA-Football

"Оболонь" и "Минай" еще ни разу в своей короткой истории встреч не играли вничью. Такой результат будет вполне вероятным в субботу. Киевлянам надо возвращать утраченное в последних турах, но большого количества голов ожидать не стоит. А "Минай", в свою очередь, только недавно одержал свою первую выездную победу в УПЛ. Обычно закарпатцы менее успешно действуют в гостях. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.