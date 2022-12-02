Камерун - Бразилия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата мира на 02.12.2022

Чемпионат мира, третий тур, группа G

2 декабря 2022. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Камерун 21:00 Бразилия

Телетрансляция – Megogo Футбол 2, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Бразилии будет достаточно сыграть вничью, чтобы занять первое место, и ожидается, что “Селесао” будет играть вторым составом. Камеруну для плей-офф нужна только победа – но и ее будет недостаточно, если Швейцария победит Сербию.

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Новости Камеруна

На ЧМ-1994 Ригоберто Сонг, останавливая бразильца Бебето, явно переусердствовал и получил от арбитра прямую красную карточку. Камерун проиграл свой матч Бразилии 0:3, и покинул турнир, заняв последнее свое место при одном набранном очке.

На ЧМ-2022 Ригоберто Сонг, уже в качестве главного тренера сборной Камеруна, вновь рискует оставить свою команду на последнем месте после группового этапа. Камеруна устроит только победа, желательно с как можно крупнее счетом, но кто дает “неукротимым львам” какие-то шансы в игре против Бразилии?

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Камерун стал участником одного из самых зрелищных матчей турнира, сыграв 3:3 с Сербией. И Камерун, и Сербия в чем-то похожи – эти команды располагают талантом в атаке, но из-за отсутствия поставленной структуры игры, они проваливались в обороне. Чем от них отличается Бразилия? У “Селесао” футболисты атаки намного сильнее. Но при этом остается и полный порядок в защите.

Новости Бразилии

Матч против Камеруна начнет второй состав Бразилии. Но этой такой состав, которому могла бы позавидовать любая другая сборная на турнире. Вызывают вопросы только фланговые защитники – Дани Алвесу уже 39 и он не впечатляет в чемпионате Мексики, Алекс Теллес проводит невыразительный сезон в аренде “Севильи”. Но все другие игроки представляют топ-клубы или топ-лиги: Эдерсон, Милитао, Бремер, Фабиньо, Бруно Гимараэш, Родриго, Антони, Жезус и Мартинелли.

Продолжает восстановление Неймар и еще сложно сказать, вернется ли он на поле в Катаре. Также травмированы фулбеки Данило и Алекс Сандро.

После матчей четверга Бразилия остается единственной сборной на Мундиале-2022 без пропущенных голов, более того – “Селесао” еще не позволили ни одной команде пробить в створ своих ворот. Именно две сухие победы в стартовых двух туров позволяют Тите провести серьезную ротацию состава.

Статистика команд, цифры и факты

Бразилия выиграла семь из семи матчей Чемпионата мира против африканских сборных с общим счетом 20-2.

Бразилия не пропустила на Мундиале-2022 ни одного гола и не позволила соперникам нанести ни одного удара в створ.

Камеруну только один раз удалось не пропустить гол в 21 последних поединках Чемпионата мира.

В последний раз Камерун побеждал на Мундиалях в 2002 году, серия без побед “неукротимых львов” длится девять матчей.

Форвард Камеруна Венсан Абубакар, который перевернул игру с Сербией, забил за сборную в 2022 году девять голов с 33 ударов (реализация 27%).

Бразилия не проигрывает на групповом раунде ЧМ 17 матчей подряд.

Последние пять матчей Камеруна и Бразилии

Камерун

28.11 Сербия 3:3 (ЧМ-2022)

24.11 Швейцария 0:1 (ЧМ-2022)

18.11 Панама 1:1 (Товарищеский матч)

09.11 Ямайка 1:1 (Товарищеский матч)

27.09 Южная Корея 0:1 (Товарищеский матч)

Бразилия

28.11 Швейцария 1:0 (ЧМ-2022)

24.11 Сербия 2:0 (ЧМ-2022)

27.09 Тунис 5:1 (Товарищеский матч)

23.09 Гана 3:0 (Товарищеский матч)

06.06 Япония 1:0 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бразилия 2 2 0 0 3-0 +3 6 2 Швейцария 2 1 0 1 1-1 0 3 3 Камерун 2 0 1 1 3-4 -1 1 4 Сербия 2 0 1 1 3-5 -2 1

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Личные встречи

Бразилия и Камерун встречались шесть раз, Селесао выиграли пять матчей, в том числе дважды на Мундиалях (ЧМ-1990 и ЧМ-2014). Камеруну удалось выиграть в игре Кубка конфедераций-2003

Где смотреть матч Камерун – Бразилия

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Ориентировочные составы

Камерун: Эпасси – Фаи, Кастелетто, Н’кулу, Толо – Замбо-Ангисса, Кунде, Онгла – Мбемо, Чупо-Мотинг, Токо-Экамби

Бразилия: Эдерсон – Дани Алвес, Милитао, Бремер, Теллес – Гимараэш, Фабиньо, Родриго – Антони, Жезус, Мартинелли

Ставки и Коэффициенты на матч Камерун – Бразилия

Прогноз на матч Камерун – Бразилия UA-Football

Запасные футболисты сборной Бразилии захотят продемонстрировать, что они достойны места в старте, хотя это понятно, что игра с Камеруном глобально ничего не поменяет. Африканской сборной нужно только побеждать, но при такой сильной и рациональной Бразилии, даже играющей вторым составом, играть очень сложно. Прогноз – победа Бразилии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.