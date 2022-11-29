Саудовская Аравия – Мексика. Анонс и прогноз матча Чемпионата Мира на 30.11.2022

Чемпионат мира, третий тур, группа С

30 ноября 2022 года. 21:00. Лусаил "Лусаил Айконик"

Саудовская Аравия – Мексика

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Общественное Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В случае победы саудиты гарантируют себе выход из группы. Тем не менее, и у Мексики есть шансы на плей-офф, но не все зависит от них. Подопечные Херардо Мартино должны выигрывать и ожидать результата параллельного матча, в котором Аргентина будет встречаться с Польшей. На данный момент у Саудовской Аравии, Польши и Аргентины по три очка, а у Мексики – одно.

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Новости Саудовской Аравии

Коллектив Эрве Ренара шокировал весь футбольный мир победой над Аргентиной (2:1) в стартовом матче турнира. В игре с Польшей все ожидали столь же качественного футбола от саудитов, но на этот раз результат был не на их пользу. Однако, своей игрой Саудовская Аравия не разочаровала. "Орлы Пустыни" сыграли агрессивно, не уступали в борьбе, больше владели мячом (64%), но на этот раз удача была не на их стороне. В итоге, поражение 0:2, хотя в конце первого тайма представители Востока не реализовали пенальти. Салем Аль-Досары с одиннадцатиметровой отметки не смог переиграть Щенсного.

Перед заключительным туром Саудовская Аравия занимает третье место в группе, уступая Аргентине по разнице забитых и пропущенных мячей. Арабов все еще воспринимают как андердогов, однако недооценивать их теперь точно нельзя. Мексиканцам будет очень непросто.

Из-за травмы не смогут сыграть Аль-Фарадж, Аль-Шахрани, Шарахили, а из-за дисквалификации – Аль-Малки (перебор желтых).

Новости Мексики

Подопечные Херардо Мартино в предыдущем матче провели качественный первый тайм против аргентинцев. Мексиканцы не давали грозному сопернику свободных зон для быстрых атак, играли компактно. В течение часа игрового времени им удавалось сдерживать Аргентину, но все изменил фактор гения Лионеля Месси, а в конце встречи Мексика пропустила еще один гол. Во второй половине встречи команда все чаще прижималась к своим воротам и за это поплатилась. Стоит также отметить пресную игру мексиканцев в атаке – всего один удар в створ ворот. Атака – главная проблема этой сборной Мексики. Впервые за 60 лет мексиканцы не забили в двух стартовых матчах ЧМ. Также в матче с аргентинцами Мексика потеряла своего лидера – еще в первом тайме получил травму Андрес Гуардадо.

"Пока есть шансы выйти из группы - будем бороться. Нам нужно забить минимум три гола Саудовской Аравии. Потеря капитана команды Гвардадо в первом тайме - тяжелый удар. Но Гутьеррес справился хорошо", - сказал Мартино.

Многое в игре мексиканцев зависит от хавбека "Наполи" Ирвина Лосано, который в этом сезоне проявляет себя с лучшей стороны. Однако, в Катаре пока и у него почти ничего не получается. Херардо Мартино нужно постараться для того, чтобы улучшить игру своей команды в атаке, ведь от разницы забитых и пропущенных может зависеть судьба выхода в плей-офф.

Последние пять матчей Саудовской Аравии и Мексики

Саудовская Аравия

26.11 Польша 0:2 (ЧМ-2022)

22.11 Аргентина 2:1 (ЧМ-2022)

16.11 Хорватия 0:1 (Контрольный матч)

10.11 Панама 1:1 (Контрольный матч)

06.11 Исландия 1:0 (Контрольный матч)

Мексика

26.11 Аргентина 0:2 (ЧМ-2022)

22.11 Польша 0:0 (ЧМ-2022)

16.11 Швеция 1:2 (Контрольный матч)

09.11 Ирак 4:0 (Контрольный матч)

28.09 Колумбия 2:3 (Контрольный матч)

Турнирная таблица

# Команда И П Н П М РМ О 1 Польша 2 1 1 0 2-0 +2 4 2 Аргентина 2 1 0 1 3-2 +1 3 3 Саудовская Аравия 2 1 0 1 2-3 -1 2 4 Мексика 2 0 1 1 0-2 -2 1

Личные встречи

За всю историю Саудовская Аравия и Мексика сыграли между собой пять матчей: четыре раза выиграли мексиканцы и только одна игра завершилась вничью 0:0 (1998 контрольный матч). Самая разгромная победа Мексики – 5:0 в Кубке Конфедераций 1997 года.

Где смотреть матч Саудовская Аравия – Мексика

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Ориентировочные составы

Саудовская Аравия: Аль-Увейс – Аль-Бурайк, Аль-Тамбакти, Аль-Булейхи, Абдулхамид, Канно, Утаиф, Аль-Давсари, Аль-Шехри, Аль-Обуд, Аль-Бурайкан.

Мексика: Очоа – Гальярдо, Морено, Монтес, Гутьеррес – Чавес, Альварес, Эррера – Вега, Мартин, Лосано

Ставки и Коэффициенты на матч Саудовская Аравия – Мексика

Прогноз матча Саудовская Аравия – Мексика UA-Football

Подопечные французского специалиста Эрве Ренана и к этому матчу подходят в качестве андердога, но "Орлов Пустыни" точно не стоит недооценивать. Победа гарантирует этой сборной выход в плей-офф, поэтому можно не сомневаться, что представители Востока отдадут все силы для этого результата. Для возможного выхода в плей-офф подопечным Мартино также нужно обязательно побеждать. К тому же, забивать как можно больше. Учитывая это, нам следует ожидать результативного футбола. Прогноз – обе команды забьют (1,74).